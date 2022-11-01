11 звездных пар, в которых дама старше избранника, но это нисколько не мешает им строить крепкий союз

До сих пор в мире бытует стереотип, что союз, в котором женщина намного старше мужчины, не может быть долговечным. Однако многие знаменитые влюбленные опровергают это своим счастливым примером. Зачастую женщины в таких парах чувствуют себя моложе своих лет, а мужчины, напротив, ответственны и мудры не по годам. А их браки так же прочны, как союзы ровесников, и чувства с годами не слабеют.

Тильда Суинтон и Сандро Копп (разница 17 лет)

17-летняя разница в возрасте не помешала актрисе Тильде Суинтон и художнику Сандро Коппу создать крепкие отношения, которые начались еще в 2004 году. Влюбленные познакомились на съемочной площадке фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Тильда играла ведьму, а Сандро кентавра. У актрисы 2 ребенка от прошлого союза с драматургом Джоном Бирном — сын Ксавье и дочь Онор. По признанию Тильды, ее бывший партнер дружит с Сандро. «Мы все очень хорошие друзья. Нам повезло. Жизнь не должна быть сложной», — призналась она.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк (разница 12 лет)

Sebastien Courdji / KCS / East News , PacificCoastNews / East News

Знаменитая фотомодель Кейт Мосс с 2015 года состоит в отношениях с аристократом и профессиональным фотографом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 12 лет. Долгое время Кейт дружила с его матерью графиней Дебоннер фон Бисмарк и однажды даже снялась в лондонском поместье семьи. Николай стал увлекаться фотографией, еще будучи подростком, и даже сделал официальный портрет принцессы Беатрис, посвященный ее 18-летию. Кстати, в 2018 году влюбленные были гостями на свадьбе сестры Беатрис — принцессы Евгении.



По признанию модели, именно влюбленность заставляет ее чувствовать себя красивой. «Мои любимые моменты — это когда вся семья садится за обеденный стол солнечным воскресным днем ​​за городом», — говорит она.

Холли Берри и Ван Хант (разница 4 года)

Invision / Invision / East News

С 2020 года популярная актриса встречается с певцом и продюсером Ван Хантом, который младше нее на 4 года. Влюбленные пылко признаются друг другу в любви в социальных сетях и в интервью. К примеру, в день рождения Холли певец написал: «Поздравляю, любимая! Я готов кричать о тебе с горных вершин. Чудесная, любящая, веселая, я так сильно люблю тебя». Актриса же открыто назвала Вана «любовью всей своей жизни». «Я наконец-то нашла любовь. Я долго терпела одну неудачу за другой, и вот наконец это случилось», — сказала она. «Когда вас любят и поддерживают как женщину, все меняется, — сказала она на премьере своего режиссерского дебюта. — День выглядит ярче, а ваши возможности кажутся безграничными».

Хайди Клум и Том Каулитц (разница 16 лет)

LISA O'CONNOR / AFP / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

У знаменитой модели Хайди Клум, матери 4 детей, за плечами 2 брака. Сначала она была замужем за парикмахером Риком Пипино (с 1997 по 2002 год), а затем за певцом Силом (с 2005 по 2014 год). В 2019 году Хайди связала себя узами брака в третий раз. Ее суженым стал Том Каулитц. Модель на 16 лет старше супруга. «Я очень романтична и делаю много странных вещей. Например, я повсюду оставляю ему записки. И самое прекрасное — это когда ты получаешь в ответ то же самое от любимого. Впервые я чувствую, что у меня есть настоящий партнер, тот, с кем можно всем поделиться», — призналась модель.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (разница 4 года)

Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Бруклин, старший сын известной на весь мир пары Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма, выбрал себе в жены девушку, которая старше него на 4 года. Никола Пельтц — актриса, прославившаяся ролью Тессы в боевике «Трансформеры: Эпоха истребления». Молодые люди начали встречаться в октябре 2019 года, а в 2020-м они обручились. На своей руке Бруклин сделал татуировку, посвященную возлюбленной. Звездная свекровь так отозвалась о своей невестке: «Она такая добрая и милая женщина! Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько очаровательную даму. Мы очень счастливы. Мы любим ее. И наш сын счастлив».

Мэрайя Кэри и Брайан Танака (разница 13 лет)

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Популярная певица Мэрайя Кэри и хореограф Брайан Танака стали работать вместе в 2006 году. Романтические отношения пара начала в 2016 году, когда Кэри расторгла помолвку со своим женихом Джеймсом Пакером. И хотя спустя 5 месяцев Мэрайя и Брайан расстались, вскоре они снова начали встречаться. Влюбленные ездят в музыкальные турне, вместе проводят свободное время и регулярно делятся со своими подписчиками в соцсетях общими селфи с трогательными подписями. Мужчина также отлично ладит с детьми певицы от бывшего мужа Ника Кэннона — близнецами Мароккан и Монро.

Приянка Чопра и Ник Джонас (разница 10 лет)

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Invision / Invision / East News

Голливудская актриса индийского происхождения Приянка Чопра и певец Ник Джонас познакомились в сентябре 2016 года. Ник написал Приянке в соцсети, и они продолжали переписываться до тех пор, пока не встретились в начале 2017 года. Это произошло на вечеринке, посвященной вручению «Оскара». В тот вечер певец встал перед актрисой на одной колено, чтобы выразить свое восхищение. «Когда мы только начали встречаться, я чувствовала себя так, будто меня сносит гигантская неудержимая волна», — призналась Приянка. Спустя год они начали официально встречаться, через 2 месяца обручились и в конце года поженились в Индии. В январе 2022 года с помощью суррогатного материнства у влюбленных родилась долгожданная дочь.

Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер (разница 25 лет)

Invision / Invision / East News

Вивьен Вествуд, дизайнер с мировым именем, встретилась со своим будущем мужем Андреасом Кронталером в конце 80-х. В то время Вивьен преподавала в Венском университете прикладного искусства, а он был ее 23-летним студентом. Вивьен впечатлили платья дизайна Андреаса в стиле эпохи Возрождения. Она предложила ему работать вместе, а 4 года спустя, в 1992-м, дизайнер вышла за него замуж. На вопрос журналистов, что ему больше всего нравится в супруге, Андреас ответил: «Ты, Вивьен, никогда не увязаешь в предрассудках. У тебя всегда свежий взгляд на происходящее».

Джоан Коллинз и Перси Гибсон (разница 31 год)

ABACA / Abaca / East News

Джоан Коллинз — писательница и актриса, которую многие знают благодаря роли дерзкой Алексис Колби в мыльной опере «Династия». Она была замужем 4 раза, до того как встретила своего нынешнего супруга Перси Гибсона. Они познакомились в 2000 году в театре: Джоан играла главную роль, а Перси был представителем компании, для которой поставили эту пьесу. Перси младше Джоан на 31 год, и пара вместе уже более 20 лет. «То, что я старше, не имело для нас значения. Это просто фантастика, мы с Перси безумно любим друг друга. Наконец-то я нашла свою настоящую вторую половинку», — поделилась звезда.

Мира Сорвино и Кристофер Бакус (разница 14 лет)

Andres Otero / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

До встречи со своим будущим мужем Кристофером Бакусом Мира Сорвино была в отношениях с Оливье Мартинесом, а также с Квентином Тарантино. В 2003 году она познакомилась с актером Кристофером Бакусом на вечеринке у общих друзей. Роман развивался быстро. Спустя год, когда Мире было 36 лет, а Кристоферу 22, влюбленные поженились. В конце этого же года у пары родился первый ребенок. Сегодня у них четверо детей. «Она лучшая мама и жена, о которой только может мечтать мужчина. Она наполняет нашу жизнь безграничной любовью. Нам так повезло, что ты есть в нашей жизни!» — написал Кристофер в своей соцсети.

Сэм Тейлор-Вуд и Аарон Тейлор-Джонсон (разница 23 года)

Сэм Тейлор-Вуд и Аарон встретились, когда ей было 42 года, а ему 18 лет. Аарон почти сразу понял, что Сэм — женщина, с которой он хочет прожить до конца своих дней. Ровно год спустя Аарон сделал любимой предложение. Он не только был готов стать отчимом для 2 ее дочерей, но и хотел общих детей. Когда 13-летняя дочь узнала о 20-летнем отчиме, она выдала матери: «Ну, Аарон намного лучше, чем какой-нибудь случайный толстяк с улицы». Сэм сомневалась, что у нее получится забеременеть после 2 тяжелых болезней и курса химиотерапии, врачи также не давали никаких гарантий. Однако, к счастью супругов, в 2010 году у них родилась дочь Вильда, а 2 года спустя еще одна девочка, которую назвали Роми. В какой-то момент любящий отец даже был готов бросить работу, чтобы неустанно заботиться о детях. «Я получаю больше удовольствия от того, что я отец, чем от работы актера. Свободные часы я провожу дома, занимаюсь садоводством, готовкой и провожу время детьми», — говорил он.

А какие сказочные истории любви из реальной жизни вы знаете?