12 известных картин, на которых драгоценности раскрывают тайные послания от живописцев

Разглядывая полотна знаменитых художников, мы обычно обращаем внимание на лица изображенных людей и их фигуры. Но некоторые живописцы используют даже, казалось бы, незначительные мелочи, чтобы создать желаемый образ. Так, ювелирные изделия на портретах зачастую служат не просто для украшения, а раскрывают характер персонажей.

«Кающаяся Магдалина», Караваджо

Полотно известного итальянского мастера в свое время вызвало немалую шумиху своей реалистичностью. Многие жаловались, что женщина на картине больше похожа на простую соседскую девушку, а не на библейского персонажа. Драгоценности, лежащие у ног Марии Магдалины, должны символизировать ее отказ от распутной жизни. Однако некоторые искусствоведы предполагают, что сам стиль полотна дает отсылку к событиям, которые происходили во времена Караваджо в Риме. Дело в том, что женщины вольных нравов, которые часто позировали для художника, подверглись жестоким гонениям. На это намекают брошенные украшения и измученный вид девушки на картине.

«Портрет Сельваджи Сассетти», Давид Гирландайо

Историки смогли определить, что блондинка, изображенная на картине итальянского художника, это Сельваджа, пятая дочка банкира Франческо Сассетти. Украшения девушки намекают на то, что портрет был написан в честь ее замужества. Шею невесты обвивает ожерелье из кораллов, которые символизировали здоровье, и жемчуга, говорящего о чистоте. Именно эти два качества особенно ценились в будущей супруге в те времена.

«Портрет девушки в мехах», Тициан

Так как живописец не раскрыл, кто именно изображен на полотне, возможно, он хотел создать образ идеальной красоты и женственности. Но некоторые исследователи предполагают, что сочетание одежды и украшений намекают на то, чем девушка зарабатывала себе на жизнь. Такие жемчуга не всегда могла себе позволить даже самая знатная дама, поэтому, возможно, барышня предпочла замужеству отношения со щедрыми воздыхателями.

«Портрет Елизаветы Гонзага», Рафаэль Санти

Герцогиня Гонзага была одной из самых знаковых фигур в культурной жизни того времени. Женщину называли образцом элегантности и изящества, поэтому неудивительно, что ее запечатлел знаменитый живописец Рафаэль Санти. Однако необычный кулон, который украшает высокий лоб аристократки, намекает на ее семейные неурядицы. Так как муж Елизаветы был бесплоден, а она хотела завести детей, женщина носила кулон в форме скорпиона — существа, которое было символом плодородия.

«Автопортрет с подсолнухом», Антонис ван Дейк

В прошлые века придворные художники зачастую получали за свои труды не только деньги, но и золотые цепи. Эти украшения выступали в качестве знака признательности со стороны владык, а также служили доказательством статуса живописца в стране. Свою цепь ван Дейк получил из рук британского монарха Карла I и изобразил ее на автопортрете. Мастер хотел продемонстрировать всему миру не только то, что он был любимцем короля, но и глубокую преданность искусству.

«Лукреция», Рембрандт

В эпоху Возрождения художники считались, скорее, ремесленниками, чем деятелями искусства. Только признание сильных мира сего могло выделить живописца из толпы других мастеров. Поэтому золотые цепи так ценились и часто появлялись на автопортретах. В отличие от других художников, Рембрандт не имел покровителей при королевском дворе. В образе известной героини Лукреции он запечатлел свое альтер эго, живописца, который «рисует» самого себя и носит золотую цепь, хотя у самого Рембрандта прав на такое украшение не было.

«Портрет молодой женщины», Боттичелли

Искусствоведы предполагают, что за образом неизвестной девушки скрывается аристократка Симонетта Веспуччи, супруга Марко Веспуччи. Признанная красавица привлекла к себе внимание братьев Медичи. На это намекает и медальон, изображенный на картине. Украшение представляет собой перевернутую копию Печати Нерона, которая принадлежала Лоренцо Медичи. Ходили cлухи, что Симонетта завела роман в тайне от мужа, но современные искусствоведы и историки в этом сомневаются. Скорее всего отношения пары не выходили за рамки обычной в те времена «куртуазной любви», которая была исключительно платонической. Один из исследователей предположил, что косы, перевитые нитями жемчугами, показывают страсть, так как в эпоху Возрождения считалось, что волосы символизируют пылкое чувство.

«Портрет Маддалены Дони», Рафаэль Санти

Предполагается, что портрет молодой дворянки и ее супруга был заказан художнику еще до брачной церемонии. Об это свидетельствует и подвеска Маддалены. Девушка носит медальон в форме единорога, инкрустированный рубином, изумрудом и сапфиром, а также украшенный жемчужиной. Такое украшение символизировало чистоту девушки и ее верность супружеским узам. А вот загадочное расположение кольца на второй фаланге пальца, скорее всего, не имеет особенного значения. В те времена женщины обожали унизывать свои пальцы драгоценностями, что принудило власти Флоренции принять новый закон, ограничивающий количество колец.

«Миссис Карл Мейер и ее дети», Джон Сарджент

Художник изобразил женщину и ее детей с неожиданной перспективы, напоминающей театральную. Возможно, он хотел отразить любовь миссис Мейер к спектаклям и опере. Жемчуга, обвивающие шею женщины и спускающиеся до пола, тоже появились на полотне неслучайно. Дама заказала этот портрет, так как пыталась пробиться в высший свет и быть признаной аристократами. В этом ей должны были помочь драгоценности и роскошный наряд.

«Елизавета I: портрет с пеликаном», Николас Хиллиард

Художник изобразил королеву на портрете во всем блеске ее величия. Но многочисленные драгоценности призваны не только показать высокий статус властительницы. К корсажу ее платья прикреплена подвеска в форме пеликана. Эта птица в те времена символизировала готовность к самопожертвованию. Таким образом, королева представала на холсте как мать своего народа. А две вишенки, заправленные за ухо Елизаветы, должны были показать ее чистоту и невинность.

«Женщина, держащая весы», Ян Вермеер

Казалось бы, Вермеер изобразил на картине обычную бытовую сценку, где девушка взвешивает собственные драгоценности. Однако полотно с библейскими мотивами на стене придает изображению дополнительную глубину. Некоторые искусствоведы считают, что живописец с помощью образов украшений и весов призывал остальных измерять количество своих грехов по отношению к добрым делам.

Полотна Вермеера вообще изобилуют множеством деталей, которые помогают понять послания, которые мастер вкладывал в свои произведения.

«Елена Троянская», Фредерик Сэндис

Прерафаэлиты, английские художники, творившие во второй половине XIX века, часто изображали на полотнах мифических персонажей. Яркие и детализированные картины этих живописцев были наполнены многочисленными символами, поэтому на расшифровку заложенного послания у дотошного зрителя могло уйти немало времени. Фредерик Сэндис неслучайно украсил шею своей Елены Троянской золотыми и коралловыми ожерельями. Кораллы ассоциировались одновременно с божественностью и большими тратами. Поэтому героиня предстает как самая блистательная женщина в мире, чья красота принесла множество бед.