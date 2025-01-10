Мы решили узнать, сколько на самом длились события в наших любимых книгах

Создателям экранизаций известных книг приходится умещать многочисленные события всего в пару часов. Поэтому, если мы знакомимся с произведениями на экране, нам порой кажется, что история развивается быстрее или, наоборот, медленнее, чем задумывал автор литературного источника. Мы решили выяснить, сколько же времени на самом деле занимали ключевые события в известных романах и пьесах.

События в романе «Искупление» длились не одно десятилетие

В романе «Искупление», по которому был поставлен известный фильм, события развиваются в трех временных периодах. Действие начинается в 1935 году, когда главная героиня Сесилия, только что окончившая университет, влюбляется в друга своего детства Робби. Младшая сестра Сесилии, Брайони, мечтающая о писательской карьере, начинает подозревать Робби в дурных намерениях. Ее невольный просчет приводит к трагическим последствиям. История заканчивается в 1999 году, когда Брайони признается в своих ошибках, а также в том, что ее богатое воображение невольно разрушило жизнь близких ей людей. В итоге события романа охватывают 64 года.

Странствия Фродо и Сэма заняли чуть больше года

Хотя трилогию Питера Джексона нельзя отнести к самым коротким экранизациям, события книги «Властелин колец» занимают больше времени, чем кажется на первый взгляд. История начинается с того, что Бильбо планирует с шиком отпраздновать свое 111-летие. Поскольку день рождения хоббита приходится на 22 сентября, скорее всего, события происходят в самом начале осени 3001 года. Роман заканчивается 6 октября 3021 года, а значит, между завязкой и финалом прошло около 20 лет. Но основные приключения Братства Кольца — от момента, когда Фродо с кольцом покидает свой дом, до его возвращения в родные пенаты, изгнав врагов, — занимают 1 год и 40 дней.

История Тэсс из рода д’Эрбервиллей заняла не так много времени, как кажется

Хотя автор «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томас Харди не указывает точные даты в своем произведении, некоторые читатели предположили, что все события в романе происходят на протяжении примерно четырех лет. В начале Тесс — молодая, привлекательная 16-летняя девушка. Она много и честно работает, а также заботится о своем непутевом семействе. Трагическая случайность и встреча с мнимым кузеном Алеком разрушают все шансы героини на счастливое будущее. В финале Тесс, страдая от вины за совершенное преступление, решает принять судьбу и просит любимого супруга жениться на ее младшей сестре Лизе Лу, которая так напоминает Тесс в юности. Лизе Лу на тот момент было около 16 лет, и она была младше Тесс на четыре года. Поэтому можно предположить, что грустная история Тесс из рода д’Эрбервиллей закончилась, когда женщине было всего 20 лет.

Голодные игры длились более 2 недель

Кровожадное шоу, в котором дети из разных дистриктов сражались друг с другом, стало поворотным моментом как в книге, так и в фильме. Главные герои романа Сьюзен Коллинз «Голодные игры» участвовали в 74-х играх, которые вошли в историю, поскольку победу впервые присудили сразу двум представителям одного дистрикта. В экранизации участники боролись за свою жизнь на протяжении девяти дней, но в книге эти события длились дольше — 18 дней.

История «Крестного отца» охватывает больше полувека

Основные события в романе Марио Пьюзо «Крестный отец», по которому была снята известная лента Фрэнсиса Форда Копполы, происходят во временном промежутке между 1945 и 1955 годами, охватывая десять лет из жизни семейства Корлеоне. Однако, кроме того, в книге есть отрывки, в которых раскрывается предыстория Вито Корлеоне, а именно его тяжелое детство и обстоятельства бегства с Сицилии. Учитывая, что Вито был вынужден оставить родной дом в 1901 году, временной период увеличивается до 54 лет.

Ромео управился за день, добивая взаимности Джульетты

Шекспир не всегда указывал точные даты в своих произведениях, но в пьесе «Ромео и Джульетта» он был на редкость дотошен и постарался отметить, когда именно происходили все ключевые моменты. И хотя кажется, что в истории было множество поворотов и драматических событий, по мнению самого автора, события заняли не больше недели. Большинство исследователей спорят, в какой именно день наступила трагическая развязка: на четвертый, пятый или шестой. Главные герои, Ромео и Джульетта, встретились и влюбились друг в друга в воскресенье вечером, ночь с понедельника на вторник они провели вместе, а в четверг или пятницу уже предстали перед Создателем.

Дэйзи погубила Гэтсби всего за месяц

Фрэнсис Скотт Фицджеральд оставил в своем романе «Великий Гэтсби» достаточное количество деталей, которые позволяют не только составить точный хронометраж событий, но и выяснить основные вехи в жизни героев. Однако многие читатели до сих пор спорят, когда именно родился Джей Гэтсби и в каком месяце он отправился на первое свидание с Дэйзи. Основные события книги происходят в период между июнем 1922 года, когда Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк, и ноябрем 1922 года, когда он, в ужасе, решает покинуть город. Хотя Гэтсби и Дэйзи познакомились еще в октябре 1917 года, после этого молодые люди не виделись пять лет. В августе 1922 года влюбленные вновь начинают встречаться, но их роман длится меньше месяца и заканчивается гибелью Гэтсби.

Ретт добивался любимой 12 лет

История в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» начинается весной 1861 года, когда 16-летняя красавица Скарлетт О’Хара знакомится с Реттом Батлером — сердцеедом, обладающим дурной репутацией. Живость и яркий характер девушки привлекают Ретта, а вот Скарлетт испытывает к мужчине, мягко говоря, противоречивые чувства. Финал романа, в котором Скарлетт, уже будучи супругой Батлера, наконец-то понимает, что любит именно его, приходится на 1873 год. А значит, бедному мужчине пришлось добиваться взаимности целых 12 лет.

Роберт Лэнгдон недолго бился над запутанным делом

В романе Дэна Брауна «Код да Винчи» главный герой, доктор Роберт Лэнгдон, должен расследовать загадочную смерть куратора Лувра Жака Соньера. Дело оказывается на редкость запутанным, однако Роберту помогает внучка погибшего — Софи Неве. Детектив и его помощница мечутся по Франции и Англии в поисках разгадки, и кажется, тратят на это немало времени. Однако все события в произведении, начиная с гибели Соньера и заканчивая финалом, занимают 19 дней.

Возможно Макмерфи провел в больнице чуть более 2 недель

Главный герой романа «Пролетая над гнездом кукушки» Рэндл Патрик Макмерфи попадает в психиатрическую больницу не по своей воле. Местные порядки, которые поддерживает старшая сестра Милдред Рэтчед, его откровенно раздражают, и он начинает бунтовать, подбивая других пациентов нарушать дисциплину. Противостояние Макмерфи и сестры Рэтчед обостряется и заканчивается трагическим финалом. По версии одного из исследователей, оно заняло всего 16 дней в январе 1959 года.

Эми исчезла всего на месяц и 9 дней

Роман «Исчезнувшая» рассказывает историю не слишком счастливой супружеской пары, в которой разочаровавшийся в жизни муж изменяет жене, а та, возмущенная тем, что ее оторвали от привычной жизни, решает ему отомстить. Ни один из героев не выглядит по-настоящему симпатично, и оба они не вызывают искреннего сочувствия. Хотя автор повествует о семейной жизни Ника и Эми, начиная с января 2005 года и заканчивая июнем 2013 года, само таинственное исчезновение супруги главного героя занимает чуть больше месяца. 5 июля Ник обнаруживает, что его жена пропала. Вскоре мужчину начинают подозревать в преступлении, а уже 7 августа его арестовывают, обвиняя в убийстве Эми. 14 августа Эми волшебным образом возвращается домой и вскоре заявляет Нику, что беременна, чтобы обезопасить себя от мести мужа.

Путь Фантины от приличной жизни до полного краха занял около 2 лет

В романе-эпопее Виктора Гюго «Отверженные» основные события происходят с 1815 по 1833 год и охватывают 18 лет. В начале произведения бывший каторжник Жан Вальжан, встретив добродетельного священнослужителя, решает встать на путь исправления, а незамужняя барышня Фантина рожает дочь Козетту. В финале романа Козетта выходит замуж, а Вальжан, навестив ее, умирает. Одна из самых драматичных сюжетных линий, рассказывающая о падении Фантины, охватывает чуть более двух лет. Девушка, которую возлюбленный бросил с маленькой дочерью на руках, решает отдать девочку на воспитание, а сама устраивается работать на фабрику. Однако в конце 1820 года ее увольняют, и Фантина безуспешно ищет другие источники заработка. В январе 1823 года бедняжку арестовывают, и спустя три месяца она умирает в больнице от чахотки, оставив свою дочь сиротой.

Элизабет Беннет сменила гнев на милость за 6 месяцев

© Pride & Prejudice / Universal Pictures Фелисити Фокс 23 часа назад Кстати, в сериале 1995 года понятно, что прошел плюс-минус год с момента знакомства семейства Беннет с Бингли (и Дарси), до свадьбы в начале зимы. A в сцене встречи Элизабет с Бингли в Лэмптоне, Чарльз прям говорит Лиззи "Прошло уже более восьми месяцев. Мы не виделись с 26 ноября, когда все вместе танцевали нa балу в Незерфилде". А с этого момента у них там вообще всё быстро завертелось - - Ответить

Хотя кажется, что все события в романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение» занимают немало времени, на самом деле от начала произведения до финала проходит всего чуть больше года. Миссис Беннет сообщает мужу о приезде потенциального жениха Бингли в Незерфилд-парк в сентябре 1811 года, а в декабре 1812 года семейство уже празднует двойную свадьбу. Еще быстрее произошла фантастическая перемена чувств у Элизабет Беннет к мистеру Дарси. Когда молодой человек впервые сделал главной героине предложение 9 апреля 1812 года, Элизабет ответила ему решительным отказом. Более того, бесцеремонность Дарси вызвала в ней настоящую ярость и отвращение. Однако в октябре того же года, когда Дарси вновь просит ее руки, Элизабет уже по уши в него влюблена и отвечает радостным согласием. А значит, путь от ненависти до любви девушка проделала всего за полгода.