Моего ребенка начали травить в школе, но мы смогли с этим справиться
Наверное, каждая мама искренне боится, что его ребенок может неожиданно стать жертвой травли. Ведь не совсем понятно, как можно защитить чадо от нападок сверстников. Разговоры с обидчиками могут только ухудшить ситуацию, а беседа с их родителями порой не приводит ни к какому результату. Наша семья однажды столкнулась с такой ситуацией, и я решила поделиться своим опытом.
Жертвой травли может стать каждый ребенок
Когда наш сын только пошел в школу, мы искренне радовались тому, какие отличные дети оказались с нами в одном классе. Ребенок быстро завел друзей, которые часто приезжали к нам на выходные. Кроме того, они нередко всем классом выбирались куда-нибудь на экскурсию, в парк или театр.
Да и в компании сверстников наше чадо особо не выделялось: как и все мальчишки, он увлекался компьютерными играми, футболом и супергероями, так что с общением проблем не было. Сынуля, пусть и не был в восторге от учебного процесса, но в школу ходил с удовольствием и радостно рассказывал, что у них нового произошло за день. Классная на каждом собрании просто рассыпалась в восторгах о том, какие дружные детишки ей достались: ни ссор, ни ругани.
Так без особых хлопот пролетели первые пять классов, и вдруг с началом нового учебного года что-то изменилось. Сын стал значительно сдержаннее рассказывать о том, что у них в классе происходит. Да и уже привычное легкое нытье о том, что ему лень идти в школу, вдруг сменилось мрачным отвращением ко всему, что связано с учебным процессом. Причем со мной он особо ничем таким не делился и на расспросы отвечал, что в школе все как обычно.
Но однажды я невольно услышала его беседу с дедушкой. Когда тот поинтересовался у внука, как у него дела в школе, ребенок сквозь зубы процедил, что просто ее ненавидит.
Кроме того, сын начал наотрез отказываться от любых внеклассных развлечений. И в кино он с ребятами идти не хочет, и боулинг ему не мил. На мои удивленные замечания ответ был всегда один: «Будет скучно!»
Я и так и этак пыталась вызвать ребенка на разговор, рассказывала о своих школьных годах, но сына все это особо не интересовало. Наконец решила, что у чада просто начался переходный возраст, а потому не стоит его теребить. Может, это бунтарский период, который скоро закончится.
У травли могут быть самые разные признаки
Однако вскоре приключилась новая напасть: сын стал болеть с пугающей регулярностью. Вроде бы ничего серьезного — горло болит и небольшая температура. Легкое воспаление в горле обычно проходило за несколько дней, которые сын проводил дома. А через пару недель все возвращалось. Ребенок и питался нормально, и спортом занимался, и на свежем воздухе много времени проводил, но укреплению здоровья это особо не помогало.
Во время очередной простуды потащила чадо по врачам. Все анализы оказались в пределах нормы, горло тоже особого волнения у педиатра не вызвало. Наконец, выслушав в очередной раз мои жалобы, врач тихо спросил: «А вы уверены, что у мальчика в школе все в порядке? Может, его что-то тревожит, и болезни связаны с этим?»
Так как сын уверял, что в классе у них все как обычно, я решила зайти с другой стороны и поискать в интернете, с чем могут быть связаны его переживания. Учеба отпадала — оценки у него были хорошие. На безответную влюбленность тоже не было похоже. Изучив пару источников, я с ужасом поняла, что, вполне возможно, сын столкнулся с травлей.
Помимо таких красноречивых признаков, как испорченные или пропавшие вещи, нарушение сна и изменения аппетита, в материалах говорилось и о частых болезнях. То есть ребенок может жаловаться на плохое самочувствие, чтобы пропустить школу и избежать встречи с обидчиками.
Оказывается, дети далеко не всегда рассказывают о буллинге
Как выяснилось, не то что подростки — даже маленькие дети зачастую не спешат поделиться с родителями своими тревогами. Кто-то боится показаться ябедой и уверен, что разговоры о травле с родителями только ухудшат ситуацию. Другим стыдно признаться, что их преследуют в школе, а третьи не хотят расстраивать своих близких.
В любом случае, разные источники советовали не наседать на ребенка, если он не готов рассказать именно маме или папе о причине своих тревог, а предложить ему побеседовать с другом или другим родственником. Не стоит переживать, если чадо не желает откровенничать с родителями — это тоже вполне естественно.
Так как сын всегда любил посекретничать с дедушкой, я попросила отца аккуратно расспросить, что же у ребенка все-таки происходит в школе. Чтобы им было комфортнее это сделать, я отправила их на прогулку. В результате сын, пусть и нехотя, рассказал мне на следующий день, что в классе все не так уж гладко. Дедушка его выслушал и посоветовал пересказать историю мне.
Оказалось, что в начале учебного года в класс перешел новый мальчик и быстро сколотил вокруг себя небольшую группу одноклассников. Они ради развлечения методично изводили сынулю. Никакой грубой силы или испорченных вещей — просто ребята бесконечно придирались к нему, подкалывали и передразнивали почти каждую фразу. Казалось бы, ничего серьезного, но они буквально не давали ему прохода и постоянно потешались над ребенком, вовлекая в это весь класс.
Не всякий задира занимает буллингом
Поначалу я просто рассвирепела. Меня буквально трясло от ярости и бессилия. Очень хотелось отправиться в школу и устроить там полный разнос. Но я понимала, что после такого демарша ситуация может только усложниться. Поэтому я спокойно попросила сына обстоятельно пересказать, как все это началось и развивалось. Предложила ему поиграть в репортера и отстраненно пересказать историю во всех подробностях.
Зачастую дети в коллективах могут задирать друг друга — это вполне естественное поведение. В травлю же оно превращается, когда один ребенок или целая группа, пользуясь своим превосходящим положением, целенаправленно изводит кого-то. Так что моей первой задачей было понять, о травле ли идет речь. Как выяснилось, «веселая» команда действительно уже больше месяца преследует сына. Просто изначально он не захотел дружить с новеньким, и тот решил таким образом его наказать. Причем самое неприятное — в эту группу влился и старый приятель ребенка. Вроде они и не ссорились, но в классе друг неизменно оказывался в противоположной команде. Естественно, сына это страшно обидело.
Не стоит преуменьшать проблему
Сначала я хотела пожалеть сына и успокоить его, сказав, что все не так уж и страшно, но психологи не советуют делать ни первого, ни второго. Так что просто поблагодарила ребенка за откровенность и уверила его в том, что он ни в чем не виноват. Его нежелание дружить с одноклассником никак не оправдывает поведение последнего.
Главной моей задачей было поддержать ребенка и четко показать, что ему не придется в одиночку справляться с проблемой. Объяснила сыну, что мы вместе обязательно найдем выход, и он может рассчитывать на нашу с папой защиту.
Чадо вроде немного успокоилось, но когда я предложила поговорить с классной о проблеме, сынуля воспринял это в штыки. «Да со мной потом никто в классе разговаривать не будет!» — расстраивался ребенок. Я согласилась пока ничего не предпринимать, но попросила сына держать меня в курсе. Не дай бог ситуация станет хуже.
Заодно обсудили, как ему стоит реагировать на раздражающее поведение одноклассников. Злиться на них и ругаться явно было контрпродуктивно, так что предложила просто игнорировать подначки, а уж если товарищей будет невозможно унять, сказать: «Оставьте меня в покое!» Сын выразил сдержанный скепсис относительно такой тактики, но ему стало хоть немного легче.
Иногда обращение к учителям ничего не меняет
Пара недель прошла относительно тихо, ребенок говорил, что в классе все на время успокоилось. А потом как-то приходит сын, глаза чуть ли не на мокром месте. Рассказывает: «Меня Анна Петровна к доске вызвала, а весь класс шушукается и ржет. Я даже сказать ничего не могу!» Я не выдержала и пошла в школу.
Описываю ситуацию классной, а она выдает: «Ну они так шутят!» Тут я не сдержалась и заявила, что такие развлечения в классе выглядят как минимум сомнительно, и в школе вроде как с травлей бороться должны. Учительница заявила, что обязательно проконтролирует ситуацию, но было понятно, что особенно вмешиваться в классные дела она не собирается.
И действительно, классная на одном из уроков произнесла небольшую отвлеченную речь о том, что нужно жить дружно, а дразниться — это плохо. Эффект от этого нравоучения был совершенно сногсшибательный: поняв, что никакого наказания не будет, компания впала в настоящий раж. Сын признавался, что при одной мысли о том, что его могут вызвать к доске, ему аж дурно становится.
На беседу с родителями обидчика тоже не стоит особо рассчитывать
Так как особенно сынулю изводил один парень, и я решила встретиться с мамой задиры. Вежливо попросила ее поговорить со своим ребенком. Та только глаза изумленно распахнула: «Они же с Петечкой лучшие друзья!» Но пообещала разобраться.
На следующий день сын в шоке приходит из школы и говорит, что эта мадам поймала его на выходе из класса и начала допрашивать, почему он с Петей дружить не хочет и всем жалуется. Дескать, так себя вести неприлично, а мой сын сам Петеньку доводит и провоцирует. После этого я написала этой маме, что прошу ее с ребенком без меня не разговаривать. А если у нее есть какие-то претензии, то она может спокойно обращаться ко мне.
Порой проще просто поменять учебное заведение
Посещение школы превратилось для ребенка в настоящее испытание. К сожалению, наша классная на контакт не шла и старательно от меня пряталась. Директор тоже только руками разводила и трагически вздыхала. А родители одноклассников заняли глухую оборону. Одна мама из параллельного класса потихоньку шепнула мне: «Да не будет школьное начальство ничего делать, был уже случай в другом классе. Все на тормозах спустили!»
Обсудили с мужем на семейном собрании, что делать дальше, и решили, что, учитывая отношение школьной администрации к ситуации, оставлять ребенка в этом учебном заведении просто нельзя. Поэтому предложили сыну сменить школу. Чадо было только за.
Больше всего его расстроило поведение бывших друзей, и если с подколками новенького он еще мог как-то смириться, то их молчаливая поддержка задиры показалась ему настоящим предательством. Общаться с ними дальше ребенку совершенно не хотелось. Мы подыскали другую школу, которая находилась дальше, зато ребят там в классе было поменьше. Сыну там все понравилось, так что стали оформлять бумаги на перевод.
Рассказали родственникам, что сын из-за травли школу меняет. Свекор воспринял нашу идею в штыки. «Что за глупости!» — ярился он. — «Мальчишка должен уметь за себя постоять! Так и будет дальше по школам бегать?!» На что я, не моргнув глазом, заявила, что социализация и отстаивание собственных границ — это, конечно, прекрасно. Но ведь еще и учиться надо. А если посещение школы превращается в бесконечный конфликт, то толку от этого уже немного. К тому же это начало влиять на здоровье ребенка, и на такие жертвы во имя закаливания характера я идти не готова.
С другой стороны, сомнения свекра были мне понятны. Потому что влиться в новый коллектив — тоже не самая простая задача. И зачастую именно новички становятся жертвами травли. А еще одно такое испытание стало бы настоящим кошмаром для ребенка. Так что договорились с сыном, что он сразу расскажет, если появятся какие-то проблемы. Плюс муж предложил ему записаться в секцию борьбы, помимо плавания. Будем надеяться, что это тоже поможет сыну.
Кстати, многие взрослые и сами до сих пор помнят, что быть подростком порой бывает непросто.