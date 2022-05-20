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10 каверзных головоломок, которые показывают магию оптических иллюзий во всей красе

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Решение головоломок на регулярной основе помогает развивать визуальное и пространственное мышление. Чем более отточен этот навык, тем проще человеку выполнять ряд обыденных задач: парковать автомобиль, упаковывать вещи и даже читать карты. Кроме того, улучшается зрительная память, а значит, удерживать в голове числа, предметы, буквы и слова, увиденные раннее, становится намного легче.

Мы в ADME сделали подборку из 10 визуальных загадок, которые хорошенько взбудоражат ваш ум.

1. Найдите разбитое сердце

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© Depositphotos.com

2. Отыщите выделяющуюся звезду

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

3. Найдите желтую точку

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

4. Попробуйте отыскать лишнюю рыбку

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© Depositphotos.com

5. Какое число вы видите?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

6. Найдите спрятанное число

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Shutterstock.com

7. Какое слово здесь написано?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Shutterstock.com

8. Какое число вы видите?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Shutterstock.com

9. Какое слово здесь написано?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Shutterstock.com

10. Какая геометрическая фигура изображена в центре?

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Shutterstock.com

Какая из оптических иллюзий заставила вас попотеть? Поделитесь своими результатами в комментариях.

Фото на превью Depositphotos.com
1610811
AdMe/Культура/10 каверзных головоломок, которые показывают магию оптических иллюзий во всей красе
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