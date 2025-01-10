Тест из мира волшебства. Какой факультет Хогвартса выбрала бы для вас Распределяющая Шляпа?

Простым маглам недоступен мир магии и волшебства? Как бы не так! Даже если вы пока еще только ждете письмо из Хогвартса, то проверить, какой факультет стал бы вашим домом на время обучения, можно уже сейчас.

Правила просты: прочитайте вопрос, выберите одну из четырех картинок и затем нажмите на нее. Каждая будет подписана названием факультета Хогвартса. Ставьте себе один бал в пользу этого факультета, а в конце посчитайте, какой набрал больше всего очков.

Какое блюдо вы закажете в ресторане?

Что подарите близкому?

На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть (или уже умеете)?

Какое магическое существо было бы вашим питомцем?

Какой аксессуар для волос более предпочтителен?

Какую модель джинсов выберете?

Какая черта вам нравится в людях больше всего?

Какую вещь вы бы в первую очередь купили для вечеринки?

По вашему мнению, какова ваша стихия?

Какова ваша слабая сторона?

Время подводить итоги. Самое большое количество баллов указывает на тот факультет, в котором вам было бы комфортнее всего. Ну а если так получилось, что вы набрали равное количество баллов по нескольким факультетам, или вы не согласны с результатами, то ничего страшного. Ведь Распределяющая Шляпа всегда учитывает пожелания, поэтому определит вас на тот факультет, о котором вы попросите.