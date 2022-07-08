12 звездных невест, которые не стали париться насчет прически и пышного платья

Пышные свадебные платья, как у принцессы, и волосы, собранные в пучок под фатой, — это не для всех. Многие невесты, среди которых Наталья Водянова, Синди Кроуфорд и даже герцогиня Корнуолльская, пренебрегают традициями и не заморачиваются над сложным образом.

Мы в ADME решили подробнее рассмотреть нетипичные свадебные наряды знаменитостей всех времен. Многие из них выглядят гораздо эффектнее классических.

Бритни Спирс

В обычной жизни Бритни Спирс носит броский вариант смоки-айс, но для свадьбы отказалась от привычного макияжа и выбрала натуральный и свежий бьюти-образ. Поп-дива оставила волосы распущенными, деликатно подчеркнула глаза подводкой и использовала помаду нейтрального оттенка.

Наталья Водянова

В качестве свадебного образа Наталья Водянова выбрала лаконичный костюм молочного цвета, состоящий из блузы с отложным воротником и кружевной вышивкой и юбки миди прямого кроя. Супермодель оставила волосы распущенными и подчеркнула естественную красоту легким макияжем.

Кристен Белл

Кристен Белл вышла замуж в будничном ансамбле черного цвета: футболке и брюках. Торжественность события подчеркивало лишь акцентное колье. Актриса не стала укладывать волосы в прическу и ограничилась легким натуральным макияжем.

Синди Кроуфорд

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Свадебная церемония Синди Кроуфорд прошла на Багамских островах, поэтому супермодель решила сделать ставку на простое короткое пляжное платье-комбинацию. Дополнили образ небрежные локоны и легкий, натуральный макияж.

Амаль Аламуддин

AFP / East News

У Амаль Аламуддин и Джорджа Клуни был целый свадебный уикенд: звездная пара праздновала матримониальный статус 2 дня. Для официальной церемонии невеста выбрала белый брючный костюм. Она дополнила образ широкополой шляпой и темным поясом. Волосы укладывать не стала и сделала легкий макияж.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер бросила вызов традициям, надев на свадьбу черное платье. В дополнение к нему актриса выбрала привычные кудри и ненавязчивый и естественный макияж.

Оливия Палермо

Оливия Палермо предпочла традиционному образу невесты комбинацию из пышной белой юбки и кашемирового свитера молочного цвета. Знаменитость уложила волосы в небрежный хвост и сделала легкий дневной макияж.

Мелисса Гилберт

Вместо белой классики Мелисса Гилберт предпочла бордовое бальное платье с открытой линией плеч. «Как только я увидела его, сразу поняла — мое. Страсть, любовь, огонь — вот что для меня красный цвет», — поделилась актриса в одном из интервью.

Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи выбрала для свадьбы черный наряд: платье миди с длинными рукавами, плотные колготки и ботинки на толстом каблуке. В своем образе актриса оставила лишь один атрибут традиционных невест — белую фату.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски предпочла традиционному платью невесты брючный костюм горчичного цвета. Модель не стала делать укладку, а в макияже лишь подчеркнула глаза. Торжественности образу добавила черная шляпа с вуалью.

Камилла Паркер-Боулз

Свадьба Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза была скандальной для королевской семьи, поэтому невеста решила не выделяться. Будущая герцогиня Корнуолльская пошла под венец в ансамбле из лаконичного платья и летнего пальто пастельно-голубого цвета. И даже пренебрегла королевским протоколом и не стала надевать тиару, а вместо этого украсила волосы золотистыми колосьями.

Элизабет Тейлор

Everett Collection / Everett Collection / East News

Элизабет Тейлор была замужем 8 раз и успела примерить самые разные свадебные наряды. На свадьбе с Ричардом Бертоном актриса была одета в желтое мини. Ее образ дополнила расслабленная коса с вплетенными цветами.