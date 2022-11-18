14 человек попали в такую неловкую ситуацию, что покраснели даже помидоры у соседа на кусте

Все мы время от времени попадаем в неловкие ситуации. Без них, скажем честно, наша жизнь была бы скучнее и однообразнее. При этом каждый справляется с чувством стыда по-своему: кто-то краснеет, будто рак, и забывает даже собственное имя, а кто-то, напротив, на волне адреналина проявляет чудеса остроумия. Герои нашей подборки — обычные люди, которые умудрились вляпаться в историю.