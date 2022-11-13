11 детей звезд, которые преуспевают в той же сфере, что и их родители

Дети видят в своих родителях образец для подражания и часто их копируют. Согласно одному исследованию, дочери медсестер в 3,75 раза чаще выбирают эту специальность, чем дети представителей других профессий. И это касается не только обычных семей. Дети знаменитостей тоже с раннего возраста проявляют интерес к тому, чем занимаются их родители, и многие из них следуют примеру своих мам и пап.

1. Бьянка Ван Варенберг

Эта девушка в полете — дочь героя боевиков Жан-Клода Ван Дамма. Она тоже актриса, как и ее отец. Кроме того, она также занимается боевыми искусствами. В детстве Бьянка их ненавидела, но сейчас уделяет много времени тренировкам.

2. Вивьен Маршелин Джоли-Питт

Несмотря на то что этой малышке всего 10 лет, она уже засветилась на большом экране. В 2014-м она снялась вместе со своей мамой в фильме «Малефисента», сыграв принцессу Аврору в детстве. Она получила эту роль, потому что другие дети боялись Анджелину в этом образе, а Вивьен не была напугана.

3. Бруклин Бекхэм

Старший сын Бекхэмов строит карьеру в модельном бизнесе. Впервые он появился на экране в возрасте 3 лет, а сегодня у него в соцсетях более 11 млн подписчиков. Также Бруклин увлекается фотографией.

4. Лурдес Леон

Дочь Мадонны во многом на нее похожа. Она выступает за права женщин и принятие собственного тела, любит эпатировать публику и увлекается модой. Лурдес также унаследовала талант своей матери, она показала это, исполнив бэк-вокал в треке Мадонны «Superstar».

5. Ида Лундгрен

Дочь героя боевиков Дольфа Лундгрена унаследовала от него любовь к спорту. Вместе с отцом она усердно занимается в спортзале и не упускает возможности активно потренироваться. Ида также сделала карьеру в индустрии моды и работает моделью.

6. Келли Осборн

Келли Осборн знаменита с ранних лет ввиду популярности ее семьи. Она известна своими яркими образами и экспрессивностью. Она разносторонний человек, как и ее родители. Келли успела попробовать себя в роли певицы, актрисы, телеведущей и модного дизайнера.

7. Кайя Гербер

CHRISTENSEN JEFF /SIPA / East News , LaurentVu / SIPA / East News

Дочь Синди Кроуфорд выбрала модельную карьеру, последовав примеру своей мамы. Уже в 17 лет она была востребована в модной индустрии. Девушка снималась для многих крупных журналов и участвовала в показах всемирно известных модных домов. В 2018 году она была удостоена награды «Модель года».

8. Румер Уиллис

Diego Corredor / MediaPunch / East News , Grosby Group / East News

Дочь всемирно известных актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур пошла по стопам своих родителей, решив стать актрисой. Она чаще снимается для телевидения и уже умудрилась завоевать титул «Мисс Золотой глобус» в 2008 году. В нескольких фильмах Румер снялась вместе со своими родителями.

9. Мик Шумахер

AP / East News , Wiese / FaceToFace / REPORTER

Мик — сын Михаэля Шумахера — тоже гонщик, как и его отец. С 9 лет он занимался картингом. В 2018 году стал чемпионом «Формулы-3» в Европе и перешел в «Формулу-2». Мик последовал примеру своего отца и поступил в Академию водителей Ferrari.

10. Рафферти Лоу

TOLGA AKMEN / AFP / East News , AFP / East News

Сын Джуда Лоу работает в модной индустрии. Его мать, Сэйди Фрост, — модный дизайнер, а Джуд Лоу не раз позировал для обложек глянцевых журналов. Также Рафферти — музыкант, он может играть на разных инструментах.

11. Лили-Роуз Депп

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради — модель и актриса. Карл Лагерфельд выбрал ее амбассадором Chanel, когда ей было всего 15 лет. Через год Лили-Роуз стала лицом «Chanel № 5». Также она уже успела сняться в нескольких фильмах.