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13 доказательств того, что брови-ниточки могут изменить до неузнаваемости любое лицо

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Стандарты красоты, а вместе с ними и форма бровей, претерпевали множество изменений на протяжении веков. Все знают, что сейчас в моде густые и натуральные брови, но всего несколько десятилетий назад голливудские звезды старались сделать брови как можно тоньше. Мы решили узнать, как бы выглядели знаменитые женщины, если бы сейчас они очутились в начале 2000-х.

1. Зои Салдана

Jordan Strauss / Invision / East News

2. Скарлетт Йоханссон

Invision / Invision / East News

3. Эмили Ратаковски

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

4. Кира Найтли

Invision / Invision / East News

5. Эмма Робертс

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

6. Сэди Синк

Quoin Pics / Everett Collection / East News

7. Приянка Чопра

Invision / Invision / East News

8. Дженна Ортега

Admedia, Inc / Sipa USA / East News

9. Марго Робби

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

10. Зендея

Vianney Le Caer / Invision / East News

11. Дуа Липа

Evan Agostini / Invision / East News

12. Кейт Уинслет

Vianney Le Caer / Invision / East News

13. София Хаджипантели

Vianney Le Caer / Invision / East News

Какая форма бровей вам нравится больше?

Фото на превью Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/13 доказательств того, что брови-ниточки могут изменить до неузнаваемости любое лицо
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