история 1. а, простите, просто говорить нормальным голосом, без повышенных тонов и битья посуды вообще не вариант? ехать в промзону? верх дикости и пик безрассудства.
история 2. моя тётка по молодости, когда ей было ещё 20 лет, а было это 30 лет назад, говорила, что за такие шутки в зубах бывают промежутки. и сдаётся мне, что там пахнет вовсе не юмором.....
17 вторых половинок, с которыми захочешь заскучать — не получится
Вот уже годами живешь со своей второй половинкой, а они все равно преподносят сюрпризы. То молчун начинает одаривать комплиментами, то муж, который не любил животных, устраивает дома зоопарк. Но, согласитесь, так однозначно веселее.
- Поругались с мужиком, я игнорила его звонки и сообщения. Так он приехал к моему дому, посадил в машину и повез в какую-то заброшенную промзону «поговорить». Вышли из машины, он подвел меня к багажнику и молча его открыл. А там тарелки! Говорит: «Бей и рассказывай все, что ты там себе уже накрутила!» Высказала все, побила посуду, покричала-поплакала. Он тоже парочку разбил, сказал, чтобы больше не игнорировала. Вот так и помирились. © Палата № 6 / VK
- Решила разыграть мужика. Прихожу домой и с абсолютно серьезным лицом говорю: «Коля, я все знаю, тебе больше не нужно ничего скрывать». Он побелел, начал сначала что-то мямлить, а потом выдал: «Я не думал. Не мог предсказать, что ты узнаешь. Та девушка? Мы развелись через полгода, и ребенок точно не мой! Я просто им иногда помогаю. И все переписки — это просто шутка, я люблю только тебя!» Тут уже мне поплохело, начала хватать ртом воздух, упала на стул. Полминуты молчания. Вижу — парень краснеет, а потом начинает неистово смеяться! Этот чудик, видимо, раскусил меня и решил разыграть в ответ. Двое с одинаковым, но странным чувством юмора — горе в семье! © Палата № 6 / VK
история 1. а, простите, просто говорить нормальным голосом, без повышенных тонов и битья посуды вообще не вариант? ехать в промзону? верх дикости и пик безрассудства.
- За 10 лет отношений не слышала от мужа ни единой жалобы. Утомление, отравление, простуду переносил стойко и никак не подтверждал стереотипы о поведении болеющих мужчин. Но вот стоило мне подарить ему конструктор и не убрать его из-под ног! Маленькая деталька, впившаяся в ногу, заставила 100 кг мужественности визжать на весь дом. Теперь зову его не иначе как «мой Ахиллес». © Подслушано / Ideer
- Встретила старого знакомого. Пока стояли, подошел наш общий друг. Оказалось, дети у них ходят в один сад. Знакомый говорит: «Ты за дочкой в садик? Ну я с тобой пойду, сына заберу». Мне потом рассказали эпичное продолжение. Пришли они, значит, а друг сына найти не может, зовет воспитателя: «Где мой сын? Папа за ним пришел». Воспитатель так внимательно осмотрела его и отвечает: «Вообще-то ваш сын уже неделю дома. Ваша жена говорит, что болеет». © Палата № 6 / VK
- Мама рассказала историю о том, как мой отец не того ребенка из детского сада привел. Папа тогда много работал, почти не виделся со мной, а еще и зима была: все дети укутаны в шарфы, шапки, пуховики. Я на него не обижаюсь, ведь попробуй найти своего среди всех. Заводит мальчика домой, говорит, что привел ребенка, начинает раздевать его, а мама ржет: «Коля, а как зовут ребенка?» Хорошо, что мама этого мальчика вовремя заметила пропажу, посчитала с воспитательницей, кого не забрали, и позвонила моей маме. Если бы не это, то по всему городу уже искали бы двух детей. © Палата № 6 / VK
Мне всегда интересно, когда расказывают как забрали из сада не своего ребёнка. Это ясельная группа? Так мой в 3 года уже бы поднял вой, если бы чужой человек его пытался забрать. Да и сказал бы, что это не мой папа. И воспитатель как отдала?
- Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому просто нужно раскрыться. Он не умеет вырaжать свои чувства ни словами, ни жеcтами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И все равно, что это чей-то статус в сети. Главное, что он нашел в себе смелость и силы сказать это! © Мамдаринка / VK
- Приполз поздно ночью домой. Тихонько открыл двери, зашел, разделся, полез в душ и в кровать к любимой. А она такая: «Так, фу, а ну быстро вылез и ушел от меня!» Ну я так и сделал, чтобы не ругаться. Утром она меня сама будит и спрашивает: «Ты чего на диване спишь?» Я ей объясняю, мол, ты меня прогнала. А жена вдруг выдает: «Я думала, что это собака опять миску с водой перевернула и прилезла ко мне в кровать мокрая!» © Палата № 6 / VK
- На днях жена звонит с претензией: «Ты с кем мне там изменяешь? Признавайся быстро! Где она у тебя: на работе, в подсобке или на кухне? Сюда давай ее!» Я в полном шоке выслушивал сотню претензий. Жена думала, что я ей изменяю с несуществующей девушкой. Пришлось успокаивать ее и узнавать все. Оказалось, что наша четырехлетняя дочь взяла ее телефон, начала мне звонить, а автоответчик сообщил, что я сейчас вне сети. Дочь и подумала, что это женщина какая-то говорит. © Палата № 6 / VK
- Мой парень отказался есть базилик, который я купила в продуктовом магазине, потому что растение в горшке. Я спросила, где, по его мнению, фермеры хранят продукты, и он ответил, что у них есть «специальные зоны», которые стерилизуются. А мое растение, мол, несъедобное. Я просто смотрела на него ошарашенно. Не знала, как и реагировать. © buttery****** / Reddit
- Давным-давно у меня были серьезные отношения длиной в 4 года. Он познакомил меня с семьей, сделал предложение. А вскоре я узнала, что жених мне изменяет. Причем узнала эту новость из сообщения от некоего анонима, который скинул мне скриншоты переписки жениха с любовницей. Тот даже не отпирался, лишь просил прощения и клялся, что больше ни-ни. Естественно, я ушла.
Спустя какое-то время мне написал его старший брат. Осторожно поинтересовался моими делами, пригласил прогуляться и развеяться. А я взяла и согласилась. Ни на что серьезное не рассчитывала. Просто захотелось насолить изменщику хотя бы такой мелочью. Но при личных встречах мне удалось взглянуть на его брата иначе. У нас завязались отношения, мы поженились. Их семья нормально все восприняла, но не бывший, конечно. И лишь сейчас, после 8 лет счастливого брака, я узнала, что тем анонимом был мой нынешний муж. © Подслушано / Ideer
- Всегда приезжаю в офис одним из первых. Меня с улыбкой встречает уборщица — пожилая женщина, которая уже несколько лет вычищает до блеска каждое наше офисное помещение. С ней всегда ее муж: ходит за ней, помогает, носит тяжелые пакеты. Гениальный мужчина. Я думал, что он у нас тоже трудоустроен, но нет. Человек работает в другом месте, но каждое утро он приезжает со своей женой, помогает ей и выносит мусор, потом едет к себе на работу. Как по мне, это достойно уважения. © Палата № 6 / VK
- Я не просто удачно вышла замуж, а сорвала джекпот. Несмотря на то, что муж рос в полной семье, его папа дома был редко, он моряк. Воспитывала сына мама. Она его научила стирать, убирать, гладить, готовить. Полы муж моет лучше, чем я. За 2 года, что мы живем вместе, он накупил всякой техники в помощь. Но я никогда не забуду нашу первую совместную ночь. Просыпаюсь я, а любимый ползает на карачках по полу. Я сначала даже не поняла в чем дело. А у него по плану была утренняя влажная уборка. У меня был шок. Зато рядом с ним и я стала хозяйственнее. Но все равно рада, когда прихожу с работы поздно, а дома уже убрано и наготовлено. Сказка. © Рабочие истории / VK
- Оказывается, мой муж всегда думал, что пчела и оса — это одно и то же насекомое, только в разное время года. Типа пчелы летом превращаются в ос. Люблю его, но как можно было до такого додуматься? © JobRich7841 / Reddit
"И лишь сейчас, после 8 лет счастливого брака, я узнала, что тем анонимом был мой нынешний муж"...
ну вот вроде и казалось бы, и изменщика вывел нна чистую воду, и живут 8 лет в счастливом браке, но почему такое гаденькое чувство внутри?
- Делали домашку, когда в комнату забежал муж. Он сказал: «Собирайтесь!» Я ему: «Слушай, мы только сели!» А малышке только скажи делать что-то, кроме ДЗ, она уже собирается. Пришлось и мне одеваться. Повез нас фиг знает куда за город. Вышли из машины, прошли немного и дошли до байдарки! Говорит: «Ну все, будем плавать!» Честно, другая бы, наверное, удивилась. Но я с этим человеком в браке уже 7 лет — и если он что-то и делает, то только чрезвычайно неожиданно и импульсивно. Время провели просто прекрасно, хоть и на следующий день ребенок пошел в школу без выполненного домашнего задания. © Мамдаринка / VK
- Однажды мама шла с работы и забежала в магазин, набрала полные сумки. Папа, не предупредив, решил встретить ее на машине, а рядом с ним припарковался мужик на грузовике: дверь открыл, отдыхает. Папа, увидев свою благоверную с сумками, говорит:
— Ай, какая красивая, да с тяжелыми сумками! Давай подвезу, поехали со мной кататься!
— Да у меня дома муж, дети.
— Да ладно, мы недолго!
— Ну поехали!
Он сажает ее в машину, а у мужика в грузовике челюсть отвалилась. Он только и показал большой палец вверх. © Подслушано / Ideer
- Муж пошел в магазин за туалетной бумагой. У нас было около $ 50, чтобы продержаться неделю. Так этот красавчик вернулся с манговым соком за $ 40, потому что, мол, была акция, а вот туалетной бумаги не было. Я сок, конечно, выпила, но в общем мне было как-то грустненько. © TeamWaffleStomp / Reddit
- Муж такой: «Терпеть не могу кошек!» А потом дочка у него котеночка на день рождения выпросила. Теперь у нас, блин, четыре кошки! Четыре! И всех он притащил. А вчера сказал, что терпеть не может собак. А сын щенка просит. Чего-то я волнуюсь теперь. И не откажешь — муж все-таки любимый. Лучше бы он какую-то полезную на даче скотину терпеть не мог! Куриц там, гусей. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка статей о том, что во вторыми половинками жизнь скучной не бывает:
Комментарии
История с полными сумками напомнила - муж меня иногда подхватывает нна машине от супера, если я уже перед кассой вижу, что много набрала.
У нас есть условленное место, он туда заруливает и спрашивает из приоткрытого окна: "Кто заказывал такси na Дубровку?" 😎