Мы сравнили 18 актрис разных поколений в одном возрасте и чуть мороженку из рук не выронили

Порой современные бьюти-процедуры помогают знаменитым актрисам выглядеть моложе своего возраста. Но в то же время естественная красота кинозвезд прошлых лет до сих пор радует глаз. Не станем спорить о том, кто выглядит лучше, и просто полюбуемся на красавиц-ровесниц разных эпох.

Вера Алентова и Юлия Снигирь в 37 лет

Наталья Гундарева и Эльвира Болгова в 35 лет

Татьяна Веденеева и Юлия Пересильд в 21 год

Татьяна Друбич и Елизавета Моряк в 27 лет

Евгения Симонова и Екатерина Шпица в 30 лет

© Дети солнца / ТО «Экран» , East News East News

Галина Польских и Анна Михалкова в 49 лет

Ирина Алферова и Екатерина Климова в 35 лет

Ирина Муравьева и Екатерина Копанова в 30 лет

Светлана Светличная и Дарья Мельникова в 28 лет

Елена Сафонова и Анна Снаткина в 39 лет

Наталья Варлей и Любовь Аксенова в 32 года

Татьяна Доронина и Олеся Судзиловская в 42 года

Анастасия Вертинская и Марина Кравец в 31 год

Наталья Андрейченко и Наталья Рудова в 27 лет

Валентина Теличкина и Екатерина Гусева в 36 лет

Наталья Сайко и Аглая Тарасова в 28 лет

Ирина Розанова и Кристина Асмус в 27 лет

Светлана Немоляева и Ирина Пегова в 42 года