Моего ребенка начали травить в школе, но мы смогли с этим справиться

Когда наш сын только пошел в школу, мы искренне радовались тому, какие отличные дети оказались с нами в одном классе. Ребенок быстро завел друзей, которые часто приезжали к нам на выходные. Кроме того, они нередко всем классом выбирались куда-нибудь на экскурсию, в парк или театр.

Да и в компании сверстников наше чадо особо не выделялось: как и все мальчишки, он увлекался компьютерными играми, футболом и супергероями, так что с общением проблем не было. Сынуля, пусть и не был в восторге от учебного процесса, но в школу ходил с удовольствием и радостно рассказывал, что у них нового произошло за день. Классная на каждом собрании просто рассыпалась в восторгах о том, какие дружные детишки ей достались: ни ссор, ни ругани.