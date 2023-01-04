10+ косметических средств, которые мы используем изо дня в день. А оказывается, можно это делать гораздо реже

Чтобы выглядеть по-королевски, люди ежедневно пускают в ход кучу косметических средств. Но ведь порой необязательно тратить за раз половину тюбика, чтобы ошеломлять всех своей красотой. Более того, некоторые средства даже не рекомендуется использовать каждый день. Вот мы и разузнали о том, какой же косметикой стоит пользоваться пореже, дабы не навредить себе.

Бальзам для губ

Дерматологи говорят, что использование бальзама примерно каждый час может превратиться в зависимость. При частом нанесении кожа губ просто перестает самостоятельно сохранять необходимый уровень влаги и все больше нуждается в его искусственном поддержании. Эксперты рекомендуют использовать косметический бальзам по необходимости. Если вы просто чувствуете сухость, не спешите сразу прибегать к его помощи. Кожа способна сама справиться с увлажнением. Если же губы потрескались, то наносить средство стоит с утра, после приемов пищи и перед сном. Как только проблема решилась, бальзам можно отложить в сторону.

Масло для волос

Смазывание волос маслом улучшает их цвет и текстуру. Но только если проводить процедуру правильно. Чрезмерное использование средства может сделать кожу головы слишком жирной, усугубить проблему с перхотью, если таковая есть, утяжелить пряди и в конце концов привести к выпадению волос. Эксперты рекомендуют пользоваться маслом не чаще 1–2 раз в неделю и оставлять его на голове не больше чем на 1–2 часа.

Отшелушивающие средства

Скрабы, эксфолианты, массажные щетки и конжаковые спонжи хорошо очищают от жира, грязи и огрубевшей кожи. Но если переборщить с ними, то могут возникнуть раздражения и воспаления. Также ежедневное использование подобных средств со временем приводит к истончению кожи и раннему появлению морщин. Поэтому эксперты советуют отшелушивать кожу не более 2 раз в неделю.

Маска для лица

Активные вещества, содержащиеся в масках для лица, действенны, только если пользоваться ими пару раз в неделю. При повседневном нанесении эти средства могут вызывать раздражения на коже. Поэтому стоит накладывать маску максимум 3 раза в неделю.

Тушь

Ежедневное нанесение туши, особенно водостойкой, ослабляет ресницы, приводя к их ломкости и выпадению. Поэтому этим средством стоит пользоваться раз в 2 дня. А чтобы снизить риск повреждения до минимума, эксперты также предлагают применять праймер, прежде чем накраситься тушью. Если пользуетесь водостойким средством, то стоит наносить его на слой обычной туши, чтобы не иссушить ресницы.

Средства по уходу с ретинолом

Ретинол часто добавляют в кремы и сыворотки. Ведь этот компонент решает целый комплекс проблем: прыщи, дряблая и тусклая кожа, темные круги под глазами, расширенные поры и так далее. Но при ежедневном использовании ретинол может принести больше вреда, чем пользы, так как вызывает покраснения и раздражения. Специалисты рекомендуют наносить средства с этим компонентом 2–3 раза в неделю, особенно если только начали пользоваться ими или если у вас тонкая кожа.

Сухой шампунь

Сухой шампунь ликвидирует лишний жир, в том числе естественный, который вырабатывает кожа головы. Поэтому его ежедневное использование может иссушить волосы. Еще это средство забивает фолликулы, тем самым приводя к выпадению волос и воспалениям на коже головы. Однако не стоит совсем отказываться от сухого шампуня. Дело в том, что если мыть голову каждый день, то можно также повредить волосы. А сухой шампунь как раз придает необходимую свежесть загрязнившейся шевелюре. Эксперты не рекомендуют наносить его более 2 дней подряд. Стоит пользоваться сухим шампунем 1–2 раза в неделю. Обладатели жирных волос могут применять средство 2–3 раза в неделю.

Тени для век

Тени, как и любая другая декоративная косметика, которая наносится непосредственно на кожу лица, способствуют преждевременному появлению морщин. Чтобы этого не случилось, не стоит пользоваться ими каждый день. Вообще, желательно регулярно делать паузы между макияжами и краситься теми же тенями раз в 2 дня. Этого времени достаточно для того, чтобы кожа отдохнула и можно было вновь пользоваться косметикой.

Кондиционер для волос

Конечно, это средство благотворно влияет на волосы. Однако если проводить глубокое кондиционирование (то есть оставлять кондиционер на волосах на 15–40 минут) ежедневно, то волосы будут быстро становиться жирными и иметь грязный вид. Прибегать к такой процедуре специалисты рекомендуют раз в неделю. Также эксперты советуют после смывания кондиционера пользоваться шампунем глубокой очистки.

Патчи

Патчи не предназначены для ежедневного использования просто потому, что не являются универсальным увлажняющим, разглаживающим или смягчающим средством. Их главная задача — устранять отеки под глазами. Поэтому пользоваться патчами стоит при острой необходимости и только по утрам.

Мицеллярная вода

Повседневное снятие макияжа с помощью мицеллярной воды делает кожу сухой и приводит к ранним морщинам. Поэтому использовать это средство стоит только при острой необходимости, когда действительно некогда удалить косметику другими способами. Кстати, есть еще и прекрасные альтернативы мицеллярной воде, которые тоже помогают быстро и без лишних усилий избавиться от макияжа. Например, кокосовое масло и масло жожоба.