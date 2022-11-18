14 человек попали в такую неловкую ситуацию, что покраснели даже помидоры у соседа на кусте
Все мы время от времени попадаем в неловкие ситуации. Без них, скажем честно, наша жизнь была бы скучнее и однообразнее. При этом каждый справляется с чувством стыда по-своему: кто-то краснеет, будто рак, и забывает даже собственное имя, а кто-то, напротив, на волне адреналина проявляет чудеса остроумия. Герои нашей подборки — обычные люди, которые умудрились вляпаться в историю.
- Боюсь операций просто до обморока. Приехала на плановую госпитализацию с грыжей в позвоночнике. А врач в приемном покое огромный, бородатый и басом говорит страшно. Я испугалась еще сильнее. Он мне говорит: «Нагнитесь». Я нагнулась. «Встаньте на обе стопы». Я встала. Все заболело еще сильнее. И тут лекарь вопрошает с улыбкой: «Движения есть. А чего приехала-то?» И я от сильной боли после всех этих движений ему выдала: «Просто поздороваться и показать, как умею». © Lila.S / Pikabu
- Почти 2 года работаю в одной и той же кофейне. Все это время к нам каждое утро приходит один и тот же дедушка. Приходит рано, но всегда с хорошим настроением, рассказывает свежие новости, анекдоты, какие-то истории, а заказывает 2 латте — один с сахаром, другой без. Из рассказов знаю, что сам он пьет без сахара, а второй всегда несет жене, которая к этому моменту садится завтракать. Очень мне нравится этот старичок, поэтому, когда он сегодня пришел грустный и заказал только один латте для себя, я чуть не расплакалась. Он удивился, но сразу понял, в чем дело, и объяснил: «Не переживайте, с ней все в порядке. Просто успела достать меня с утра!» © Палата № 6 / VK
- Стою в метро. 10 минут до закрытия, рядом девушка, кроме нас больше никого. Тишина была такая неловкая и давящая, что я возьми да и ляпни: «А ты веришь в драконов?» Очевидно, это не самое лучшее начало для разговора, но тогда мне так не казалось... © ****tremain / Reddit
- Однажды под Новый год к нам с мужем приехали родители — его и мои. Нашему сыну на тот момент было всего 10 месяцев. Ближе к 31 декабря все домочадцы по очереди разболелись ОРВИ и заразили малыша. Ребенок в семье первый, все запаниковали: дите кашляет, температура поднялась. Вызвали скорую. Мой папа и свекор пошли на улицу встречать помощь. Как только из-за угла появилась знакомая карета, начали махать руками, призывая ехать к ним. Мы с бабушками и ребенком встречали докторов уже в доме. Итак, открывается дверь, заходят наши деды, а следом 2, без преувеличения, амбала со словами: «Где здесь больной?» Мама выдает им фразу, которую до сих вся семья вспоминает: «Мы здесь все больные и дитя заразили». Пауза, занавес... Оказывается, деды в панике позвали не ту машину, и к нам зашли санитары из психоневрологического диспансера, которые прибыли за пациентом из соседнего дома. © Палата № 6 / VK
- Теща любит морально угнетать всех вокруг, и в особенности мою жену — свою дочь. Особенно запомнилась претензия, которую теща выдала, когда жена с ребенком у них на даче жили. Суть в том, что якобы жена моя всегда специально неправильно ставит кружку в микроволновку — ручкой вдаль. Супруга рассмеялась, напомнив, что в микроволновке предметы вращаются. На что теща, конечно, обиделась, выдав закономерную фразу: «У тебя на все есть ответ, не ценишь мать». © GrigoryOrloff / Pikabu
- Есть у нас в универе полненькая девочка. Один раз довел ее кто-то до слез. Сидит она в коридоре и плачет, мол, какая толстая и некрасивая. Вокруг собралась толпа жалеющих, и я решила к ним присоединиться с уверенным и подбадривающим возгласом: «Зато у тебя глаза красивые!» На что последовал очередной взрыв рыданий и крик: «Это линзы!..» © Палата № 6 / VK
- У нас с женой были одинаковые телефоны — Nokia Asha 501. Запустила она как-то стирку, смотрит, а там телефон о стекло бьется. Ну и закатила мне скандал. Говорит: «Как ты мог забыть вытащить его из кармана?!» Я сижу весь виноватый и грустный. Через час после того, как я смирился с этой мыслью, иду в спальню, беру второй телефон и понимаю, что это мой. Подхожу к жене с намерением устроить ответный скандал... А она мне: «Ну ты же только что был в моей ситуации! Знаешь, как мне сейчас тяжко?» © SiniiTraktor / Pikabu
- Работал в фастфуд-заведении. У меня был последний день в этой должности. Приходит мадам и устраивает скандал, просит позвать менеджера. Говорю, мол, я и есть менеджер. Ее дети начинают орать: «Сейчас тебя уволят!» А я с невозмутимым видом отвечаю: «Сегодня и так мой последний рабочий день, поэтому вы только сделаете мне одолжение, и я просто уйду домой пораньше». © optimaloutcome / Reddit
- Как-то был занят срочным делом, но со мной заговорила близкая подруга, а я не хотел ее игнорировать. В итоге разговор получился следующим. Она: «Привет! Ты, случайно, ничего не забыл?» Я: «Привет! Что я мог забыть?» Она: «У меня 23 мая день рождения!» К слову, разговор был за пару дней до этой даты. Я на автомате спрашиваю: «О, круто! В этом году или в следующем?» Только потом понял, как я затупил. Смеялись долго. © unknown author / Quora
- Приехали мы с двоюродной сестрой в другой город к родственникам. Нас встретила дядина супруга. Поздоровалась и, пристально глядя на мою сестру, говорит:
— Ой, это, наверное, Риты дочка? На маму так похожа!
Секунду подумав, добавляет:
— Мать у тебя в молодости некраси-и-ивая была...
Занавес.
P. S. На самом деле моя тетя была красавицей. © marrena / Pikabu
- Как-то раз я в безумной спешке паковала вещи. Папа очень переживал: все ли я взяла, не будет ли проблем из-за перевеса и т. д. Говорю: «Пап, у меня все в пределах нормы, не должно быть перевеса». Так он мне выдает: «А я не о сумке говорю, а о тебе!» Вот вам и ответ, почему я редко делаю фотографии в полный рост. © Oendrila / Quora
- Дело было в спортзале. Один невероятно красивый парень заметил, что я поглядываю на него, улыбнулся мне и сказал: «Привет!» Я сразу глаза в пол опустила, заливаюсь краской, изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы ответить. В итоге теряюсь и выдаю: «С днем рождения!» © Amber Chang / Quora
- Еду как-то в машине. Поворачиваю на перекресток с круговым движением и слышу громкое «би-и-и-ип». Оборачиваюсь и вижу, что сбоку едет таксист. Я вообще не поняла, почему он мне сигналит. Но в тот день у меня было паршивое настроение, и этот таксист так меня взбесил, что я замедлила ход и уставилась на него, еще и жестами отправила его куда подальше. Такого изумленного выражения лица я никогда не видела. Мне кажется, он был просто в шоке, что такая красивая девушка, сидящая за рулем дорогой машины, настолько агрессивно себя ведет. Но тут я съезжаю с кольца и снова слышу «би-и-и-ип». Оказалось, что это был звук из радио. © Палата № 6 / VK
- Иду как-то вечером с работы. Почти уже добралась до дома. Вижу, что в нескольких метрах от меня какой-то мужик с собакой гуляет, вроде с овчаркой. Та все норовит прыгнуть в кусты, тянет туда хозяина, гавкает и скулит. Мужик ее оттаскивает и успокаивает: «Дина, нельзя! Дина, прекрати!» Потом, похоже, ему надоело, и он восклицает с отчаянием: «Динка, блин, ты же на пенсии!» Тут он увидел меня, смутился и пояснил: «Она раньше на таможне служила». © Подслушано / Ideer
А в какие неловкие ситуации вы попадали в последнее время?
AdMe/Подборки/14 человек попали в такую неловкую ситуацию, что покраснели даже помидоры у соседа на кусте
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