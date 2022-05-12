12 первосортных кухонных советов, которые стоит выписать и повесить на холодильник

Решая бытовые вопросы по одному и тому же сценарию долгие годы, мы незаметно для себя перестаем искать способы упростить или модифицировать процессы. А все потому, что нам кажется, что лучше уже ничего не придумаешь. Однако это не совсем так. Да и изобретать что-то самостоятельно вовсе не обязательно: порой достаточно просто взять на заметку чужие хитрости и наработки.

Мы в ADME обожаем простые советы, направленные на упрощение жизни и решение типичных для большинства проблем, поэтому с удовольствием делимся ими.

12. Удалить масляные брызги с фурнитуры легче теплой тряпкой или губкой

Недаром при мытье посуды мы включаем теплую, почти горячую воду, ведь она лучше справляется как с масляными загрязнениями, так и с остатками чистящего средства. Однако приводя в порядок кухонный гарнитур, мы почему-то нередко забываем об этом. А зря, ведь, используя холодную губку, приходится возиться гораздо дольше.

Чтобы в будущем ускорить процесс отмывания масляных брызг с кухонных шкафов, намочите губку и слегка нагрейте ее в микроволновке. Затем нанесите чистящее средство на поверхность и протрите — загрязнения сойдут гораздо быстрее.