13 неожиданных фактов, после которых мы по-новому взглянем на наших любимых звезд

Во все времена селебрити имеют кучу поклонников, которые жаждут знать подробности не только творческой, но и личной жизни своих кумиров. Люди копаются в биографиях знаменитостей, следят за их профилями в социальных сетях, штудируют новости о них. И все для того, чтобы узнать поближе любимых артистов.

Мы в ADME тоже поддались соблазну и разузнали неожиданные подробности из жизни звезд.

Пэрис Хилтон построила особняк для своих собак

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Пэрис Хилтон известна любовью к чихуахуа. Для любимых собачек светская львица отстроила на заднем дворе своего дома целый особняк в человеческий рост.

Внутри домика есть кондиционер, отопительная система, дизайнерская мебель и балкон. Весь интерьер розового цвета. А рядом с особняком есть огороженный двор — на случай, если собаки захотят погулять.

Тимоти Шаламе встречался с Лурдес Чикконе-Леон и однажды всю ночь танцевал с ее мамой

Invision/Invision/East News , Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Тимоти Шаламе кажется милым скромнягой, который не заводит бурные романы и далек от шумных мероприятий. Но это впечатление обманчиво. Так, когда актер учился в Высшей школе исполнительских искусств на Манхэттене, однажды он всю ночь провел на вечеринке вместе со своей тогдашней девушкой — моделью Лурдес Чикконе-Леон. А ее мама, певица Мадонна, танцевала вместе с ними. Кстати, вскоре после расставания с Лурдес парень был замечен с новой девушкой. Также в одном из интервью по случаю выхода фильма «Дюна» Шаламе рассказывал, что вместе с коллегами по съемочной площадке они часто закатывали танцевальные вечеринки.

За время съемок фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф сломал около 60 волшебных палочек

Пока все юные зрители мечтали иметь настоящие волшебные палочки, исполнителю роли Гарри Поттера приходилось менять бутафорские каждые 3–4 недели. Актер попросту ломал их, потому что постоянно барабанил ими по ногам. Хотя режиссеры просили мальчика не делать этого, Рэдклифф все равно не мог избавиться от своей привычки.

По второй профессии Джон Траволта — пилот частного самолета

Все знают Траволту как актера. Но вообще-то с 15 лет он профессионально занимается авиацией и сейчас имеет лицензии на пилотирование несколькими моделями самолетов. Последнюю он получил в марте 2022 года. Траволта серьезно относится к этому увлечению и называет полеты своей второй карьерой.

Барбра Стрейзанд везде прописывает требования относительно того, как должен выглядеть ее туалет

Invision/Invision/East News

Во всех гостиницах, гримерках и прочих местах, куда приезжает певица, она всегда требует лепестки роз в туалете. Пусть даже цветы будут прямо в унитазе. А еще Стрейзанд обязательно просит рулон туалетной бумаги и дизайнерские полотенца персикового оттенка, потому что этот тон идеально сочетается с ее цветом лица.

В честь Тейлор Свифт назван новый вид многоножек

AP/Associated Press/East News

Американские ученые обнаружили неизвестный вид многоножек. Ведущий автор этого исследования, Дерек Хеннен, решил дать животному название Nannaria swiftae — в честь своей любимой певицы Тейлор Свифт. По словам ученого, ее музыка сильно помогла ему во время учебы в аспирантуре. «Это мой способ сказать спасибо», — прокомментировал Хеннен.

Роберт Паттинсон комплексовал по поводу своей внешности

mpi29/MediaPunch Inc./East News

Роберт признавался, что не понимает, почему многим нравится его внешность. Сам актер не считает себя красивым и долгое время критически относился к тому, как он выглядит. Паттинсон комплексовал по поводу своего худощавого телосложения, обращал внимание на морщинки. Еще он сильно нервничал во время фотосессий, а перед публичным мероприятием мог несколько раз полностью сменить наряд. Из-за этих стрессов у актера даже случались панические атаки.

Мерил Стрип сидела на баскетбольной трибуне с 50 Cent

DIGITAL/bauergriffin.com/East News

В 2014 году актриса и рэпер засветились на баскетбольном матче, где вместе сидели на трибуне. Певец позже рассказывал, что Стрип тогда впервые попала на такое мероприятие и совершенно не знала, как себя вести. И он решил помочь актрисе. Самого рэпера история так впечатлила, что он до сих пор восторженно рассказывает об этом случае из своей жизни.

Ради Натали Портман Крис Хемсворт не ел мясо перед сценой с поцелуем

Для поддержания формы, особенно для роли супергероя в «Торе», Крис употребляет много мяса. В одном из интервью Натали даже сказала, что ее коллега ест его каждые полчаса. Однако ради экранного поцелуя с Портман, которая ведет веганский образ жизни, Хемсворт отказался от любимого продукта.

Когда Райан Гослинг переехал в другую страну, он какое-то время жил с семьей Джастина Тимберлейка

SOPA Images/SIPA/SIPA/East News , Invision/Invision/East News

В начале 1990-х юные звезды снимались в американском шоу «Клуб Микки-Мауса». Съемки были долгими, и вскоре работа вынудила маму Гослинга вернуться на родину, в Канаду. Тогда Райан стал жить с семьей Джастина, а мать Тимберлейка на полгода даже стала законным опекуном Гослинга. Сейчас мужчины почти не пересекаются. Тимберлейк сказал, что им тяжело общаться из-за загруженности Гослинга. Последний же признался, что ему в целом трудно поддерживать отношения с друзьями детства.

Джейк Джилленхол является кумом Хита Леджера

Genin Nicolas/ABACA/Abaca/East News , AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

После съемок фильма «Горбатая гора» актеры стали лучшими друзьями. Когда у Леджера и его возлюбленной Мишель Уильямс родилась дочь, пара попросила Джилленхола стать ее крестным. Гибель товарища стала для Джейка сильным потрясением, но он нашел в себе силы помогать Мишель управляться с маленькой дочкой. А спустя годы Джилленхол признавался, что ему все еще трудно говорить о Леджере и что он очень скучает по другу.

Леонардо Ди Каприо свободно говорит на немецком и итальянском языках

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Голливудский актер отлично знает не только английский, но и немецкий и итальянский языки. Для него они почти как родные. Дело в том, что родители Лео наполовину немцы, у отца есть еще и итальянские корни. Поэтому актеру часто приходилось пользоваться этими двумя языками. Особенно немецким, так как в детстве Ди Каприо проводил много времени у родственников в Германии.

Дженнифер Лопес однажды выгнала своего агента за комментарий о ее весе

SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

У поп-дивы как-то был агент, который позволил себе сказать Джей Ло, что у нее имеется лишний вес и ей стоит похудеть. Певица не стала терпеть такую бестактность и сразу же уволила подчиненного. Кстати, в то время она уже активно занималась спортом и танцами. А вообще, Лопес сказала, что она такая, какая есть, и свою фигуру считает красивой.

А какие неожиданные факты о знаменитостях знаете вы?