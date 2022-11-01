10 гениев, которые изощренно затроллили обидчиков прямо в своих работах

Творческого человека обидеть легко. Но потом не стоит жаловаться, ведь талантливые люди талантливы во всем, в том числе и в мести. Художник может пририсовать недругу ослиные уши, а ученый и вовсе прославить обидчика, назвав его именем вид обезьян. Мы решили узнать, как еще троллят недоброжелателей люди, которых бог поцеловал в макушку.

Микеланджело Буонарроти пририсовал обидчику ослиные уши

Сикстинская капелла известна в том числе великолепной росписью, которую сделал Микеланджело Буонарроти. Однако не всем современникам понравилась работа автора. Один из чиновников публично раскритиковал художника за то, что многие персонажи были изображены без одежды, и добавил, что фрески больше подходят для таверны или общественной бани. Микеланджело оказался мстительным: он изобразил персонажа, в чертах которого легко узнавался тот самый чиновник. И добавил ему ослиные уши.

Музыкант Дэйв Кэрролл написал песню об авиакомпании, сломавшей его гитару

Канадец Дэйв Кэрролл затроллил целую авиакомпанию за то, что ему сломали гитару во время пересадки. Грузчики крайне небрежно обращались с багажом, и в результате дорогостоящий инструмент был поврежден. Компенсировать ущерб перевозчик отказался. Музыкант записал песню об этом и разместил в сети.

Илья Репин сделал из бывшей монахиню

Художник в юности был влюблен в Софью Шевцову, но женился на ее сестре Вере, а Софья стала женой его брата — Василия. Репин не раз писал портреты своей родственницы. На одном из них девушка представлена при полном параде: с аккуратной прической и в кружевах. А вот когда Репин работал над другим портретом, он серьезно разругался с Софьей, и, чтобы отомстить своей бывшей возлюбленной, он дорисовал ей монашеское одеяние.

Жорж-Луи Леклерк де Бюффон назвал обезьяну фамилией обидчика

У французского естествоиспытателя были сложные отношения с кредиторами. Семья Бабоин из Лиона даже подала на него в суд, чтобы ученый наконец выплатил долг. Оскорбленный Бюффон, работая над книгой «Естественная история», назвал обезьян именем обидчиков, да еще и описание им дал неприглядное. Так в зоологии появилось слово «бабуин».

Нора Эфрон написала роман об измене мужа

Нора Эфрон и Карл Бернштейн были знаменитыми в 1970-е годы журналистами, а еще мужем и женой. Во время беременности супруги мужчина изменял Норе. В отместку она написала роман «Изжога», в котором рассказала историю своего брака. Изменщик был представлен не в лучшем свете. А в 1986 году книга была экранизирована. Главную героиню сыграла Мерил Стрип.

Данте Алигьери отправил недругов в ад

Автор «Божественной комедии» добавил в произведение своих знакомых, на которых точил зуб. Например, Филиппо Ардженти, который захватил часть имущества Данте после его изгнания из Флоренции. В ответ на пятом круге ада Ардженти хватают разгневанные души.

Энтони Берджесс затроллил Стенли Кубрика за концовку «Заводного апельсина»

Экранизация романа Энтони Берджесса «Заводной апельсин» стала классикой мирового кинематографа, но писателю картина не понравилась, ведь режиссер Стенли Кубрик выкинул концовку произведения, которая была очень важна для автора. Кинематографист взял за основу американское издание романа, в котором, в отличие от британского, последней главы не было вообще. Но это не спасло его от мести автора. Спустя 13 лет Берджесс написал пьесу «Заводной апельсин: Игра с музыкой» на основе своего романа. В самом конце этой пьесы на сцену выходит «человек с бородой, похожий на Стенли Кубрика» и пытается вклиниться в песню, наигрывая на трубе мелодию из фильма «Поющие под дождем». Однако его практически тут же обрывают и вышвыривают со сцены.

Василий Пукирев попортил много крови любителям жениться на молодых девушках

«Неравный брак», пожалуй, самая известная картина Пукирева, и у ее героев есть вполне реальные прототипы. По одной из версий, сюжет полотна связан с любовной драмой, случившейся с другом художника, молодым купцом Сергеем Михайловичем Варенцовым: он был влюблен в девушку, но ее родители выдали ее замуж за более богатого мужчину. Жениху было всего 37 лет, но это не помешало Пукиреву изобразить его стариком, отомстив за приятеля. По другой версии, художник сам был влюблен в девушку и перенес на холст личные переживания. Как бы то ни было, его коллега Илья Репин заметил, что Пукирев «много крови испортил не одному старому генералу», а историк Н. И. Костомаров признался друзьям, что, увидев картину, отказался от намерения жениться на молодой барышне.

Пикассо изображал жену чудовищем

Album / Joseph Martin / East News , East News

Художник часто писал портреты своей жены — балерины Ольги. На первых он изображал ее прекрасной девушкой, затем образ женщины стал меняться. Когда у любвеобильного художника появилась любовница, он стал мстить супруге. В 1929 году он изобразил Ольгу с пришитыми к щекам глазами, похожими на пуговицы, и острым, как кинжал, языком, торчащим из разинутого рта. Затем художник и вовсе написал портрет жены в образе старухи.

Набоков затроллил Генри Миллера за его творчество

В романе «Ада» Генри Миллер предстает как писатель Хайнрих Мюллер, которого не любят главные герои. Набоков в одном из писем к своей сестре Елене недвусмысленно выразил свое отношение к творчеству коллеги, назвав его книги бездарной похабщиной.

Чья месть вас зацепила больше всего?