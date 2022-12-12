15+ уроков, которые можно усвоить у самого крутого свадебного дизайнера — 73-летней Веры Вонг

Вера Вонг — известный дизайнер одежды, которая вдохновляет людей по всему миру. Она доказала, что начать строить карьеру можно в любом возрасте, а для трудолюбивых и талантливых нет преград. Вот несколько вещей, которым можно поучиться у Веры.

Стиль

Создавая одновременно красивые и практичные наряды, женщина придерживается принципа: «Будем реалистами. Сколько людей покупают юбку за $ 2 000? Я люблю создавать вещи, которые действительно можно купить. Я в шоке от того, сколько могут стоить туфли в наши дни». Также Вера считает, что одежда на самом деле — лишь «обрамление» женщины, которое помогает ей обрести уверенность в себе: «Я обожаю создавать современную одежду, которая помогает раскрывать личность женщины, подчеркивает ее чувство стиля. Я хочу, чтобы, глядя на женщину, вы видели платье, но все же были сосредоточены на ней самой», — признается она.

Знаменитость считает, что «Нет более горячей женщины, чем та, которой удобно в ее собственной одежде».

Одна из неотъемлемых деталей образа Веры — солнечные очки. «Для меня очки выходят далеко за рамки просто вещи. Это как макияж. Это самый невероятный аксессуар. Форма оправы или цвет линз могут изменить весь ваш внешний вид», — считает она К слову, изначально Вера решилась создать собственную дизайнерскую компанию, потому что не смогла найти к своей свадьбе подходящий наряд. Стиль самой Вонг сочетает в себе изысканность, чувственность и дух молодости.

Любовь к себе

О внешнем виде Веры буквально ходят легенды. Модельеру 73 года, однако на свой возраст она совсем не выглядит. Вонг часто делится секретами своей молодости, но один из главных — закрывать кожу от солнца: «Вы никогда не увидите меня на пляже. Я кутаюсь в несколько слоев одежды, словно Лоуренс Аравийский».

Женщина не раз рассказывала, что не очень любит светские мероприятия. Для отдыха после рабочего дня у Веры есть свой идеальный рецепт: «Мой отдых вечером начинается с долгой горячей ванны. Я зажигаю свечи и пытаюсь наверстать упущенное за день. Это много значит для меня».

Важной составляющей своей рутины звезда считает сон: «Молодыми нас делают наши мозги и наша силу духа. Состредоточьтесь больше на этом, чем на модной диете или занятии на тренажере».

На фото изображена кукла в стиле Веры Вонг, одетая в черное.

В мае 2022 года Вера Вонг рассказала о том, что компания-производитель выпустила ее собственную куклу Barbie: «Надеюсь, я замотивирую женщин создавать свою собственную реальность. Страсть — наш проводник через сложности».

Упорная работа

«Я не думала, что когда-либо добьюсь успеха. Мне казалось, все, что я делаю, бессмысленно. Но я никогда не зацикливалась на разочарованиях. Успех — это не конечный результат, успех — это то, чему вы учитесь на своем пути», — считает Вера. Подтверждение ее словам можно найти в биографии женщины. Она не побоялась начать новое дело в возрасте 40 лет, «ничего не зная о дизайне одежды». В юности Вера занималась фигурным катанием. По ее словам, это отличный спорт для женщины, потому что «он учит вас дисциплине и дает возможность самовыражаться. В этом спорте есть скорость, есть движение. Если вы падаете — встаете и едете дальше. Прямо как в жизни».

ANGELA WEISS / AFP / East News

«Не бойтесь тратить время на обучение. Работать на других людей — хорошо. Я делала это 20 лет. Получается, что вам буквально платят за то, что вы набираетесь опыта», — верит Вонг. В модном журнале Vogue Вера проработала 17 лет. Несмотря на то, что имя женщины знает буквально каждая невеста, она признается, что до сих пор не совсем уверена в себе: «Если бы я сказала, что чувствую себя действительно уверенно или все контролирую, это была бы неправда. Потому что я этого не делаю. Я всегда вижу, где и что я сделала неправильно».

Бесстрашие

Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, в платье от Веры Вонг.

Вера считает, что не существует правильного времени, чтобы начать собственное дело. Когда в интервью ее спросили о том, почему стать модельером она решила именно в таком возрасте, женщина удивилась: «А это что, поздно? В 20 или 30 лет у меня не было знаний, чтобы открыть этот бизнес. Да даже и в 40 я сомневалась».



Молодежи Вера рекомендует не сдаваться: «Мне говорили не делать то или не делать это. А я их не слушала. Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться», — советует знаменитость.

Отношение к семье и дому

CJ Contino / Everett Collection / East News

Вера Вонг с ее теперь уже бывшим мужем Артуром Беккером в 90-х удочерили двух девочек. О них модельер говорит так: «Я не живу своими детьми. Не представляю, что уготовила им жизнь, но хочу, чтобы они были к ней подготовлены».



Мать Веры Вонг работала переводчиком, а отец владел собственным бизнесом. Женщина признается, что в детстве мама ее гиперопекала, из-за чего ей всегда хотелось быть немного бунтаркой. Особое отношение у звезды сохранилось к дому: «Моя спальня — это мое святилище. Это как убежище. Именно здесь я придумываю коллекции и работаю. Не в буквальном смысле, но мысленно», — рассказывает Вера. Звезда рассказала, что не раз в своей жизни сталкивалась с эйджизмом. Она призналась, что никогда не думала уйти из профессии или пытаться сохранить молодость, прибегая к каким-нибудь безумным методам: «Я была шокирована реакцией людей на свои фото».