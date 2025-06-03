Я примерила брови из разных десятилетий и нашла идеальный вариант

В начале XX века женщины старались не перебарщивать с макияжем — излишне накрашенное лицо считалось проявлением дурного вкуса. Однако вскоре кино начало обретать популярность, а первые актрисы превратились в предмет обожания. В это же время на полках магазинов появились первые косметические средства.

Тем не менее женщины все равно стремились к более естественному внешнему виду. Они не выщипывали брови слишком сильно. Некоторые барышни осветляли или, наоборот, затемняли их. Мне, кстати, этот вариант понравился больше всего — класс.