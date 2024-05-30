Мы сравнили 18 актрис разных поколений в одном возрасте и чуть мороженку из рук не выронили
Кино
1 час назад
Порой современные бьюти-процедуры помогают знаменитым актрисам выглядеть моложе своего возраста. Но в то же время естественная красота кинозвезд прошлых лет до сих пор радует глаз. Не станем спорить о том, кто выглядит лучше, и просто полюбуемся на красавиц-ровесниц разных эпох.
Вера Алентова и Юлия Снигирь в 37 лет
Наталья Гундарева и Эльвира Болгова в 35 лет
Татьяна Веденеева и Юлия Пересильд в 21 год
Красотка Веденеева!) а Юля тут как подросток, цветочек не раскрывшийся)
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Татьяна Друбич и Елизавета Моряк в 27 лет
Евгения Симонова и Екатерина Шпица в 30 лет
Галина Польских и Анна Михалкова в 49 лет
Ирина Алферова и Екатерина Климова в 35 лет
Ирина Муравьева и Екатерина Копанова в 30 лет
Светлана Светличная и Дарья Мельникова в 28 лет
Елена Сафонова и Анна Снаткина в 39 лет
Ого, как похожи! Слева, как будто та же, что и справа, только через 10 лет.
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Наталья Варлей и Любовь Аксенова в 32 года
Татьяна Доронина и Олеся Судзиловская в 42 года
Анастасия Вертинская и Марина Кравец в 31 год
Наталья Андрейченко и Наталья Рудова в 27 лет
Валентина Теличкина и Екатерина Гусева в 36 лет
Наталья Сайко и Аглая Тарасова в 28 лет
Ирина Розанова и Кристина Асмус в 27 лет
Светлана Немоляева и Ирина Пегова в 42 года
Столь же любопытно сравнить, как выглядели голливудские звезды разных поколений в одном и том же возрасте.
Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм, Tarakanov Vadim/East News
Комментарии
Уведомления
"Мы сравнили 18 актрис разных поколений в одном возрасте и чуть мороженку из рук не выронили" (с)
Я не знал, что там ценители...
И к какому же выводу вы пришли?
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Посмотрите, как могли выглядеть звезды прошлого, если бы не меняли себя в угоду моде
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