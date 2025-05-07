17 вторых половинок, с которыми захочешь заскучать — не получится

история 1. а, простите, просто говорить нормальным голосом, без повышенных тонов и битья посуды вообще не вариант? ехать в промзону? верх дикости и пик безрассудства.

история 2. моя тётка по молодости, когда ей было ещё 20 лет, а было это 30 лет назад, говорила, что за такие шутки в зубах бывают промежутки. и сдаётся мне, что там пахнет вовсе не юмором.....