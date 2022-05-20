10 каверзных головоломок, которые показывают магию оптических иллюзий во всей красе
Решение головоломок на регулярной основе помогает развивать визуальное и пространственное мышление. Чем более отточен этот навык, тем проще человеку выполнять ряд обыденных задач: парковать автомобиль, упаковывать вещи и даже читать карты. Кроме того, улучшается зрительная память, а значит, удерживать в голове числа, предметы, буквы и слова, увиденные раннее, становится намного легче.
Мы в ADME сделали подборку из 10 визуальных загадок, которые хорошенько взбудоражат ваш ум.
1. Найдите разбитое сердце
2. Отыщите выделяющуюся звезду
3. Найдите желтую точку
4. Попробуйте отыскать лишнюю рыбку
5. Какое число вы видите?
6. Найдите спрятанное число
7. Какое слово здесь написано?
8. Какое число вы видите?
9. Какое слово здесь написано?
10. Какая геометрическая фигура изображена в центре?
Какая из оптических иллюзий заставила вас попотеть? Поделитесь своими результатами в комментариях.
Фото на превью Depositphotos.com
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