20 доказательств того, что природа найдет чем поразить, даже если у вас была пятерка по биологии

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Флора и фауна нашей планеты очень разнообразны. По оценкам ученых, на Земле насчитывается около 1,6 млн известных науке видов растений и животных, но некоторые эксперты считают, что их количество может достигать 100 млн. Поэтому у природы еще есть чем нас поразить, главное — не забывать заряжать смартфон, чтобы вовремя это запечатлеть.

Мы в ADME всегда с упоением смотрим фото чудес, которыми делятся с нами природа и люди, ставшие их свидетелями.

После 10 лет ожидания сегодня наконец расцвел гигантский тропический цветок аморфофаллус титанический

«Пока я плавал с маской, к моей ноге присосалась рыба»

Эти грибы образовали почти идеальный круг

«Сегодня увидел такого красивого лунного мотылька»

«Нашел камень с присохшими к нему морскими водорослями»

«Нашел двухцветную лилию»

Эта кукуруза выросла со своим детенышем

Эта радуга просто оборвалась на середине

Цветы на стене дают ощущение градиента

«Мой цветок уже около 2,5 м в высоту и все еще растет»

«У моего угрюмого кота есть второе сердце»

«У меня растут вот такие фиолетовые острые перцы»

Эта ракушка похожа на космическую туманность

Горы отбрасывают тень, которая похожа на читающую девушку

Или на парня на мотоцикле. © CuddlySatan*** / Reddit

Этот цветок похож на галактику

Просто муравьи пошли по делам

«Моя девушка достала из машины забытый там „древний“ банан»

«Обнаружил это во время прогулки на высоте 100 м над уровнем моря»

На самом деле морские окаменелости чаще всего находят на больших высотах из-за тектонических поднятий. © DmT_LaKE / Reddit

«Природа наградила мою кошку треугольным зрачком»

У моего кота то же самое. Ветеринар даже попросил сделать фото, чтобы показать коллегам. © magician679 / Reddit

«В моей деревне растет 600-летняя липа»