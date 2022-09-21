20+ человек, которые работают в таком крутом месте, что им и на выходные уходить не очень хочется

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Для некоторых работа — второй дом, и им хочется чувствовать себя в этом доме как можно комфортнее. Кто-то с радостью приходит в офис, где его ждут заботливые коллеги, которые в моменты грусти готовы сварить кофе. А кто-то наслаждается удаленной работой, сидя на лавочке среди горных вершин.

Мы в ADME обожаем свою работу и могли бы тоже поделиться тонной захватывающих дух фотографий, как и люди из этой подборки.

«Эта кошка „работает“ в магазине оптики. Она помогает детям чувствовать себя комфортно в очках»

Если кошку когда-нибудь уволят, из нее выйдет отличный библиотекарь! © J03-K1NG / Reddit

«Работаю на удаленке. Сегодня мое рабочее место — вот эта лавочка с прекрасным видом на горы»

«Работаю грумером, и мне посчастливилось сделать такую фотографию. Смеюсь всякий раз, когда ее вижу»

«Коллега неожиданно приготовила мне кофе со смайликом на крышке. Плохое настроение как рукой сняло»

«Я работаю на исследовательском судне. Вот такой огромный айсберг проплывал на нашем пути сегодня»

«В нашем офисе установлены диспенсеры с кремом от солнца»

«У нас на работе кот всегда спит на этой электроустановке, потому что там очень тепло. Коллеги сделали для него крошечную крышу от дождя»

«Смог воссоздать это фото 1918 года. Только посмотрите, насколько этот ледник в Арктике растаял за 104 года»

«Актер Кен Джонг был врачом в клинике, где я работаю»

Голливудский актер Кен Джонг снялся во множестве успешных фильмов и сериалов, включая франшизу «Мальчишник в Вегасе» и «Сообщество». — Прим. ADME.

«Коллеги иногда фотографируют меня во время работы. Моя мама от нее не в восторге»

«Электростанция, на которой я работаю, вместо номеров этажей в лифте использует обозначение высоты над уровнем моря»

«Моя работа заключается в том, чтобы следить за состоянием швейцарских горных дорог. Вот такие виды я наблюдаю каждый день»

«Наш офисный кот был удостоен награды»

«Лучший питомец 2022 года».

«Люблю свою работу!»

«Я зарабатываю на жизнь чисткой ковров и очень люблю свою работу»

«У нас на работе комната для отдыха сделана в стиле электронной платы»

«Это фото мой отец сделал во время работы»

«Моя работа связана со светильниками. Вот так у нас выглядит бутылка для воды»

«У нас на работе компьютеры стоят прямо перед беговыми дорожками, чтобы одновременно заниматься спортом и работать»

«На станции, где я работаю, стоит настоящий Восточный экспресс»

«Я работаю на маленьком острове у северо-западного побережья Австралии. Здесь можно увидеть и восход, и закат над океаном»