Мы сравнили, как выглядели знаменитые родители и их дети в своих первых ролях

Кино
1 час назад

Нередко дети голивудских актеров идут по стопам родителей. Некоторые из них дебютируют в кино в детстве, как, например, дочь Мелани Гриффит Дакота Джонсон, а кто-то — уже в более взрослом возрасте, как сын Риз Уизерспун Дикон Филипп. Мы решили посмотреть, как же выглядели во время своего кинодебюта дети и их родители.

1. Мэрил Стрип и дочь Луиза Джейкобсон

2. Дэвид Теннант и сын Тай Теннант

Лариса М
1 час назад

На фото 2019 года по-моему Дин-Чарльз Чепмен, который сына Серсеи играл....мне так кажется. Я могу ошибаться, но Тая он как-то не похож

Ответить

3. Брайан Крэнстон и дочь Тейлор Дирден

4. Джонни Депп и дочь Лили-Роуз Депп

5. Мелани Гриффит и дочь Дакота Джонсон

6. Голди Хоун и дочь Кейт Хадсон

7. Риз Уизерспун и сын Дикон Филипп

8. Николь Кидман и приемный сын Коннор Круз

9. Ума Турман и дочь Майя Хоук

10. Сильвестр Сталлоне и дочь Систин Роуз Сталлоне

11. Деми Мур и дочь Румер Уиллис

12. Джон Траволта и дочь Элла Блю Траволта

13. Энди Макдауэлл и дочь Маргарет Куолли

14. Николай Костер-Вальдау и дочь Саффина Костер-Вальдау

15. Кейт Бекинсейл и дочь Лили Мо Шин

Довольно занятно посмотреть на то, как менялись звезды с течением времени. Стоит только взглянуть на очаровательную красавицу Орнеллу Мути, которая была прекрасна как в свои 26 лет, так и в 66.

Фото на превью Good morning world / SFM Entertainment and co-producers, Party of Five / Columbia Pictures Television and co-producers, Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes / Warner Bros. and co-producers, Palo Alto / American Zoetrope and co-producers

Комментарии

Уведомления
Дина
11 часов назад

Я помню Маргарет Куолли еще с той знаменитой рекламы духов Kenzo World, где она лихо танцевала) На детях известный людей природа часто отдыхает, но Мег приятное исключение.

-
-
Ответить
Элигос
10 часов назад

Ну давайте смотреть правде в глаза: с такими известными и прославленными родителями сами боги велят в актеры, модели и музыканты идти. Им для этого и делать ничего особо не надо, хотя часто там ни таланта, ни внешности, ни харизмы родителей. А у Майи Хоук вообще оба родителя очень известные актеры, так что... Единственное исключение для меня здесь Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон. Нравятся обе, а Голди обожаю в фильмах За бортом и Смерть ей к лицу

-
-
Ответить

Похожее