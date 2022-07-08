12 звездных невест, которые не стали париться насчет прически и пышного платья
Пышные свадебные платья, как у принцессы, и волосы, собранные в пучок под фатой, — это не для всех. Многие невесты, среди которых Наталья Водянова, Синди Кроуфорд и даже герцогиня Корнуолльская, пренебрегают традициями и не заморачиваются над сложным образом.
Мы в ADME решили подробнее рассмотреть нетипичные свадебные наряды знаменитостей всех времен. Многие из них выглядят гораздо эффектнее классических.
Бритни Спирс
В обычной жизни Бритни Спирс носит броский вариант смоки-айс, но для свадьбы отказалась от привычного макияжа и выбрала натуральный и свежий бьюти-образ. Поп-дива оставила волосы распущенными, деликатно подчеркнула глаза подводкой и использовала помаду нейтрального оттенка.
Наталья Водянова
В качестве свадебного образа Наталья Водянова выбрала лаконичный костюм молочного цвета, состоящий из блузы с отложным воротником и кружевной вышивкой и юбки миди прямого кроя. Супермодель оставила волосы распущенными и подчеркнула естественную красоту легким макияжем.
Кристен Белл
Кристен Белл вышла замуж в будничном ансамбле черного цвета: футболке и брюках. Торжественность события подчеркивало лишь акцентное колье. Актриса не стала укладывать волосы в прическу и ограничилась легким натуральным макияжем.
Синди Кроуфорд
Свадебная церемония Синди Кроуфорд прошла на Багамских островах, поэтому супермодель решила сделать ставку на простое короткое пляжное платье-комбинацию. Дополнили образ небрежные локоны и легкий, натуральный макияж.
Амаль Аламуддин
У Амаль Аламуддин и Джорджа Клуни был целый свадебный уикенд: звездная пара праздновала матримониальный статус 2 дня. Для официальной церемонии невеста выбрала белый брючный костюм. Она дополнила образ широкополой шляпой и темным поясом. Волосы укладывать не стала и сделала легкий макияж.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер бросила вызов традициям, надев на свадьбу черное платье. В дополнение к нему актриса выбрала привычные кудри и ненавязчивый и естественный макияж.
Оливия Палермо
Оливия Палермо предпочла традиционному образу невесты комбинацию из пышной белой юбки и кашемирового свитера молочного цвета. Знаменитость уложила волосы в небрежный хвост и сделала легкий дневной макияж.
Мелисса Гилберт
Вместо белой классики Мелисса Гилберт предпочла бордовое бальное платье с открытой линией плеч. «Как только я увидела его, сразу поняла — мое. Страсть, любовь, огонь — вот что для меня красный цвет», — поделилась актриса в одном из интервью.
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи выбрала для свадьбы черный наряд: платье миди с длинными рукавами, плотные колготки и ботинки на толстом каблуке. В своем образе актриса оставила лишь один атрибут традиционных невест — белую фату.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски предпочла традиционному платью невесты брючный костюм горчичного цвета. Модель не стала делать укладку, а в макияже лишь подчеркнула глаза. Торжественности образу добавила черная шляпа с вуалью.
Камилла Паркер-Боулз
Свадьба Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза была скандальной для королевской семьи, поэтому невеста решила не выделяться. Будущая герцогиня Корнуолльская пошла под венец в ансамбле из лаконичного платья и летнего пальто пастельно-голубого цвета. И даже пренебрегла королевским протоколом и не стала надевать тиару, а вместо этого украсила волосы золотистыми колосьями.
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор была замужем 8 раз и успела примерить самые разные свадебные наряды. На свадьбе с Ричардом Бертоном актриса была одета в желтое мини. Ее образ дополнила расслабленная коса с вплетенными цветами.
Что вам ближе: традиционные наряды или креативные свадебные образы?