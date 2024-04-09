Я женщина, живу одна и ни разу не вызывала «мужа на час». Вот как я справляюсь с бытом

Мы в ADME обожаем истории про сильных и классных женщин, которые доказывают, что слабый пол — это гнилые доски. Героиня нашей сегодняшней истории — 43-летняя Наташа, которая развелась с мужем. Вот как изменилась ее жизнь.

Замуж я вышла в 24 года по страшной любви. Я была наивна, молода и сильно очарована моим избранником. Поэтому проблемы стали появляться не сразу, а спустя полтора года после того, как мы стали жить вместе. Раньше я думала, что мужчина — мастер на все руки. Таким был мой папа. Он и унитаз починит, и плитку положит, и свечи в машине поменяет. Но оказалось, что бывает не так. Я восприняла это спокойно — не все мужчины умеют работать руками и это нормально. Вместе мы прожили 17 лет, но развелись три года назад. С тех пор я живу одна и с точностью могу сказать, что жить стало только проще.

Я не хочу касаться психологической стороны вопроса. Порой мне бывает одиноко. Многие мои подруги рассказывают про развод с радостью, а кто-то, напротив, жалеет о своем решении. Я расскажу о бытовой стороне вопроса, ведь многие в обществе до сих пор придерживаются мнения, что в «в доме должен быть мужик».

Я развожу грязь я ее и убираю

Это самое приятное в разводе. Сколько раз бывала такая история — я вечером без сил перемою всю посуду, кухня блестит. Ухожу на работу, возвращаюсь, а раковина опять полная, слив забитый. Когда живешь одна все проще — если я оставила пустую раковину, она такой и останется. Мне больше не надо убирать беспорядок, которые я не наводила. Освободился просто вагон времени. Вместо глажки белья я теперь учу английский язык. Бывшая свекровь говорила, что ее сыночка-корзиночка мастер на все руки. Пришла она один раз в гости, а у нас машинка ускакала и посреди ванной стоит. Она руками всплеснула, мол: «Ну а что ты хотела, даже мастера ее нормально установить не могут». В итоге машинка скакала все два года и только после развода я ее уже сама починила. Оказалось, не сняли какие-то там болты.

Оказалось что забитый слив — не такая уж проблема

Когда у меня первый раз забился слив в ванной я испытала легкий шок. Вызывать сантехника? Справиться самой? Я вооружилась вантузом и вступила в бой. Вспомнила, что бывший муж обычно часа два там кряхтел, что-то колдуя над сливом. Оказалось, что вантузом унитазы вообще не чистят, он предназначен для другого. Почитала в интернете, что сейчас почти все засоры можно растворить с помощью химии.

Починить бытовую технику легко, если читать инструкцию

Еще один мой страх — сломанные бытовые приборы. Что делать, если холодильник издает неприятный звук? А кофемашина вдруг начала плеваться? Оказалось, в интернете есть ответы почти на все эти вопросы. Например, очень понравился канал «Папа, а как мне сделать это»? Его создал мужчина из Чикаго для тех мальчиков, у которых нет отцов, и кто не знает, как сделать простые бытовые вещи. Например, выше ссылка на очень подробное видео о том, как установить на кухне раковину.

Муж на час — не выход

Я даже купила себе дрель. Остался шуроповерт — на него коплю.

Распространена такая услуга, муж на час. Это когда вызываешь мастера все руки и он делает бытовые дела: меняет лампочки, вешает полки, подкручивает краны. Я посчитала стоимость такого мастера и пришла к выводу, что дешевле купить инструмент, чем каждый раз зависеть от чужого человека. Если одна с работой не справляюсь, зову в гости друзей. Но иногда проще самой. Заказала однажды диван, а сборку оплатить жаба задушила. Попросила помочь мужа подруги, обещала накормить пирожками. В итоге он пришел, всю еду сожрал, а про диван почесал репу и сказал: «Ну, у меня тут шуруповерта нету, да и спина болит, так что придется тебе все-таки приглашать ребят на сборку». Я психанула, и сама за три часа все отверткой скрутила. Зачем приходил, не понятно.

Вывод: если боитесь развестись, потому что не справитесь с работой по дому, то это дурацкая причина. Мебель собирать так же весело, как конструктор. Если стучит стиральная машинка, можно позвонить в сервис. Даже тяжести — не проблема. Задумала я шкаф и кровать местами поменять. Сил таскать нету, спина больная, грузчики тоже в копеечку. Так я придумала идеальное решение. Берешь и ставишь ножки на тапки домашние. Они по полу скользят и их легко двигать.