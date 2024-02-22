Мы сравнили, как выглядели знаменитые родители и их дети в своих первых ролях
Нередко дети голивудских актеров идут по стопам родителей. Некоторые из них дебютируют в кино в детстве, как, например, дочь Мелани Гриффит Дакота Джонсон, а кто-то — уже в более взрослом возрасте, как сын Риз Уизерспун Дикон Филипп. Мы решили посмотреть, как же выглядели во время своего кинодебюта дети и их родители.
1. Мэрил Стрип и дочь Луиза Джейкобсон
2. Дэвид Теннант и сын Тай Теннант
3. Брайан Крэнстон и дочь Тейлор Дирден
4. Джонни Депп и дочь Лили-Роуз Депп
5. Мелани Гриффит и дочь Дакота Джонсон
6. Голди Хоун и дочь Кейт Хадсон
7. Риз Уизерспун и сын Дикон Филипп
8. Николь Кидман и приемный сын Коннор Круз
9. Ума Турман и дочь Майя Хоук
10. Сильвестр Сталлоне и дочь Систин Роуз Сталлоне
11. Деми Мур и дочь Румер Уиллис
12. Джон Траволта и дочь Элла Блю Траволта
13. Энди Макдауэлл и дочь Маргарет Куолли
14. Николай Костер-Вальдау и дочь Саффина Костер-Вальдау
15. Кейт Бекинсейл и дочь Лили Мо Шин
Довольно занятно посмотреть на то, как менялись звезды с течением времени. Стоит только взглянуть на очаровательную красавицу Орнеллу Мути, которая была прекрасна как в свои 26 лет, так и в 66.
Комментарии
Я помню Маргарет Куолли еще с той знаменитой рекламы духов Kenzo World, где она лихо танцевала) На детях известный людей природа часто отдыхает, но Мег приятное исключение.
Ну давайте смотреть правде в глаза: с такими известными и прославленными родителями сами боги велят в актеры, модели и музыканты идти. Им для этого и делать ничего особо не надо, хотя часто там ни таланта, ни внешности, ни харизмы родителей. А у Майи Хоук вообще оба родителя очень известные актеры, так что... Единственное исключение для меня здесь Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон. Нравятся обе, а Голди обожаю в фильмах За бортом и Смерть ей к лицу
На фото 2019 года по-моему Дин-Чарльз Чепмен, который сына Серсеи играл....мне так кажется. Я могу ошибаться, но Тая он как-то не похож