Мы сравнили, как выглядели знаменитые родители и их дети в своих первых ролях

Нередко дети голивудских актеров идут по стопам родителей. Некоторые из них дебютируют в кино в детстве, как, например, дочь Мелани Гриффит Дакота Джонсон, а кто-то — уже в более взрослом возрасте, как сын Риз Уизерспун Дикон Филипп. Мы решили посмотреть, как же выглядели во время своего кинодебюта дети и их родители.