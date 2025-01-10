Тест из мира волшебства. Какой факультет Хогвартса выбрала бы для вас Распределяющая Шляпа?

Кино
1 день назад

Простым маглам недоступен мир магии и волшебства? Как бы не так! Даже если вы пока еще только ждете письмо из Хогвартса, то проверить, какой факультет стал бы вашим домом на время обучения, можно уже сейчас.

Правила просты: прочитайте вопрос, выберите одну из четырех картинок и затем нажмите на нее. Каждая будет подписана названием факультета Хогвартса. Ставьте себе один бал в пользу этого факультета, а в конце посчитайте, какой набрал больше всего очков.

Какое блюдо вы закажете в ресторане?

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Что подарите близкому?

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На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть (или уже умеете)?

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Какое магическое существо было бы вашим питомцем?

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© Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros., © Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros., © Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros., © BassemImBeWiki / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0 Deed

Какой аксессуар для волос более предпочтителен?

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Какую модель джинсов выберете?

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Какая черта вам нравится в людях больше всего?

← слайд →
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Какую вещь вы бы в первую очередь купили для вечеринки?

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По вашему мнению, какова ваша стихия?

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Какова ваша слабая сторона?

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Время подводить итоги. Самое большое количество баллов указывает на тот факультет, в котором вам было бы комфортнее всего. Ну а если так получилось, что вы набрали равное количество баллов по нескольким факультетам, или вы не согласны с результатами, то ничего страшного. Ведь Распределяющая Шляпа всегда учитывает пожелания, поэтому определит вас на тот факультет, о котором вы попросите.

Предлагаем вам заглянуть в другой наше тест: «Насколько хорошо вы знаете, как выглядят известные исторические личности».

Фото на превью azerbaijan_stockers / Freepik

Комментарии

Уведомления
Razor911
1 день назад

У меня одинаковое количество баллов по 3 факультетам. Насколько я поняла, не только у меня. Какой-то непродуманный тест получился

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CatKate
20 часов назад

пополам гриффендор и слизерин) ну все правильно - я и умная и красивая)))

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