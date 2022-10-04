10 вещей, которыми все были одержимы 10 лет назад, а сегодня вспоминают с улыбкой

Ежедневно в мире производятся миллионы гигабайтов данных. Например, по информации 2020 года, каждую минут в Google поступает 5,7 млн запросов. Мир вокруг меняется с захватывающей скоростью. То, что было актуально еще вчера, сегодня устаревает. Мы попробовали разобраться, какие тренды прошлого сейчас вызывают лишь один вопрос: «Мы что, действительно считали это крутым?»

Худеть ради просвета между бедрами

Пользователи подметили, что еще несколько лет назад женщины только и думали о том, чтобы между бедрами у них был заветный просвет. Некоторые девушки в погоне за идеальными формами прибегали к экстремальным диетам. Определенное расстояние в этой области считалось своеобразным показателем красоты. Сейчас все больше людей заботятся не столько о внешности, сколько о своем ментальном и физическом здоровье. Да и общество в последние годы резко критикует утверждение о том, что большое расстояние между бедрами добавляет привлекательности.

Играть в «Счастливую ферму»

В таких играх пользователи проводили много часов подряд, а количество «фермеров» переваливало за несколько миллионов. Взрослые и дети выращивали виртуальные овощи и фрукты, ухаживали за животными и вели хозяйство. Успех таких игр заключался в простоте. Сейчас же о них почти не слышно. В топ-чартах первые места занимают шутеры и стратегии.

Менять естественную форму и густоту бровей

East News

В нулевые на пике моды были брови-ниточки. Пару лет назад в тренде оказались широкие, естественные брови. Пользователи отметили, что тенденции меняются каждые несколько лет и угнаться за ними нереально. Неестественные брови — слишком тонкие или толстые — это больше не круто. В детстве надо мной смеялись из-за густых бровей. Затем меня, наоборот, хвалили за то, что брови у меня не выщипаны. Мне даже в какой-то момент показалось, что надо мной издеваются. Я усвоила ценный урок и делаю со своей внешностью только то, что мне самой нравится. © Bomdiz / Reddit

Устанавливать столешницы из черного гранита

В нулевых годах гранит считался самым популярным материалом для столешницы. Тренд задали дизайнеры, и постепенно черный камень захватил весь мир. Люди затевали ремонт и непременно устанавливали дома модную, но непрактичную столешницу. Согласно наблюдению специалистов, сейчас люди редко выбирают гранит, отдавая предпочтение более современным решениям.

Каждый шаг освещать в социальных сетях

Еще несколько лет назад нам казалось, что постить в социальные сети буквально все подряд — хорошая идея. Например, пользователи частенько выкладывали фото еды. И сейчас многие беспрестанно спамят в ленте. Но специалисты советуют планировать публикации заранее. Если публиковать новости и фотки слишком часто, можно надоесть подписчикам.

Набивать смешные татуировки

Одно время мир захватило повальное увлечение смешными маленькими татуировками. Особенно распространены были тату усов на пальце. Сейчас тренд ушел в прошлое. В 2022 году в моду вошли тату с молниями, абстракциями, а также микротатуировки с модифицированными шедеврами искусства, например коллажи.

Избавляться от веснушек

Еще несколько лет назад школьниц с веснушками могли высмеивать. Чего стоит только детский шутливый стишок «Рыжий, рыжий, конопатый». А недавно веснушки стали последним писком моды. Девушки рисуют их с помощью кисточек и спреев. В продаже появились даже специальные средства для создания заветных пятнышек. Из-за веснушек меня жутко дразнили в школе. А теперь дети рисуют их специально, а мои племянницы просто в восторге от моего лица. © Pretty-Risk-7667 / Reddit

Pretty-Risk-7667 / Reddit Хотела бы я, чтобы веснушки были модными в моем детстве, когда я была 11-летней впечатлительной девчонкой. Однажды учитель пробовал меня утешить, мол, в детстве у него тоже были веснушки, но они исчезли с возрастом. © Affectionate_Star_43 / Reddit

Делать smoky eyes каждый день

Nils Jorgensen / i-Images / East News

В 2010-х годах звезды повально носили дымчатый smoky eyes. Немалый вклад в продвижение тренда внесла Ким Кардашьян. Обычные женщины его подхватили и начали делать такой макияж по любому поводу, будь то вечеринка или обычная прогулка. Сейчас же черный smoky eyes на каждый день больше не писк моды. Популярность набирают более мягкие варианты такого макияжа. Кроме того, сейчас в моде «металлические» тени, румяна, а также загар. Также один из популярных трендов — макияж без макияжа.

Выбрасывать бабушкины вещи

Раньше все старались побыстрее избавиться от старых вещей. Бабушкины сокровища отправлялись прямиком на свалку. Сейчас же все больше людей стараются подарить старым вещам вторую жизнь. Например, скупают винтажную мебель или даже носят старые очки. В моду возвращаются вещи в «бабушкином» стиле. Например, ротанговые столы и стулья, латунная посуда.

Делать селфи с «утиными» губами

Лет 10 назад селфи с губами «уточкой» были на пике популярности. Считается, что такое выражение лица придает ему привлекательности. Фотографии с втянутыми щеками и выпирающими губами делали буквально все. Позже «дакфейс» стали высмеивать в фильмах. Сейчас публиковать такие снимки уже не модно.