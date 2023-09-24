10 вещей, которые мы выбираем из-за красоты, а потом страдаем от неудобств

В мире моды есть много вещей, которые вызывают восхищение своим дизайном. Некоторые становятся даже новым трендом. Но бывает так, что на практике они оказываются абсолютно непрактичными и не позволяют нам чувствовать себя в них комфортно.

Одежда свободного кроя

Kamil Piklikiewicz / East News

Одежда свободного кроя может быть небезопасна для комфорта и здоровья. Тяжесть больших и широких рукавов, например, заставляет держать руки в неестественном положении, из-за чего мышцы тела перенапрягаются и может появиться дискомфорт в шее и спине.

Обтягивающая кожаная юбка

Облегающая юбка из кожи может выглядеть привлекательно. Но ее абсолютно неудобно носить. Кожа сама по себе стесняет движения, а узкая юбка тем более. Непрактичную вещь можно заменить на широкую модель. Такие кожаные юбки как раз вошли в моду.

Микросумки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Они милые, броские, но совершенно ненужные. Да, с их помощью можно добавить в образ некую изюминку, однако они явно не стоят ваших денег. По большому счету, такой аксессуар даже нельзя назвать сумкой, ведь в него ничего нельзя положить. Неудивительно, что в 2021 году в моду вновь вошли большие, вместительные сумки, куда можно положить и ноутбук, и бутылку с водой.

Длинный приталенный пуховик

В длинном и нешироком пальто передвигаться не очень удобно. Помимо этого, такая модель портит образ и визуально прибавляет веса. Не говоря уже о том, что этот пуховик выглядит старомодно. Стоит обратить внимание на более короткие пуховики, длиной по колено и выше. В них будет гораздо комфортнее. А еще такая длина дает больше возможностей: можно выбирать как приталенные пальто, так и модели свободного кроя.

Вещи с расклешенным рукавом

На красной дорожке, как в случае на фото выше, летящий рукав смотрится элегантно. А вот в обычной жизни, к сожалению, не очень. В блузке или платье с такими рукавами невозможно делать вообще ничего, кроме как стоять или сидеть. Рукав может попасть в еду, а еще он сползает, когда человек моет руки. К тому же не всегда расклешенный крой смотрится удачно. Его нужно уметь красиво расправлять и правильно носить. Иначе в одежде с таким рукавом человек будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы.

Короткая и узкая дубленка

Такая дубленка совершенно непрактична для холодного времени года. Обтягивающая модель не очень удобна и к тому же не греет. По словам стилистов, если выбираете дубленку выше колена, то идеальной заменой будет вещь свободного кроя. Также круто смотрится прямая модель ниже колена.

Сумка-пельмень

Необычная фишка, которая, безусловно, может придать любому образу эффектности и экстравагантности. Однако с практической точки зрения такие сумки довольно бесполезны. Основная претензия заключается в том, что их неудобно носить. То есть они больше подходят для стильных фотографий, чем для жизни. Кроме того, сумки-пельмешки довольно сильно примелькались и порядком поднадоели. В общем, это довольно сомнительное вложение денег. Тем более что среди всего ассортимента точно можно найти более удачные варианты сумок.

Свитшот с открытым плечом

BG017 / Bauer Griffin / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Этот тренд появился в середине 2010-х, а в 2022 году возродился. Однако стилисты спорят о том, насколько открытое плечо уместно в случае со свитшотом. Ведь изначально эта вещь задумывалась как удобная одежда для спорта. Про модель с открытым плечом сложно сказать, что в ней на 100 % комфортно. К тому же зимой в такой вещи будет холодно. Поэтому стоит отдавать предпочтение традиционным свитшотам. А если хочется чего-то нестандартного, то можно обратить внимание на укороченные свитшоты, но с закрытыми плечами. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх другой одежды, например футболок или платьев.

Блузка на пуговицах

Эта вещь великолепно подходит для офиса. Но в обычной жизни она часто оказывается неудобной. К тому же бывает тяжело найти такую модель, которая сядет по фигуре. А у женщин с большим бюстом проблема еще и в том, чтобы вещь с пуговицами не топорщилась. Стилисты предлагают вне офиса носить блузку с драпировкой. Она выглядит наряднее, при этом в ней комфортнее заниматься повседневными делами. А если приобрели блузку с рукавами-фонариками, то в ней еще и запросто можно пойти на праздник.

Зимняя обувь с высоким массивным каблуком

Такой каблук в 2020-х годах все еще не сдает позиции. Он кажется гораздо более удобным и устойчивым, чем шпилька. Но на самом деле любой высокий каблук, даже толстый, опасно носить зимой, так как легко поскользнуться, упасть и получить травму. К тому же в обуви на высоком каблуке нога мерзнет из-за излишнего давления на пальцы. Гораздо безопаснее и при этом стильно будет надеть пару на небольшом каблуке, максимум около 5 сантиметров.

А еще есть вещи, которые так и манят нас с полок магазинов во время распродаж. Но часто их покупка оказывается бессмысленной тратой денег.