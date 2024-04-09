Я женщина, живу одна и ни разу не вызывала «мужа на час». Вот как я справляюсь с бытом
Мы в ADME обожаем истории про сильных и классных женщин, которые доказывают, что слабый пол — это гнилые доски. Героиня нашей сегодняшней истории — 43-летняя Наташа, которая развелась с мужем. Вот как изменилась ее жизнь.
Замуж я вышла в 24 года по страшной любви. Я была наивна, молода и сильно очарована моим избранником. Поэтому проблемы стали появляться не сразу, а спустя полтора года после того, как мы стали жить вместе.
Раньше я думала, что мужчина — мастер на все руки. Таким был мой папа. Он и унитаз починит, и плитку положит, и свечи в машине поменяет. Но оказалось, что бывает не так. Я восприняла это спокойно — не все мужчины умеют работать руками и это нормально. Вместе мы прожили 17 лет, но развелись три года назад. С тех пор я живу одна и с точностью могу сказать, что жить стало только проще.
Я не хочу касаться психологической стороны вопроса. Порой мне бывает одиноко. Многие мои подруги рассказывают про развод с радостью, а кто-то, напротив, жалеет о своем решении. Я расскажу о бытовой стороне вопроса, ведь многие в обществе до сих пор придерживаются мнения, что в «в доме должен быть мужик».
Я развожу грязь я ее и убираю
Это самое приятное в разводе. Сколько раз бывала такая история — я вечером без сил перемою всю посуду, кухня блестит. Ухожу на работу, возвращаюсь, а раковина опять полная, слив забитый. Когда живешь одна все проще — если я оставила пустую раковину, она такой и останется. Мне больше не надо убирать беспорядок, которые я не наводила. Освободился просто вагон времени. Вместо глажки белья я теперь учу английский язык.
Бывшая свекровь говорила, что ее сыночка-корзиночка мастер на все руки. Пришла она один раз в гости, а у нас машинка ускакала и посреди ванной стоит. Она руками всплеснула, мол: «Ну а что ты хотела, даже мастера ее нормально установить не могут». В итоге машинка скакала все два года и только после развода я ее уже сама починила. Оказалось, не сняли какие-то там болты.
Оказалось что забитый слив — не такая уж проблема
Когда у меня первый раз забился слив в ванной я испытала легкий шок. Вызывать сантехника? Справиться самой? Я вооружилась вантузом и вступила в бой. Вспомнила, что бывший муж обычно часа два там кряхтел, что-то колдуя над сливом. Оказалось, что вантузом унитазы вообще не чистят, он предназначен для другого. Почитала в интернете, что сейчас почти все засоры можно растворить с помощью химии.
Починить бытовую технику легко, если читать инструкцию
Еще один мой страх — сломанные бытовые приборы. Что делать, если холодильник издает неприятный звук? А кофемашина вдруг начала плеваться? Оказалось, в интернете есть ответы почти на все эти вопросы.
Например, очень понравился канал «Папа, а как мне сделать это»? Его создал мужчина из Чикаго для тех мальчиков, у которых нет отцов, и кто не знает, как сделать простые бытовые вещи. Например, выше ссылка на очень подробное видео о том, как установить на кухне раковину.
Муж на час — не выход
Я даже купила себе дрель. Остался шуроповерт — на него коплю.
Распространена такая услуга, муж на час. Это когда вызываешь мастера все руки и он делает бытовые дела: меняет лампочки, вешает полки, подкручивает краны. Я посчитала стоимость такого мастера и пришла к выводу, что дешевле купить инструмент, чем каждый раз зависеть от чужого человека.
Если одна с работой не справляюсь, зову в гости друзей. Но иногда проще самой. Заказала однажды диван, а сборку оплатить жаба задушила. Попросила помочь мужа подруги, обещала накормить пирожками. В итоге он пришел, всю еду сожрал, а про диван почесал репу и сказал: «Ну, у меня тут шуруповерта нету, да и спина болит, так что придется тебе все-таки приглашать ребят на сборку». Я психанула, и сама за три часа все отверткой скрутила. Зачем приходил, не понятно.
Вывод: если боитесь развестись, потому что не справитесь с работой по дому, то это дурацкая причина. Мебель собирать так же весело, как конструктор. Если стучит стиральная машинка, можно позвонить в сервис.
Даже тяжести — не проблема. Задумала я шкаф и кровать местами поменять. Сил таскать нету, спина больная, грузчики тоже в копеечку. Так я придумала идеальное решение. Берешь и ставишь ножки на тапки домашние. Они по полу скользят и их легко двигать.
А вот еще один честный лонгирид от нашей героини: «Муж сказал: „Зачем тебе? Ты же и так красивая“. И предложил экономить на салонах и косметике».
Комментарии
"всю еду сожрал", "Зачем приходил, не понятно" 🤣
это она серьезно? реально не понятно зачем он приходил?))))
Ну не знаю) реально кого то удержит от развода мысль, что некому в доме что-то сделать?
У нас в раковине никогда нет посуды. Моем с мужем по очереди, сразу же после готовки или приёма пищи. Есть общие домашние дела, если что-то, что каждый делает на регулярной основе. Просто так сложилось. Без проблем можно жить и вместе с мужем, если не делать из него бытового инвалида.
И мне, если честно, кажется странным подход, когда ты экономишь на услугах профессионалов, но не стесняешься просить помощи у супругов подруг.
А какой образ в первом абзаце: "слабый пол - это гнилые доски". Думаю бывший муж героини статьи сказал бы "просто пол не рассчитан на такую нагрузку" 😄
Очень рада за автора, что она смогла преодолеть свой страх перед простой работой по дому! Так держать! Позволю себе пару советов:
- Запомните: сначала работа, а потом пирожки, кофе, чай, пирожные, и т.д. Никак не наоборот.
- Сохраняйте инструкции к применению, и читайте их. Причем первый раз еще до установки прибора. Это очень облегчает жизнь!
- иногда лучше вызвать мужа на час, чем геройствовать, например, с новыми карнизами.
PS : "Какие-то болты", не снятые в стиральной машинке - удивляюсь, что она прожила два года. Эти болты удерживают барабан при перевозке, если их не снять, машинке очень быстро приходит конец. В инструкции это, кстати, написано ;)