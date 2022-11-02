Как выбрать идеальный теплый свитер, который не покроется катышками после пары носок

С приходом холодов многие из нас облачаются в свитеры. Полки магазинов завалены разными моделями: узкими и широкими, короткими и длинными, тонкими и плотными. И все это нужно учитывать для того, чтобы выбрать качественную вещь. Даже наличие узоров влияет на то, насколько свитер будет удобным. Поэтому мы решили разузнать, какие факторы важно помнить, выбирая свитер. А в конце статьи мы приберегли пару советов о том, как с легкостью подобрать модель, которая всегда будет смотреться очень стильно.

От шерстяного свитера почти всегда будете чесаться

Натуральная шерсть — очень качественный и долговечный материал. Но, к сожалению, и не самый удобный. Свитер из 100%-й шерсти будет колоться и вызовет зуд. И этот эффект если и исчезнет, то лишь после нескольких стирок.

Поэтому специалисты рекомендуют либо носить такой свитер с термобельем, либо надевать под него рубашку. Если вы не любите термобелье и многослойные образы, то стоит обратить внимание на вещи с примесями других материалов в составе.

На кашемире быстро образуются катышки

Кашемир — крайне нежный материал. Он скатывается от любого трения: о сумку, стул, ремень безопасности в машине, даже в швах на рукавах, так как они трутся о другие части свитера. Поэтому кашемировая модель, особенно тонкая, — не лучший вариант для повседневной жизни. Избежать быстрого появления катышков поможет свитер, полностью сделанный из шерсти мериноса (порода овец). Неплохим вариантом также будет вещь из смеси мериносовой шерсти с вискозой (не более 10 %) или с акрилом (не более 40 %). Если все же хочется пощеголять в кашемире, то стоит выбирать свитер поплотнее.

Немного синтетики не повредит свитеру

Мы привыкли думать, что синтетические материалы несут сплошной вред. Однако все совсем не так мрачно. Одежда, полностью сделанная из искусственных материалов, действительно не дает телу дышать. Но до 25 % синтетики в составе свитера вполне допустимо. Немного полиэстера и полиамида сделают вещь только мягче. Если выбираете свитер для занятий спортом зимой, например для катания на лыжах, то лучше, чтобы акрил был базовым элементом в составе. Он делает одежду более теплой и прочной. А за счет эластана свитер будет хорошо растягиваться и при этом держать форму.

Стоит искать свитер плотной вязки, без широких петель

Эксперты советуют не приобретать свитер с широкими петлями. Такая вещь постоянно цепляется за окружающие предметы, чаще рвется и вообще быстрее приходит в негодность. Лучше искать изделие с как можно более плотным переплетением нитей.

Края свитера не должны загибаться

Резинка на рукавах и в нижней части свитера должна быть ровной, четко очерченной. Если она плавно загибается, когда свитер просто лежит на полке в магазине, то эту вещь лучше не брать. Надев такой свитер, можно столкнуться с тем, что резинка будет подгибаться еще больше. Это смотрится неопрятно и неэстетично.

Обтягивающий свитер плохо греет и почти никому не идет

Чересчур приталенная одежда, по словам экспертов, не сохраняет тепло должным образом. Поэтому узкий свитер не согреет в холодную осеннюю и зимнюю погоду. К тому же обтягивающие свитеры идут только представительницам фигуры «груша», имеющим четко выраженную талию и широкие бедра. Худощавым девушкам и большинству женщин плотного телосложения такая модель лишь визуально портит фигуру. Им стоит обратить внимание на вещи, которые не будут сильно облегать или даже на свитеры оверсайз.

Свитер с узором «косы» отлично согревает

Этот орнамент создан не просто для красоты. Во время изготовления такого свитера применяется специальный метод вязания, при котором нити переплетаются больше, чем при других способах. За счет этого вещь становится еще толще и, как следствие, теплее, поэтому она идеально подходит для холодных периодов осени и зимы.

Перед приобретением стоит проверить, насколько хорошо свитер держит форму

Некачественно сделанный свитер быстро начнет растягиваться, потеряет былую форму и будет выглядеть не очень эстетично. Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют проверять вещь на эластичность перед покупкой. Для этого нужно просто потянуть свитер в разные стороны. Если материал быстро возвращается в исходное состояние, вещь хорошая. Это относится ко всем свитерам, кроме полностью хлопковых.

Свитер из тонкого материала долго не прослужит

Если хочется носить свитер не один год, то стоит искать вещь из материала потолще. Модели из тонкой пряжи, конечно, смотрятся изящно, но они вдобавок и портятся гораздо быстрее. При поиске свитера в интернете можно опираться на сведения в описании товара, связанные с плотностью и весом пряжи.

Покупая вещь в онлайн-магазине, стоит избегать расплывчатых описаний товара и фото, на которых ничего не рассмотреть

Состав изделия должен быть четко прописан. Часто бывает, что продавец указывает только названия (например, «шерсть, акрил»), а каков процент содержания каждого материала в свитере, не уточняет. Скорее всего, продавец просто скрывает, что вещь почти полностью сделана из синтетики. Поэтому лучше избегать таких товаров. Если есть какие-то дополнительные сведения, то они должны нести пользу. Так, не стоит доверять бренду, если указывается лишь, где произведен материал. Хорошее описание свитера включает в себя более полную информацию о процессе производства, вплоть до толщины используемой нити. Что касается фотографий, то желательно, чтобы свитер был показан не только на модели в полный рост, но и крупным планом. Так покупатель сможет разглядеть плотность материала.

Бонус № 1: длина свитера для каждого своя

Миниатюрным женщинам эксперты советуют избегать слишком длинных и объемных свитеров, особенно с высоким воротником. Им желательно подбирать модели, не доходящие до линии бедер. А вот на девушках ростом от 170 см длинные модели будут смотреться круто. Дамам среднего роста подойдут свитеры любой длины.

Бонус № 2: у свитеров есть универсальные цвета

По словам экспертов, работающих с изделиями из пряжи, есть 4 цвета свитеров, которые идут абсолютно всем. Это красный, светло-розовый, темно-фиолетовый и сине-зеленый. Если не хочется долго и мучительно искать модный оттенок или подбирать тот, который подходит именно вашему цветотипу, можно приобрести вещь какого-нибудь из этих 4 цветов — не прогадаете.