10 вещей, которых современной взрослой женщине давно пора перестать стесняться

Женщины зачастую оценивают себя чересчур критично. Они с изрядной долей перфекционизма подходят к уходу за собой и очень боятся оплошать и не учесть всякие мелочи, потому что знают, что потом будут корить себя за это. Но правилен ли такой подход? Или многие поводы для комплексов на самом деле навязаны нам обществом и их давно стоит забыть, как страшный сон?

Мы в ADME определенно ратуем за то, что к естественным процессам надо относиться проще, а косметические процедуры нужно делать только исходя из собственного желания, а не из чувства неловкости. Поэтому решили рассмотреть под микроскопом популярные женские поводы для смущения, чтобы доказать, что они того не стоят.

Неидеальная кожа

Бугорки, маленькие шрамы, пятна и, конечно же, прыщи в подростковом возрасте воспринимаются как трагедия, наверное, каждой девочкой. Однако порой эти переживания умудряются перекочевать и во взрослую жизнь. Крошечный прыщик, появившийся перед свиданием, важной встречей или собеседованием, моментально вселяет в нас неуверенность. Вероятно, виной всему распространение стереотипов, внушающих мысль о необходимости устранения подобных нюансов кожи, а не о принятии своего естественного облика. А ведь если задуматься, это настолько незаметное и часто встречающееся явление, что окружающим абсолютно нет до этого никакого дела.

Волосы на теле

Волосы на теле — головная боль большинства женщин. Некоторые могут даже задаваться вопросом, какое их количество считается нормой для дамы. И здесь мы вплотную подходим к такому понятию, как современные стандарты. Густота, а также цвет, плотность и текстура волос и мужчин, и женщин просто-напросто зависят от генов, гормонов и внешних факторов. И если мода на гладкие ноги и подмышки уже окончательно утвердилась в современном обществе, то попытки полностью истребить волосы на теле вызывают лишь вопросы и откровенное недоумение.

Невыщипанные брови

В разговоре о волосах, конечно же, нельзя не упомянуть брови. Мода на их размер и форму меняется постоянно, и кажется, что еще совсем недавно в тренде были брови-ниточки. Однако их время, к счастью, прошло, поэтому можно и отложить свой пинцет. С учетом того, что в ходу теперь широкие густые брови (или как минимум естественные), никто не обратит внимания на лишние волоски. Да, по правде говоря, их никто не заметил бы и вне контекста моды, ведь образ воспринимается в целом и отдельные детали не имеют значения.

Менструация

Месячные могут быть какими угодно: болезненными, раздражающими, несвоевременными. Но уж точно не постыдными, и на это есть целый ряд причин. В первую очередь дело в том, что это совершенно нормальный биологический процесс, происходящий в женском организме, во время которого скорее стоит отнестись к себе с большей нежностью, но уж никак не смущаться.

Размер ноги

Комплексы по поводу своих внешних характеристик и стремление соответствовать надуманным стандартам красоты давно стоило бы оставить в прошлом. Но, к сожалению, с ними продолжают сталкиваться все новые и новые поколения. Так, например, поводом для смущения порой становится даже размер обуви. Однако такого понятия, как оптимальный размер ноги, вовсе не существует. Ни якобы стандартный 37-й размер ноги Дженнифер Энистон, ни «большой» 40-й Моники Беллуччи не определяют их как людей и не делают хуже или лучше. Это просто данность, с которой мы рождаемся и которую не можем изменить. Поэтому и стесняться этого не стоит.

Потливость

«Что естественно, то не безобразно» — кто из нас не слышал эту фразу? Безусловно, это не значит, что не надо заботиться о себе и приводить себя в порядок. Однако напрягаться из-за естественной реакции организма на стресс, жару или физическую активность в виде выделения пота точно не нужно.

Симптомы менопаузы

Снижение самооценки и потеря уверенности в себе довольно часто встречаются у женщин, столкнувшихся с менопаузой. Новые ощущения, например приливы, банальные беспокойство и усталость кого угодно загонят в депрессию. Однако стоит помнить, что вы в этом не одиноки. Через этот период пройдет абсолютно каждая дама, поэтому нет смысла накручивать себя. Гораздо лучше на этом этапе жизни позаботиться о себе, посвятить себе больше времени, поддерживать здоровый образ жизни, больше двигаться, а главное, не ставить на паузу общение и интересы, ведь это не конец, а просто новое начало.

Изменения внешности во время беременности

Беременность в целом представляет собой время перемен. И то, что трансформация фигуры и внешности в этот период — естественный и неизбежный процесс, понимают все без исключения. Что бы это ни было: ухудшение качества волос, появление прыщиков и пятен, и тем более изменения формы и размера тела — это совершенно нормальные явления, которые не должны вызвать ни капли смущения и стеснения.

Черные точки

Черные точки кажутся многим девушкам настоящей проблемой, с которой они стараются справиться во что бы то ни стало. Только вот стоит ли овчинка выделки? Ведь в большинстве случаев чужому глазу они даже незаметны, ведь никто не будет так близко и пристально рассматривать вас, как вы сами себя в зеркале. Кроме того, многие путают с черными точками вполне нормальные и естественные для организма сальные нити — скопления масла, выделяющегося из сальных желез для увлажнения кожи, которое слегка темнеет из-за окисления. Избавиться от них полностью нельзя, да и не нужно. А вот если вы замечаете на коже темные закупоренные участки, превращающиеся в прыщи и угри, — это определенно повод посетить дерматолога.

Отсутствие педикюра

Если гелевый маникюр уже слишком прочно вошел в современную жизнь, то необходимость покрывать гелем-лаком ногти на ногах до сих пор ставится девушками под сомнение. И, честно говоря, не зря. По большому счету, если педикюр не является вашей личной прихотью, то его вполне можно игнорировать и при этом не чувствовать себя неловко. Тем более что мнение о его большей долговечности, чем маникюра, сомнительно. Ведь сильно отросшие ногти будут упираться в любую закрытую обувь, могут врастать в кожу, стать причиной появления инфекций и, как следствие, болезненных ощущений. Так что вполне достаточно осуществлять простой уход, чтобы натуральные ногти выглядели аккуратно.