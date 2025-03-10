Моего ребенка начали травить в школе, но мы смогли с этим справиться

Психология
11 минут назад

Наверное, каждая мама искренне боится, что его ребенок может неожиданно стать жертвой травли. Ведь не совсем понятно, как можно защитить чадо от нападок сверстников. Разговоры с обидчиками могут только ухудшить ситуацию, а беседа с их родителями порой не приводит ни к какому результату. Наша семья однажды столкнулась с такой ситуацией, и я решила поделиться своим опытом.

Жертвой травли может стать каждый ребенок

Когда наш сын только пошел в школу, мы искренне радовались тому, какие отличные дети оказались с нами в одном классе. Ребенок быстро завел друзей, которые часто приезжали к нам на выходные. Кроме того, они нередко всем классом выбирались куда-нибудь на экскурсию, в парк или театр.

Да и в компании сверстников наше чадо особо не выделялось: как и все мальчишки, он увлекался компьютерными играми, футболом и супергероями, так что с общением проблем не было. Сынуля, пусть и не был в восторге от учебного процесса, но в школу ходил с удовольствием и радостно рассказывал, что у них нового произошло за день. Классная на каждом собрании просто рассыпалась в восторгах о том, какие дружные детишки ей достались: ни ссор, ни ругани.

Так без особых хлопот пролетели первые пять классов, и вдруг с началом нового учебного года что-то изменилось. Сын стал значительно сдержаннее рассказывать о том, что у них в классе происходит. Да и уже привычное легкое нытье о том, что ему лень идти в школу, вдруг сменилось мрачным отвращением ко всему, что связано с учебным процессом. Причем со мной он особо ничем таким не делился и на расспросы отвечал, что в школе все как обычно.

Но однажды я невольно услышала его беседу с дедушкой. Когда тот поинтересовался у внука, как у него дела в школе, ребенок сквозь зубы процедил, что просто ее ненавидит.

Кроме того, сын начал наотрез отказываться от любых внеклассных развлечений. И в кино он с ребятами идти не хочет, и боулинг ему не мил. На мои удивленные замечания ответ был всегда один: «Будет скучно!»

Я и так и этак пыталась вызвать ребенка на разговор, рассказывала о своих школьных годах, но сына все это особо не интересовало. Наконец решила, что у чада просто начался переходный возраст, а потому не стоит его теребить. Может, это бунтарский период, который скоро закончится.

У травли могут быть самые разные признаки

Однако вскоре приключилась новая напасть: сын стал болеть с пугающей регулярностью. Вроде бы ничего серьезного — горло болит и небольшая температура. Легкое воспаление в горле обычно проходило за несколько дней, которые сын проводил дома. А через пару недель все возвращалось. Ребенок и питался нормально, и спортом занимался, и на свежем воздухе много времени проводил, но укреплению здоровья это особо не помогало.

Во время очередной простуды потащила чадо по врачам. Все анализы оказались в пределах нормы, горло тоже особого волнения у педиатра не вызвало. Наконец, выслушав в очередной раз мои жалобы, врач тихо спросил: «А вы уверены, что у мальчика в школе все в порядке? Может, его что-то тревожит, и болезни связаны с этим?»

Так как сын уверял, что в классе у них все как обычно, я решила зайти с другой стороны и поискать в интернете, с чем могут быть связаны его переживания. Учеба отпадала — оценки у него были хорошие. На безответную влюбленность тоже не было похоже. Изучив пару источников, я с ужасом поняла, что, вполне возможно, сын столкнулся с травлей.

Помимо таких красноречивых признаков, как испорченные или пропавшие вещи, нарушение сна и изменения аппетита, в материалах говорилось и о частых болезнях. То есть ребенок может жаловаться на плохое самочувствие, чтобы пропустить школу и избежать встречи с обидчиками.

Оказывается, дети далеко не всегда рассказывают о буллинге

Как выяснилось, не то что подростки — даже маленькие дети зачастую не спешат поделиться с родителями своими тревогами. Кто-то боится показаться ябедой и уверен, что разговоры о травле с родителями только ухудшат ситуацию. Другим стыдно признаться, что их преследуют в школе, а третьи не хотят расстраивать своих близких.

В любом случае, разные источники советовали не наседать на ребенка, если он не готов рассказать именно маме или папе о причине своих тревог, а предложить ему побеседовать с другом или другим родственником. Не стоит переживать, если чадо не желает откровенничать с родителями — это тоже вполне естественно.

Так как сын всегда любил посекретничать с дедушкой, я попросила отца аккуратно расспросить, что же у ребенка все-таки происходит в школе. Чтобы им было комфортнее это сделать, я отправила их на прогулку. В результате сын, пусть и нехотя, рассказал мне на следующий день, что в классе все не так уж гладко. Дедушка его выслушал и посоветовал пересказать историю мне.

Оказалось, что в начале учебного года в класс перешел новый мальчик и быстро сколотил вокруг себя небольшую группу одноклассников. Они ради развлечения методично изводили сынулю. Никакой грубой силы или испорченных вещей — просто ребята бесконечно придирались к нему, подкалывали и передразнивали почти каждую фразу. Казалось бы, ничего серьезного, но они буквально не давали ему прохода и постоянно потешались над ребенком, вовлекая в это весь класс.

Не всякий задира занимает буллингом

Поначалу я просто рассвирепела. Меня буквально трясло от ярости и бессилия. Очень хотелось отправиться в школу и устроить там полный разнос. Но я понимала, что после такого демарша ситуация может только усложниться. Поэтому я спокойно попросила сына обстоятельно пересказать, как все это началось и развивалось. Предложила ему поиграть в репортера и отстраненно пересказать историю во всех подробностях.

Зачастую дети в коллективах могут задирать друг друга — это вполне естественное поведение. В травлю же оно превращается, когда один ребенок или целая группа, пользуясь своим превосходящим положением, целенаправленно изводит кого-то. Так что моей первой задачей было понять, о травле ли идет речь. Как выяснилось, «веселая» команда действительно уже больше месяца преследует сына. Просто изначально он не захотел дружить с новеньким, и тот решил таким образом его наказать. Причем самое неприятное — в эту группу влился и старый приятель ребенка. Вроде они и не ссорились, но в классе друг неизменно оказывался в противоположной команде. Естественно, сына это страшно обидело.

Не стоит преуменьшать проблему

Сначала я хотела пожалеть сына и успокоить его, сказав, что все не так уж и страшно, но психологи не советуют делать ни первого, ни второго. Так что просто поблагодарила ребенка за откровенность и уверила его в том, что он ни в чем не виноват. Его нежелание дружить с одноклассником никак не оправдывает поведение последнего.

Главной моей задачей было поддержать ребенка и четко показать, что ему не придется в одиночку справляться с проблемой. Объяснила сыну, что мы вместе обязательно найдем выход, и он может рассчитывать на нашу с папой защиту.

Чадо вроде немного успокоилось, но когда я предложила поговорить с классной о проблеме, сынуля воспринял это в штыки. «Да со мной потом никто в классе разговаривать не будет!» — расстраивался ребенок. Я согласилась пока ничего не предпринимать, но попросила сына держать меня в курсе. Не дай бог ситуация станет хуже.

Заодно обсудили, как ему стоит реагировать на раздражающее поведение одноклассников. Злиться на них и ругаться явно было контрпродуктивно, так что предложила просто игнорировать подначки, а уж если товарищей будет невозможно унять, сказать: «Оставьте меня в покое!» Сын выразил сдержанный скепсис относительно такой тактики, но ему стало хоть немного легче.

Иногда обращение к учителям ничего не меняет

Пара недель прошла относительно тихо, ребенок говорил, что в классе все на время успокоилось. А потом как-то приходит сын, глаза чуть ли не на мокром месте. Рассказывает: «Меня Анна Петровна к доске вызвала, а весь класс шушукается и ржет. Я даже сказать ничего не могу!» Я не выдержала и пошла в школу.

Описываю ситуацию классной, а она выдает: «Ну они так шутят!» Тут я не сдержалась и заявила, что такие развлечения в классе выглядят как минимум сомнительно, и в школе вроде как с травлей бороться должны. Учительница заявила, что обязательно проконтролирует ситуацию, но было понятно, что особенно вмешиваться в классные дела она не собирается.

И действительно, классная на одном из уроков произнесла небольшую отвлеченную речь о том, что нужно жить дружно, а дразниться — это плохо. Эффект от этого нравоучения был совершенно сногсшибательный: поняв, что никакого наказания не будет, компания впала в настоящий раж. Сын признавался, что при одной мысли о том, что его могут вызвать к доске, ему аж дурно становится.

На беседу с родителями обидчика тоже не стоит особо рассчитывать

Так как особенно сынулю изводил один парень, и я решила встретиться с мамой задиры. Вежливо попросила ее поговорить со своим ребенком. Та только глаза изумленно распахнула: «Они же с Петечкой лучшие друзья!» Но пообещала разобраться.

На следующий день сын в шоке приходит из школы и говорит, что эта мадам поймала его на выходе из класса и начала допрашивать, почему он с Петей дружить не хочет и всем жалуется. Дескать, так себя вести неприлично, а мой сын сам Петеньку доводит и провоцирует. После этого я написала этой маме, что прошу ее с ребенком без меня не разговаривать. А если у нее есть какие-то претензии, то она может спокойно обращаться ко мне.

Порой проще просто поменять учебное заведение

Посещение школы превратилось для ребенка в настоящее испытание. К сожалению, наша классная на контакт не шла и старательно от меня пряталась. Директор тоже только руками разводила и трагически вздыхала. А родители одноклассников заняли глухую оборону. Одна мама из параллельного класса потихоньку шепнула мне: «Да не будет школьное начальство ничего делать, был уже случай в другом классе. Все на тормозах спустили!»

Обсудили с мужем на семейном собрании, что делать дальше, и решили, что, учитывая отношение школьной администрации к ситуации, оставлять ребенка в этом учебном заведении просто нельзя. Поэтому предложили сыну сменить школу. Чадо было только за.

Больше всего его расстроило поведение бывших друзей, и если с подколками новенького он еще мог как-то смириться, то их молчаливая поддержка задиры показалась ему настоящим предательством. Общаться с ними дальше ребенку совершенно не хотелось. Мы подыскали другую школу, которая находилась дальше, зато ребят там в классе было поменьше. Сыну там все понравилось, так что стали оформлять бумаги на перевод.

Рассказали родственникам, что сын из-за травли школу меняет. Свекор воспринял нашу идею в штыки. «Что за глупости!» — ярился он. — «Мальчишка должен уметь за себя постоять! Так и будет дальше по школам бегать?!» На что я, не моргнув глазом, заявила, что социализация и отстаивание собственных границ — это, конечно, прекрасно. Но ведь еще и учиться надо. А если посещение школы превращается в бесконечный конфликт, то толку от этого уже немного. К тому же это начало влиять на здоровье ребенка, и на такие жертвы во имя закаливания характера я идти не готова.

С другой стороны, сомнения свекра были мне понятны. Потому что влиться в новый коллектив — тоже не самая простая задача. И зачастую именно новички становятся жертвами травли. А еще одно такое испытание стало бы настоящим кошмаром для ребенка. Так что договорились с сыном, что он сразу расскажет, если появятся какие-то проблемы. Плюс муж предложил ему записаться в секцию борьбы, помимо плавания. Будем надеяться, что это тоже поможет сыну.

Кстати, многие взрослые и сами до сих пор помнят, что быть подростком порой бывает непросто.

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