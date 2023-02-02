13 доказательств того, что брови-ниточки могут изменить до неузнаваемости любое лицо
Стандарты красоты, а вместе с ними и форма бровей, претерпевали множество изменений на протяжении веков. Все знают, что сейчас в моде густые и натуральные брови, но всего несколько десятилетий назад голливудские звезды старались сделать брови как можно тоньше. Мы решили узнать, как бы выглядели знаменитые женщины, если бы сейчас они очутились в начале 2000-х.
1. Зои Салдана
2. Скарлетт Йоханссон
3. Эмили Ратаковски
4. Кира Найтли
5. Эмма Робертс
6. Сэди Синк
7. Приянка Чопра
8. Дженна Ортега
9. Марго Робби
10. Зендея
11. Дуа Липа
12. Кейт Уинслет
13. София Хаджипантели
Какая форма бровей вам нравится больше?
Фото на превью Invision / Invision / East News
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