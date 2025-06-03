Брови в этом варианте идут Вам больше всего. Очень естественный вид.
Но что с причёской, Мария! Где Ваши прекрасные волосы?
Я примерила брови из разных десятилетий и нашла идеальный вариант
Мои брови пали жертвой трендов 2000-х: именно тогда я отважно начала их выщипывать, стараясь уменьшить объем. Со временем эта модная тенденция канула в Лету, а вот брови возвращаться к своему первозданному виду отказались. В целом их внешний вид меня не угнетает, но иногда хочется попробовать что-то новое. Чтобы и без того истонченные брови не пострадали, я решила обработать свою фотографию и примерить варианты, которые считались модными в прошлые десятилетия. Вдруг найду особенно удачный.
1910-е
Брови в этом варианте идут Вам больше всего. Очень естественный вид.
В начале XX века женщины старались не перебарщивать с макияжем — излишне накрашенное лицо считалось проявлением дурного вкуса. Однако вскоре кино начало обретать популярность, а первые актрисы превратились в предмет обожания. В это же время на полках магазинов появились первые косметические средства.
Тем не менее женщины все равно стремились к более естественному внешнему виду. Они не выщипывали брови слишком сильно. Некоторые барышни осветляли или, наоборот, затемняли их. Мне, кстати, этот вариант понравился больше всего — класс.
1920-е
В следующем десятилетии косметика стала доступна практически всем женщинам, а компании начали активно рекламировать свою продукцию. Именно в этот период появились первые популярные тренды в макияже. Определенные тенденции существовали и ранее, но в 20-х годах прошлого века им стали следовать практически все. Не последнюю роль в этом сыграла растущая популярность Голливуда. Настоящие модницы начали тщательно выщипывать брови, превращая их в идеальные арки, причем хвостик должен был опускаться вниз, придавая лицу немного детское и изумленное выражение. Боюсь, это не мой выбор.
1930-е
Мария, вы не правильно брови прикрепили. Они должны быть "удивленно приподнятыми", а они у вас в стороны сползли.
В 1930-х годах мода на тонкие брови-ниточки никуда не исчезла. Более того, дамы старались придать своему лицу еще большую драматичность. Поэтому натуральные брови зачастую сбривали и рисовали карандашом тонкие, сильно изогнутые арки чуть выше надбровных дуг. Самая высокая точка арки должна была находиться ровно над зрачком, что визуально еще сильнее приподнимало брови, а хвостики доходили почти до середины виска. Давно мое лицо не выглядело столь изумленным, я бы такие брови сделать не рискнула.
1940-е
В 40-х годах прошлого века женщины наконец сжалились над своими бровями и перестали так нещадно их выщипывать. Конечно, их все еще обрабатывали пинцетом, но только для того, чтобы придать необходимую форму. В моде были более густые брови с четким изгибом в середине. А чтобы дуги случайно не растрепались, волоски смазывали вазелином. На мне такие брови выглядели слишком ярко.
1950-е
Судя по тому, что мода циклична, эти брови ждут нас н.а следующем витке 😱
В 1950-х годах настоящей иконой стиля была Мэрилин Монро, и все женщины мечтали хотя бы немного походить на роковую блондинку. Поэтому в моде оставались густые брови, правда, изгиб арок приобрел чуть большую драматичность — самая высокая точка скорее напоминала заостренный угол. Чтобы добиться этого эффекта, мне пришлось приподнять брови. Результат получился немного инфернальным.
1960-е
Нормальные брови планируют прийти в моду примерно через 20 лет, а пока Брежнев.
В следующем десятилетии главный акцент при создании макияжа делался на глаза. Не последнюю роль в этом сыграла супермодель Твигги, которая подчеркивала свои огромные очи, подкрашивая тушью верхние и нижние ресницы. А вот брови в это время отошли на второй план: они стали короткими, аккуратными и почти незаметными. Правда, не все следовали этому тренду — некоторые пытались воссоздать такие же брови, как у Одри Хепберн: густые, темные и прямые. Я попробовала первый вариант и он оказался очень похож на мой собственные брови.
1970-е
В эпоху диско густые натуральные брови вновь исчезли, и им на смену пришли тонкие, резко изогнутые арки, которые, казалось, поднимались выше естественной линии бровей. В сочетании с яркими тенями, блесками и густо накрашенными ресницами они создавали совершенно неповторимый образ. Считалось, что такие тонкие брови должны привлекать внимание к глазам. Наверное, мне не хватило ярких теней, потому что на фоне бровей я глаза даже не заметила.
1980-е
А чего, сейчас так носят. Как ее...Кара Делевинь так ходит, во. И Брук Шилдс раньше с такими рассекала. Как сейчас помню, "Голубая Лагуна" фильм называется. Я плакала.
Но тонкие ниточки продержались в моде недолго: уже в 80-е годы прошлого века дамы начали отращивать свои брови обратно, мечтая, чтобы они стали густыми и пушистыми. Так, Мадонна щеголяла темными, широкими бровями и даже зачесывала их наверх, дав жизнь новому тренду. Более того, популярностью начала пользоваться даже слегка неухоженная монобровь, и дамы с волосками на переносице считались настоящими счастливицами. Для меня, пожалуй, это перебор.
2010-е
В 2010-х годах различные тренды на брови сменяли друг друга с головокружительной скоростью. В моде были то тонкие и прямые брови, то широкие и густые. Но, пожалуй, самым популярным вариантом был стиль, при котором волоски в начале брови тщательно расчесывались, затем арки превращались в суперчеткую гладкую дугу, заканчивающуюся заостренным кончиком. Мне этот вариант не слишком понравился.
Чуть позже на страницах модных журналов и в соцсетях появился другой необычный вариант. Вместо того чтобы выщипывать брови или делать татуаж, дамы начали их осветлять. Кстати, мне этот вариант неожиданно понравился.
Больше двадцати лет назад в моде были посечённые брови. Казалось, этот тренд давно канул в Лету, но в 2017 году он вновь вернулся — правда, в еще более неожиданном исполнении. Барышни выбривали небольшие участки волос на бровях, превращая их в своеобразную пунктирную линию. От этого варианта я лучше тоже откажусь.
Кстати, некоторые умельцы с помощью фотошопа умудряются превратить обычные фотографии в настоящие шедевры.
Комментарии
Мария, Вы покоряете своей непосредственностью. Статья понравилась. Посмеялась, развлеклась. Лайк. 👍
Даже в качестве развлечения не зашло.
Диковатый какой-то досуг у Маши)
Ну нинаю... Какой-то "женственности" нет что ли... Какое-то грубое, унловатое послевкусие после фоток. Может всё дело в мужиковатой причёске... нинаю.