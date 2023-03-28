14 секретных фишек, благодаря которым Дженнифер Лопес в свои 53 года легко утрет нос любой молодой красотке

Дженнифер Лопес в свои 53 не только не теряет привлекательности, но и словно становится еще стройнее и очаровательнее с каждым годом. Причем секреты красоты Джей Ло просты и доступны, ведь она всегда охотно делится ими с поклонниками.

Хорошенько высыпается

Первый секрет красоты Джей Ло — это здоровый и полноценный сон. Он, по мнению знаменитости, способен дарить женщинам сияние кожи, потому что именно во сне происходит ее восстановление. Поэтому, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, Лопес рекомендует хорошенько высыпаться — спать не менее 8 часов в день, а лучше 10. Да, и c плотными шторами на окнах.

Обязательно очищает и увлажняет кожу

FaceToFace / REPORTER / East News

Дженнифер Лопес всегда уделяет внимание и время ежедневному очищению и увлажнению кожи и другим советует. При этом звезда утверждает, что не покупает дорогостоящую косметику. «Я всегда использую очищающее средство и немного крема. Это очень просто», — признается Лопес, добавляя, что в ее ежедневном арсенале также всегда есть сыворотка с гликолевой кислотой.

Пользуется продукцией, содержащей оливковое масло

Face To Face / REPORTER / East News

Оливковое масло — любимый ингредиент косметических средств Джей Ло и всей ее семьи, а также главный компонент коллекции JLo Beauty. Как шутит знаменитость, пахнуть свежим салатом она не хочет, поэтому использует кремы и маски на основе оливкового масла. Певица рекомендует применяет продукцию с маслом оливы в составе для увлажнения кожи и поддержания здоровья волос.

Ест зеленые продукты

Everett Collection / East News

Джей Ло — фанатка правильного питания и противница строгих диет. Обычно она не ест после 18:30, хотя в течение дня питается довольно свободно и часто. В рационе Лопес — белое мясо, рыба, орехи, фрукты, овсянка, картофель, протеиновые напитки и обязательно белок. Кстати, певица любит зеленые продукты. «Я ем много зеленых овощей, спаржу, брюссельскую капусту, брокколи и листовую капусту», — рассказывает исполнительница.

Активно пользуется хайлайтером

Joseph Martinez / PictureLux / Avalon / Photoshot / East News

Сияющие скулы — это фишка Джей Ло. Эффект подсвеченной кожи не только скрывает морщины, но и придает коже блеск и отдохнувший вид. Лопес в курсе этого маленького «антивозрастного» секрета, поэтому хайлайтер — это тот предмет в косметичке звезды, с которым она никогда не расстается.

Расчесывает ресницы

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Чтобы ресницы выглядели эффектно, а взгляд был завораживающим, визажист певицы Скотт Барнс перед использованием туши наносит один слой праймера, дает ему высохнуть, а после расчесывает ресницы. В результате тушь ложится равномерно, ресницы становятся пушистыми, а глаза Лопес в кадре всегда выразительны и неотразимы.

Не боится носить платья с декольте и высоким разрезом

Andres Otero / WENN.com / agefotostock / East News

Дженнифер Лопес — поклонница глубоких декольте и супервысоких разрезов на платьях. И если некоторые представительницы прекрасной половины человечества боятся выглядеть в таком наряде вульгарно, то исполнительница хита «Jenny from the Block» считает, что красивой женщины должно быть больше. А культовые наряды Джей Ло подтверждают, что она не ошибается.

Не игнорирует леопардовый принт

Felipe Ramales, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Женщины часто отказываются от вещей с леопардовым принтом из-за репутации этой расцветки: некоторые считают ее вульгарной и аляповатой. Но певица и актриса свободна от предубеждений и часто выбирает такие наряды, считая их элегантными. По мнению Дженнифер, анималистичный принт лучше всего смотрится с одеждой черного и белого цвета, нейтральными оттенками и денимом. И важно не перебарщивать с аксессуарами.

Частенько надевает водолазки

Miguel Aguilar, Pacific Coast News / EAST NEWS

Водолазка — это не скучно, а универсально и элегантно. Главное — найти свой тон и фасон. У Джей Ло с этим проблем нет. Звезда предпочитает черные или нейтральные оттенки и укороченные модели. И, бывает, носит их даже летом. Лопес надевает водолазки с вещами в стиле casual, миксует их с вечерними нарядами и выглядит в них роскошно.

Носит платья асимметричного кроя

0000176 / Reporter / East News

Дженнифер Лопес частенько выбирает наряды с бретелью на одном плече, напоминая нам, какими прекрасными могут быть такие асимметричные модели. С их помощью ей удается создать одновременно женственный, утонченный и шикарный образ.

Обожает белый цвет

Pacific Coast News / EAST NEWS

Чуть ли не каждый третий наряд Дженнифер Лопес — белый. Обладательница пышных форм, Джей Ло всегда с удовольствием выбирает этот тотал-лук, даже несмотря на то, что стилисты в один голос утверждают, что белый цвет полнит. Певица особенно любит облегающие платья и брючные костюмы этой расцветки. Приятный бонус — белые вещи очень красиво сочетаются со смуглой кожей артистки.

Носит шляпы

East News / East News

Широкополые головные уборы — слабость Лопес. Они делают ее образ нежным и добавляют нотку романтики. Более того, Дженнифер из тех, кто надевает шляпы даже на красные ковровые дорожки, искусно сочетая их с платьями и другими нарядами, и выглядит в них обворожительно.

Всегда находится в движении

NBC / Ferrari Press / East News

Звездную карьеру Дженнифер Лопес начала танцовщицей в комедийном телешоу In Living Color в 1991 году. Для нее танцы — это лейтмотив жизни, залог молодости, стройности и красоты. Танцы позволяют ей оставаться в форме, и на своих феноменальных шоу Лопес всегда беспроигрышно делает ставку на хореографию. А недавно в интервью Vogue артистка призналась: если бы она писала мемуары, то назвала бы их «Танцуй, танцуй и еще раз танцуй».

Верит в себя

VALERIE MACON / AFP / East News

Красота внутри нас, там же и все придуманные нами рамки, уверена Дженнифер Лопес. «Вы должны верить, что можете делать все что захотите. Ведь ограничения мы сами же и создаем в своей голове», — сказала знаменитая актриса и певица в интервью Опре Уинфри. И в этом вся Джей Ло, ведь она действительно не ограничивает себя диетами и стереотипами. И, похоже, она счастлива.

Если вам интересны секреты молодости и красоты звезд, то вам могут понравиться эти статьи: