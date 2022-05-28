10 комплексов, которые давно пора отбросить современным взрослым мужчинам

То, что мужчины редко признаются в своих комплексах и неуверенности, вовсе не значит, что им чужды подобные переживания. На самом деле они зачастую уязвимы не меньше женщин, просто прячут свои чувства и эмоции подальше и страдают молча. Но хуже всего еще и то, что, как следствие их молчания, довольно редко можно увидеть статьи, направленные на поддержку их морального духа, а также развенчивающие стереотипы и мифы о мужественности.

Мы в ADME решили исправить эту несправедливость и поговорить о комплексах, от которых современным мужчинам давно стоило бы избавиться и оставить в прошлом, чтобы дышать и жить стало хоть чуточку проще.

Мужчина вполне имеет право готовить не только по необходимости, но и из-за собственного желания

Времена, когда домашние обязанности и занятия строго делились на женские и мужские, прошли. Теперь в салонах красоты вполне можно встретить мужчин-косметологов, а прекрасные повара-мужчины и вовсе с незапамятных времен вызывают у всех восторг. Так что и дома желание готовить ужины для семьи со стороны мужчины абсолютно нормально.

Любовь к животным никак не влияет на уровень мужественности

В общественном сознании слишком крепко засела мысль о том, что истинному мужчине чужды эмоции. Однако на поверку это, конечно же, не так. Для мужчины совершенно нормально испытывать любые эмоции, в том числе и умиление, нежность, радость и так далее. Поэтому и любовь к животным ему совершенно не чужда — это очаровательно, а также сигнализирует о хороших человеческих качествах.

С возрастом не обязательно отрекаться от подростковых увлечений, например видеоигр

Кто хоть раз не сталкивался с подтруниваниями над мужчинами, которые продолжают играть в игры, даже выйдя из подросткового возраста? Неудивительно, что после пары таких замечаний подобное увлечение начинает казаться каким-то постыдным. Однако не стоит поддаваться на провокации. Естественно, если игры становятся основой жизни и затмевают все на свете, включая работу, стремления и отношения с семьей, — это тревожный звоночек. Но периодические сессии, например, после тяжелой рабочей недели очень даже помогают отвлечься и справиться со стрессом.

Интерес к моде и красивой одежде — прерогатива не только женщин

Индустрия моды предлагает мужчинам ограниченный выбор способов самовыражения. Даже на бытовом уровне: по сравнению с женскими отделами в магазинах мужские обычно не отличаются широтой и разнообразием. Частично это связано как раз с тем, что среди мужчин не принято говорить о моде и следить за тенденциями. Однако постепенно такое равнодушное отношение к одежде уходит в прошлое и сильный пол все чаще начинает исследовать основы индивидуального стиля. Воспитание хорошего вкуса и желание быть одетым с иголочки абсолютно естественно, и здесь нечего стесняться.

Высыпания на коже — абсолютно нормальны

Несовершенства кожи сильно влияют на уверенность человека в себе независимо от пола. Это довольно серьезная проблема, которая нередко вынуждает людей даже пропускать общественные мероприятия и в целом плохо влияет на психическое здоровье. К счастью, культурное движение, связанное с принятием себя и своих недостатков, становится все шире и мужчинам тоже стоило бы присоединиться к нему. Высыпания на лице можно лечить, если есть желание и необходимость, но позволять им полностью брать верх над жизнью определенно не стоит.

Походы в салоны красоты не повод для стеснения

В головах большинства мужчин уход за кожей и использование продуктов по уходу ассоциируется с чем-то женственным, равно как и поход в салон красоты с целью сделать маникюр, например. Однако современные тенденции постепенно исправляют эту несправедливость. Стоит помнить, что уход за ногтями, кожей, волосами и так далее — это всего лишь банальный вопрос эстетики и гигиены, который не зависит от пола человека.

Растяжки — всего лишь реакция кожи на резкие изменения

Принято считать, что женщины больше склонны к появлению растяжек, нежели мужчины, однако это не правда. Последние порой все же тоже подвержены этому и могут комплексовать не меньше. Однако это ведь всего лишь естественное явление, связанное с резкими изменениями в теле, например, быстрый рост в период полового созревания или скачки веса, когда кожа просто не успевает адаптироваться. Даже занятия бодибилдингом могут стать причиной растяжек, и это не должно быть поводом для стыда.

Отцовство не делает мужчину менее мужественным

Появление долгожданного ребенка для любящего семейного мужчины, как правило, не менее важное событие, чем для женщины. Вот только практический уход за младенцем — начиная сменой подгузников и заканчивая переносом ребенка, например, в слинге — в большинстве случаев ложится исключительно на женские плечи. Порой это связано вовсе не с нежеланием, а со стеснением из-за стереотипов об отцовстве и мужественности, так как принято считать, что вклад мужчины должен быть денежным, а не эмоциональным. Но, к счастью, в современном мире отношение к этим вопросам активно меняется и забота о ребенке для отцов перестает ассоциироваться со слабостью.

Рост не имеет никакого значения

Тема мужского роста по сей день вызывает жаркие дискуссии в соцсетях. Многие люди возмущаются стереотипу о том, что мужчина обязательно должен быть высоким, ведь это настоящий бодишейминг, как и в случае с женским весом, провоцирующий чувство неполноценности. Стоит помнить, что характер, таланты и позитивное восприятие себя гораздо важнее внешних характеристик. И такие популярные красавцы вроде Кита Харрингтона или Тома Харди, которые не отличаются высоким ростом, — самое яркое тому подтверждение.

Депиляция — вопрос удобства, и в ней нет ничего постыдного

В современном мире ухоженный внешний вид не причуда, а острая необходимость. Кроме того, в некоторых случаях удаление волос на теле необходимо мужчинам из банальных соображений удобства. Если речь идет о спортсменах, например велосипедистах или пловцах, волосы в сочетании с тесной спортивной экипировкой провоцируют отвлекающий зуд. В целом то же самое касается и остальных мужчин, которые сталкиваются с неудобствами из-за волос в летнее время года, ведь из-за жаркой погоды они вызывают зуд и раздражение. Более того, к лазерной эпиляции люди порой прибегают и по медицинским показаниям — например, в случае появления вросших волос.