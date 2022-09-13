13 книг, которые люди обсуждают прямо сейчас. А вы могли случайно пройти мимо

Отдыхаем ли мы после работы или наслаждаемся отпуском, проводим время в очередях или в общественном транспорте, мучаемся от бессонницы или не знаем, чем занять себя во время обеда, — во всех этих случаях нам не помешает занимательная книжка. И если собственный список для чтения уже исчерпан, значит, самое время посмотреть, какие издания обсуждают в социальных сетях, и пополнить его новыми строчками.

Нас в ADME, когда мы ищем книжку с захватывающей историей, больше всего раздражают аннотации издателей. И все потому, что они полны спойлеров. Так что в этой подборке мы пошли на все, чтобы увлечь вас обсуждаемыми книгами, не раскрывая главной интриги произведений.

Кадзуо Исигуро. Клара и солнце

Это 8-й роман британского писателя, лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Права на экранизацию пронзительной истории об устаревшей модели робота-андроида по имени Клара были выкуплены почти за год до выхода книги. И похоже, продюсеры не зря поспешили: роман не только вошел в лонг-лист Букеровской премии 2021 года, но и задел сердца книголюбов по всему миру.

Возможно, стиль этой книги подойдет не всем: она о девушке-роботе, похожей на человека, созданной, чтобы быть компаньоном для подростков. О том, как люди относятся друг к другу и как это определяет нас. Если вам нужна фантастика о будущем, которая не только интригует, но еще психологически и эмоционально достоверна, тревожна и при этом поднимает настроение, — идите и купите эту книгу. © PinkTriceratops / Reddit

Книга о самопожертвовании и человеческой переменчивости. Вчера дочитала. Закрыла. И расплакалась. Такого финала я не ожидала. © Курчакова Ирина / Labirint

Стефани Майер. Солнце полуночи

Роман «Солнце полуночи», где события культовой саги «Сумерки» рассказаны от лица Эдварда Каллена, автор анонсировала еще в 2008 году. Она даже позволила режиссеру адаптации и актеру Роберту Паттинсону прочитать незаконченное произведение, чтобы точнее представлять мотивы героя. Книга была опубликована в августе 2020 года, и миллионный тираж был раскуплен в первую же неделю после выхода.

Когда прочла «Солнце полуночи», поняла, насколько прекрасно Роберт сыграл Эдварда в саге. © mrspieflavored / Reddit

Я любила эти книги и фильмы, когда была моложе, и довольно часто перечитывала и пересматривала их. Они были моим утешением в тяжелые дни. Когда я услышала, что Стефани Майер выпускает «Солнце полуночи», занервничала. Могу с радостью сказать, что переживала зря и теперь это моя самая любимая книга из серии. © Its_Crowley / Reddit

Лиана Мориарти. Яблоки не падают никогда

«Отлично написано и держит в напряжении».

Романы Лианы Мориарти в фаворе у голливудских сценаристов. По ним сняты сериалы «Большая маленькая ложь» и «9 совсем незнакомых людей», ожидается сериал «Тайна моего мужа» с Блейк Лайвли в главной роли. Можно надеяться, что и эта новинка привлечет внимание не только читателей, но и кинематографистов. Ведь в новом произведении успешной писательницы есть все, что так нравится и читателям, и зрителям. Это психологическая драма, где у каждого персонажа есть свой секрет в шкафу. Четверо взрослых детей пытаются разобраться в исчезновении своей пожилой мамы, ссорятся и мирятся, вываливают на читателя подробности своей жизни, разбираются с таинственной незнакомкой, поселившейся в их доме, и вселяют в нас веру, что любовь все-таки все победит.

Этот роман потряс меня. У меня у самой маленький ребенок, и темы, связанные с воспитанием и тем, как дети воспринимают то, что родители пытаются сделать для них, задевают меня. © BrilliantWolf6056 / Reddit

Какая глубокая, бесконечно мудрая, какая замечательная книга! Я ничего не читала у этого автора и не ожидала, что эта история настолько захватит и вызовет такой сильный отклик в душе. Даже жалею, что не делала записи тех мыслей Мориарти, которые на меня произвели впечатление. © Елена Харченко / Litres

Александра Эндрюс. Кто такая Мод Диксон?

Тихая молоденькая Флоренс устраивается на работу персональным ассистентом к популярной писательнице, о которой публике известно лишь то, что она издается под псевдонимом Мод Диксон. С этого начинается динамичный захватывающий триллер, который хочется проглотить за один раз, чтобы быстрее узнать развязку.

Начало плавное, но эта неспешность позволяет неплохо узнать характер Флоренс — непохожей на других молодой женщины, этакий тихий омут. Манера изложения складная и гладкая, читается легко и увлекает практически сразу. Интересна психологическая сторона, любопытно, что за секреты хранит Мод Диксон и на что способна амбициозная тихоня Флоренс. © koral-new / Litres

Интересный, легкий и неглупый триллер. Сюжет без косяков, все нити сведены аккуратно. Довольно оригинально — сразу не догадываешься, что к чему. Очень понравилось. © dvoriki / Litres

Джулиан Барнс. Элизабет Финч

Британский писатель, лауреат Букеровской и Иерусалимской премий, командор французского Ордена искусств и литературы Джулиан Барнс давно любим читателями за то, что с невероятной легкостью пишет увлекательные романы, где за закрученным сюжетом скрываются сложные философские вопросы. Фабула его нового романа такова: актер-неудачник Нил получает записные книжки и библиотеку своей бывшей преподавательницы Элизабет Финч и пытается разгадать тайну ее личности, попутно создавая эссе о Юлиане Отступнике, последнем языческом римском императоре.

Элизабет Финч — персонаж, которому нужно подражать. Почти идеальный человек. Роман дразнит и бросает вызов. © Jonathan Price / Amazon

По прочтении осталось много эмоций, но они улеглись, и могу сказать: это невероятная история и любви, и созидания, и исследования глубин чувств, которыми мы дорожим. Прекрасная, но щемяще грустная, как легкий запах костра, который по осени приносит ветер. © daria.gorodevitch / Litres

Джин Ханфф Корелиц. Сюжет

Драматург и театральный продюсер, автор, по чьему роману был снят сериал «Отыграть назад», Джин Корелиц знает толк в психологических триллерах и хорошо разбирается в писательской кухне. Герой ее книги — автор, чья слава зиждется лишь на дебютном романе. Внезапно он снова издает бестселлер. И думает, будто лишь ему одному известно, что сюжет «золотого» произведения, подарившего ему славу и деньги, вовсе не его идея.

Корелиц придумала главного героя, которого я сначала возненавидела, а потом полюбила, несмотря на его недостатки. К концу романа я даже начала переживать за него. Непростая задача, так что слава автору. © Susan M. Baumann / Amazon

Дэвид Гранн. Убийцы цветочной луны

Штатному автору The New Yorker, журналисту Дэвиду Гранну уже удалось один раз превратить журналистское расследование в увлекательный роман. По его книге об исчезновении ученого, разыскивавшего в дебрях Амазонии затерянный город, был снят фильм с Чарли Ханнэмом и Робертом Патинссоном. Новый бестселлер журналиста основан на реальной трагической истории племени осейджей. И по этому произведению уже снято кино, в котором главные роли достались таким именитым актерам, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Когда я узнал, что сам Мартин Скорсезе экранизировал эту историю, сразу купил книгу и не пожалел. © Gurgen Engoyan / Labirint

В «Убийцах цветочной луны» Дэвида Гранна есть все составляющие криминальной драмы: заговор, преступления, расследование и суд. Это захватывающе, как любая тайна, но также и душераздирающе. © reggiew07 / Reddit

Джойс Кэрол Оутс. Блондинка

Роман о жизни Нормы Джин Бейкер, известной всему миру под псевдонимом Мэрилин Монро, — это не скрупулезно выверенная биография, а скорее рассказ о внутреннем мире женщины, преданной теми, кто должен был ее любить и беречь, женщины, на чьем таланте были заработаны миллионы, но сама она не получила того, чего больше всего желала. По роману уже был снят мини-сериал, но студия Netflix решила, что книга достойна еще одной экранизации, и выпустила фильм с Аной де Армас и Эдрианом Броуди.

Если вы ищете точную биографию Мэрилин Монро, эта книга не для вас. Но если вы хотите прочитать хорошо написанный роман о величайшей иконе поп-культуры ХХ века, это то, что вам нужно. © LimeSugar / Reddit

От книги не надо ждать достоверной биографии великой актрисы — это больше похоже на художественный вымысел по мотивам жизни актрисы. Я бы назвала «Блондинку» феминистским романом. В нем показан мир, где правят мужчины, которые не думают ни о чем, кроме своих желаний, мир, погрязший в пошлости, где нет места ничему светлому и чистому. Поэтому все отношения Мэрилин так жалки. Все ее старания обрести спокойное счастье обречены на провал. © zin-zulya / Litres

Делия Оуэнс. Там, где раки поют

Делия Оуэнс — не профессиональный писатель. Она зоолог и защитник природы. И тем не менее ее дебютный роман «Там, где раки поют» сумел сразу же привлечь внимание читателей и возглавить список бестселлеров по версии The New York Times. История о девочке, выросшей на болотах, привлекшей внимание завзятого сердцееда и теперь обвиняемой в его гибели, легла в основу сценария одноименного фильма.

Эта книга перепахала меня! Вот я плачу над жизнью Киа, потом смеюсь, а потом будто прыгаю с трамплина — и все это в один присест. После этого романа я не могу найти другую книгу для чтения. © hobartuck / Reddit

Эта книга очень необычная, не похожа на все остальные. Читать одно удовольствие, слог автора просто потрясающий. Повествование ведется параллельно от лица самой героини о ее жизни, чувствах и эмоциях, а также от автора, который поэтапно раскрывает детали произошедшего. Описание природы просто восхищает. Читая, я чувствовала запах воды, трав и звуки птиц. © Екатерина Муравьева / Litres

Энн Пэтчетт. Голландский дом

«Сейчас читаю „Голландский дом“ Энн Пэтчетт».

Книга вошла в список финалистов Пулитцеровской премии 2020 года. История брата и сестры, выгнанных из роскошного особняка и всю жизнь пытающихся вернуться обратно. «Голландский дом» — это рассказ о семье, предательстве, любви, ответственности и самопожертвовании, о прошлом, которое не отпускает, и о тайне, раскрыть которую — значит расставить все по местам.

Вчера я закончила читать «Голландский дом». И мне, человеку, который редко ставит книге 5 звезд, понадобилось всего несколько глав, чтобы принять решение. Если у вас есть семейные проблемы, книга заставит вас чувствовать себя одновременно комфортно и уязвимо. В некотором смысле как дома. © akuma_15 / Reddit

Злая диснеевская мачеха наплевала на американское наследственное право и выгнала сироток из дома, чем немало возмутила читателя. А потом клокотать в груди от несправедливости стало меньше. Сказочная шпаклевка начала осыпаться, пока в руках не остался просто спокойный тихий роман про людей, которые живут свои спокойные тихие жизни. Эта книга — отличный повод никуда не пойти и остаться дома. © swerzylicious / Labirint

Лора Дейв. Последнее, что он сказал мне

«Моя первая книга Лоры Дейв. Читать легко и увлекательно. Буду искать другие произведения автора».

Триллер Лоры Дейв о жене, которая в один прекрасный день остается с $ 600 тыс. на руках и запиской от мужа, в которой он просит ее защитить его дочь от первого брака, закономерно привлек внимание читателя. Его рекомендует к прочтению книжный клуб Риз Уизерспун и уже взяли в работу кинематографисты. Сериал с Дженнифер Гарнер и Николаем Костером-Вальдау в главных ролях будет транслировать Apple TV+.

Книга разбила мне сердце. Я только что закончил ее читать, и я понятия не имею, как теперь лягу спать. © tinyplanetspace / Reddit

Идеальная книга для тех, кто устал от банальных сюжетов. Идеальная книга для тех, кто готов к истории на стыке жанров. Идеальная книга для тех, кто привык идти с героем рука об руку, распутывая клубок эмоциональных откровений. © Марина Петрова / Litres

Стейси Шифф. Клеопатра: Жизнь. Больше чем биография

«Клеопатра» — попытка превратить миф о женщине — интриганке и искусительнице — в историю реального исторического персонажа. Стейси Шифф уже получила одну Пулитцеровскую премию за роман о жене Владимира Набокова, и ее новая книга написана с той же тщательностью и тем же живым и образным языком.

То, как мы представляем Клеопатру, — «совместное творение римских авторов и голливудских режиссеров». Основная идея Шифф заключается в том, что, «если имя неизгладимо, изображение размыто». Реальная история, рассказанная автором, ничуть не менее увлекательна, чем история, рассказанная Шекспиром. Это та редкая книга, которая понравится и дилетантам, и экспертам. © T. Graczewski / Amazon

Энн Энрайт. Актриса

Лауреат Букеровской премии Энн Энрайт погружает нас в атмосферу театрального мира, с его страстями, амбициями, разбитыми иллюзиями. Мы глядим на него глазами дочери знаменитой ирландской актрисы, всю жизнь пытавшейся понять свою маму, а после ее смерти оставшейся с клубком тайн, которые она и пытается распутать.

В конечном итоге это оказалась гораздо более интересная и глубокая книга, чем я мог предположить, основываясь на первых нескольких главах. Последние 50 страниц или около того были глубоко личными и оставили у меня ощущение, будто я только что прочитал сокровенные мысли реального человека. © DarthFisticuffs / Reddit