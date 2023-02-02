13 доказательств того, что брови-ниточки могут изменить до неузнаваемости любое лицо

Стандарты красоты, а вместе с ними и форма бровей, претерпевали множество изменений на протяжении веков. Все знают, что сейчас в моде густые и натуральные брови, но всего несколько десятилетий назад голливудские звезды старались сделать брови как можно тоньше. Мы решили узнать, как бы выглядели знаменитые женщины, если бы сейчас они очутились в начале 2000-х.