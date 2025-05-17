Включил воду литься и свалил!
Мой внутренний борец за разумное потребление ресурсов бунтует 😠
16 историй о мужьях, чьи поступки заставили жен потерять дар речи
Ох, как же повезло тем, чьи половинки постоянно устраивают сюрпризы! С такими людьми скучать не приходится: то внезапно исполнят давнюю мечту, то выдадут во сне шедевральную фразу, а то и вовсе угадают желание, которое вы сами еще не осознали.
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- Это случилось в новогодние праздники пару лет тому назад. В тот год не стало бабушки, мы вообще не хотели праздновать, не было сил даже украсить дом. А надо сказать, что я обычно обожаю всю эту праздничную суету: рано ставлю елку, повсюду мишура и гирлянды, собаку наряжаю в свитер, рождественская музыка и все такое. А вот муж наоборот. Он не придает особого значения праздникам и не понимает, почему я так люблю все украшать, просто дает мне полную свободу действий. Так вот, ночью возвращаюсь домой с работы (я органист в церкви, играла на рождественской службе), а муж открывает дверь в шапке Санты. Вхожу, а он украсил гостиную, пока меня не было. Он поставил елку, зажег фонари, нарядил собаку в свитер, по телевизору включил видео с камином, а под елкой положил подарки. Я прямо там и разрыдалась. © BadJujuju1879 / Reddit
- Мы с мужем ездили в путешествие, когда еще не были женаты. Утром в отеле он проснулся и пошел в душ, пока я спала — я люблю поспать, но он ранняя пташка. Слышу, как включается душ, но вместо того, чтобы спать, собираюсь и тихонько выхожу из комнаты. Побежала я за кофе для нас обоих, чтобы сделать сюрприз, когда муж выйдет из душа. И вот возвращаюсь я к отелю со стаканчиком кофе в каждой руке и вижу, как он идет с другой стороны улицы. Тоже с кофе. Мы оба пытались сделать друг другу сюрприз. Он включил душ, чтобы я спокойно спала, пока он «моется», и когда я думала, что он закрыл дверь ванной, на самом деле он вышел из комнаты. Получилась прямо какая-то сцена из дурацкого ромкома. © noshakira / Reddit
- Две недели назад мой муж начал вести себя как герой дешевого сериала: шептался по телефону, исчезал по вечерам, а вчера я нашла в его куртке чек из ювелирного... Оказалось, что он готовил сюрприз. Нашла щенка и ювелирное изделие, а на коробке было написано мое имя... Из-за этого я почувствовала себя плохо. Я так его люблю. © ForceSuper5719 / Reddit
Включил воду литься и свалил!
- В 3 часа ночи я разрыдалась над пустой полкой в холодильнике. Там должен был быть его «ночной суп». Он проснулся от моих рыданий и сказал, что он его нашел, ничего вкуснее в жизни не ел, просто не хотел меня будить. © ForceSuper5719 / Reddit
- В тот вечер, когда он попросил меня стать его женой, я была поражена его кулинарными способностями: он без труда приготовил мне вкуснейшую карбонару. Спустя пару недель я нашла в его телефоне кучу фоток с этой карбонарой — вплоть до той даты, когда он позвал меня на то самое свидание. Оказалось, он вообще не умеет готовить, и долго тренировался, чтобы удивить меня. А его друзья потом рассказали мне, что они неделями ели эту его карбонару, чтобы помочь моему любимому подготовиться. © kiirogurl / Reddit
- Ещe до того, как мы стали парой, я как-то обмолвилась, что мне никто и никогда не дарил цветов. Когда мы начали встречаться, он спросил: «Ну что, тебе уже дарили цветы?» Я снова ответила «нет» — и тогда он появился с букетом моих любимых цветов... и шоколадной розой. © jessi-donze / Reddit
- Я лежала, свернувшись калачиком под одеялом, с температурой, когда он появился в дверях с дымящейся тарелкой. «Это просто банка томатного, — пробормотал он, — но в детстве ты говорила, что только его можешь есть при болезни». Я расплакалась. Он запомнил случайную историю, рассказанную пять лет назад. © ForceSuper5719 / Reddit
« но в детстве ты говорила, что только его можешь есть при болезни»
В каком детстве она ему это говорила?? Как можно так тупо переводить истории???
- В детстве очень любила Барби, а главной моей мечтой была Барби Рапунцель. Родители прекрасно знали, что я с ума схожу от нее, но стоила она в те времена 5000. Да, сумма большая для каприза ребенка, но деньги были — в третьем классе мне подарили телефон, который стоил столько же. Зачем мне телефон, когда я хотела эту куклу?
Рассказала как-то супругу про этот случай. И месяц назад он подарил мне именно эту куклу. Ездил за ней в другой город под видом командировки, отдал кучу денег — кукла находилась у коллекционера, не вскрывалась ни разу. Я даже из коробки ее не вытаскивала. Перед сном залипаю, держа в руках эту коробку и до сих пор не верю, что моя мечта исполнилась. © Подслушано / Ideer
- Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Когда уже вышла с работы, решила мужу написать (он раньше меня приходит), чтобы не удивлялся курьеру. Муж: «А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет». Я ему: «В смысле? Как ты узнал?» Говорит, мол, так я пиццу заказал, готовить неохота. По итогу один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам две абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с двумя одинаковыми добавками. © Maria1924 / Pikabu
У нас так с суши было один раз. Два сета одинаковых заказали 🤣 после этого стали заранее обсуждать
- Работали с молодым человеком в колледже в разных группах. Любили покупать кофе друг для друга. Но однажды, когда я вернулась, чтобы отнести ему чашку, оказалось, он ушел с другом раньше, но успел оставить мою в моем классе! А на следующий день его группа ушла на перерыв раньше, и он подсунул записку под дверь с просьбой к моему преподавателю не отпускать меня за кофе, потому что он уже обо всем позаботится. Это мелочь, но она напоминает мне, как здорово — заботиться друг о друге без слов. © kilgore_cod / Reddit
- У нас с мужем разные настройки душа. Ему нравится напор посильнее, а я предпочитаю более нежное распыление. На днях пошла в душ и осознала, что мне ни разу не приходилось переключать его на свои настройки после мужа. Получается, каждый раз, когда он принимает душ, он всегда переключает его обратно на мои любимые настройки. А я никогда не делала для него ничего подобного... © RoxyFurious / Reddit
- Когда мы с мужем только начали встречаться, мы гуляли перед ужином и как-то проходили мимо обувного магазина. А я искала определенные ботинки (бордовые, замшевые), и идеальная пара как раз стояла на витрине, но магазин был уже закрыт. Примерно через неделю прихожу домой, а там меня ждут эти ботинки. Будущий муж сфотографировал размер другой пары моих туфель, чтобы показать продавщице и правильно подобрать размер. © scannalach / Reddit
- Мы оба простудились. Муж остался дома, но мне пришлось сходить на несколько деловых встреч во второй половине дня. Пока меня не было, он сходил в магазин и приготовил ужин. Возвращаюсь домой — еда на плите, все горячее и вкусное, но мне ничего из этого не хотелось. Когда я болею, мне охота только сырного супа с брокколи. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, муж говорит: «Милая, я знаю, как ты себя чувствуешь, когда болеешь, поэтому я не только приготовил ужин, но и купил тебе твой сырный суп с брокколи, потому что знал, что ничего другого ты не захочешь». © DaisyRage7 / Reddit
- Муж не переносит жару, зато очень любит, когда прохладно. На работе им подарили по пледу. Мне подумалось, что это не самый подходящий для него подарок. А он дома завернул меня в этот плед, пооткрывал все окна (на улице −22) и завалился спать. Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен... © ***Bear / Pikabu
- У нас на семью две гитары. До этого года я думала, что они у нас «для антуражу», поскольку ни я, ни муж играть не умеем. И вот после почти 10 лет брака одним прекрасным вечером он мне заявляет: «Хочешь, я тебе на гитаре сыграю?». Я ему: «А ты умеешь?» Да, говорит, потренировался вечерок. И давай мне играть. Так и живем. © magnolia79 / Pikabu
- Наши компьютеры стоят рядом, и мой ближе к двери. Каждый раз, когда он подходит к своему рабочему месту, ему нужно пройти мимо меня — и он неизменно кладeт ладонь мне на щеку, проводит вниз по волосам до плеча. А я потом прижимаюсь щекой к его руке. Это такое простое, но бесконечно теплое движение — в нем столько нежности, что даже странно: вряд ли он осознает, как много для меня значат эти секунды. © unhiddenninja / Reddit
- Он приносил мне суп, когда я болела, просыпался на рассвете, чтобы отвезти меня в университет. А один раз купил баночку имбирного эля по дороге на встречу — просто потому что вспомнил, что я его люблю. Такие неожиданные, но удивительно теплые жесты, которые я никогда не воспринимала как данность. В них — его забота без громких слов. © m****helen / Reddit
Стоит задуматься, если мужчина еще не совершал ничего из этого списка, это еще ничего не значит. Возможно, он просто копит силы для настоящего шедевра.
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