13 известных женщин, которые выбрали купальник без оглядки на мнение окружающих и получают от этого удовольствие

Некоторые женщины стесняются носить бикини только потому, что такой наряд для пляжа будто бы подчеркнет их недостатки. Или отказывают себе в покупке классного закрытого купальника, считая, что он скроет достоинства фигуры. Но стоит взглянуть на любимых знаменитостей. Они выбирают купальный костюм по душе и охотно делятся селфи, сделанными на отдыхе, в своих соцсетях.

Мы в ADME посмотрели, какие купальники носят знаменитые обладательницы разных типов фигуры.

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

55-летняя Сальма — обладательница роскошных форм. Для отдыха на море она выбрала закрытый купальник с V-образным вырезом, который отлично поддерживает бюст. Актриса признавалась, что ее фигура, которая с возрастом становится пышнее, доставляет ей неудобства. Тем не менее Сальма не боится носить мини-бикини и выкладывает фото в таких нарядах в соцсетях. Также актриса говорит, что старение не является для нее проблемой: «У женщин нет срока годности. И мы имеем право быть любимыми такими, какие мы есть на самом деле».

Приянка Чопра

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Жгучая брюнетка однажды отметила свой день рождения у бассейна в закрытом ярко-красном купальнике. Образ дополнили аксессуары в стиле ретро: солнцезащитные очки в белой оправе, серьги-кольца, красный цветок в волосах, а также белая воздушная накидка. Как заметили журналисты, в этом наряде Приянка выглядела словно героиня знаменитого сериала «Спасатели Малибу». Несмотря на демонстрацию роскошных образов в купальниках, актриса признается: «Не буду лгать, что я не замечаю, как мое тело меняется с возрастом. Я постепенно свыкалась с этой мыслью, говоря себе: „Все в порядке. Так я выгляжу сегодня“».

Барби Феррейра

Robin Platzer / Twin Images / Sipa USA / East News

Многие женщины ощущают дискомфорт, когда начинают сравнивать себя со стройными девушками с обложек журналов, поэтому предпочитают закрытые купальники. А вот некоторые знаменитости плюнули на стереотипы и выбирают те купальные костюмы, которые им нравятся. Например, звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра комфортно чувствует себя в раздельном купальнике, который не скрывает ее пышных форм и позволяет коже насладиться солнцем.

Пенелопа Крус

Invision / Invision / East News , CIAO / Ciao Pix / East News

Известная испанская актриса обладает фигурой типа «песочные часы»: у нее стройная талия и практически равные объемы бюста и бедер. Женщинам с таким телом обычно подходят купальники любого фасона. Пенелопа выбрала закрытый, который, к слову, за счет глубокого декольте и выреза на бедрах визуально удлиняет ноги.

Энн Хэтэуэй

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Brett Kaffee / Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Обладательница стройной фигуры и бледной кожи не раз была замечена в одежде поверх купального костюма. Энн Хэтэуэй неслучайно носит закрытые купальники. Дело в том, что в ее семье есть проблемы с кожей. Энн каждый день пользуется солнцезащитным кремом с SPF 30 и иногда даже носит с собой зонтик от солнца.

Брук Шилдс

BRYAN R. SMITH / AFP / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Известная актриса и ее юные дочери появились на пляже в похожих купальниках. На Брук был купальный костюм в клетку с пышными рукавами и плавками чуть ниже пупка. Своим примером Брук доказывает, что такие открытые пляжные наряды могут великолепно смотреться как на молоденьких девушках, так и на женщинах, которым уже за 50.

Ева Лонгория

Invision / Associated Press / East News

47-летняя актриса носит разные купальники: слитные и раздельные, белые и яркие, классические и дерзкие. На отдыхе с сыном Сантьяго Ева была в красном купальном костюме, спортивный топ которого плотно сидит, но при этом нигде не давит и не натирает.

Николь Шерзингер

Invision / Invision / East News , White Label / East News

44-летняя певица поделилась в соцсети своим селфи, сделанным на отдыхе, чем вызвала восторг поклонников. Николь не скрывала небольшой животик и развеяла миф о том, что у звезд должна быть идеальная фигура. Причиной увеличения с возрастом количества жира в организме являются естественные изменения. Это нормальный процесс, и нет причин его стесняться и прикрывать живот платком или плавками с завышенной линией талии.

Джейн Сеймур

Aventurier Patrick / ABACA / Abaca / East News

Актрисе, которая прославилась ролью девушки Бонда в 1973 году, а спустя 20 лет сыграла заглавного персонажа в телесериале «Доктор Куин, женщина-врач», уже 71 год. Она выбирает закрытые купальники ярких цветов и не беспокоится о возрасте. Джейн призналась, что никогда не делала подтяжку лица и оптимистично смотрит в будущее.

Камила Кабельо

Invision / Invision / East News

Камила отдает предпочтение мини-бикини и подчеркивает тем самым свои природные изгибы. И это при том, что в 2022 году певица столкнулась с гневными комментариями подписчиков по поводу целлюлита на бедрах. Кажется, многие просто забыли, что женский целлюлит — это нормальное с точки зрения физиологии явление. «Я носила бикини и не обращала внимания на то, как я выгляжу, а потом прочитала комментарии и очень расстроилась, — призналась девушка. — Мы хвалим женщин за то, что они выглядят подтянутыми или здоровыми. Но разве это хорошо, когда ты зациклена на том, как выглядит твое тело, и не можешь наслаждаться жизнью?»

Дуа Липа

Invision / Invision / East News

У певицы спортивное телосложение, что неудивительно, ведь она регулярно занимается с личным тренером, а одно из ее любимых увлечений — бокс. Для отдыха у воды Дуа выбрала слитный купальник без бретелек, с вырезом, демонстрирующим поясницу и плоский живот.

Эмма Робертс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Для отдыха на курорте Эмма выбрала комфортный ярко-розовый купальник из рубчатой ткани, без косточек, с глубоким вырезом, завышенной линией талии и поясом. Такой купальный костюм идеально сидит на любой фигуре: как миниатюрной, так и пышной.

Ребел Уилсон

Invision / Invision / East News

Объявив 2020-й годом здоровья, австралийская актриса сбросила более 35 кг. В основном Ребел предпочитает носить закрытые однотонные купальники, которые еще больше подчеркивают ее постройневшую фигуру. Например, для отдыха у моря Уилсон выбрала элегантный черный купальный костюм на молнии с короткими рукавами. И повязала на бедра небольшое парео.

А вы отдаете предпочтение закрытым купальникам или носите раздельные?

Фото на превью White Label / East News