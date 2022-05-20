10 каверзных головоломок, которые показывают магию оптических иллюзий во всей красе

Решение головоломок на регулярной основе помогает развивать визуальное и пространственное мышление. Чем более отточен этот навык, тем проще человеку выполнять ряд обыденных задач: парковать автомобиль, упаковывать вещи и даже читать карты. Кроме того, улучшается зрительная память, а значит, удерживать в голове числа, предметы, буквы и слова, увиденные раннее, становится намного легче.