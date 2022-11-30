15 знаменитостей, которые успешно скрывали беременность с помощью крутого гардероба
За последние несколько лет одежда для беременных стала выглядеть совершенно иначе. В наши дни будущим мамам не нужно прятать свой живот: они могут демонстрировать его, надев облегающие наряды. Тем не менее некоторые знаменитости предпочитают не сразу рассказывать миру о своем интересном положении и скрывают животик с помощью одежды.
1. Ирина Шейк: на 6-м месяце беременности
2. Николь Кидман: на 3-м месяце беременности
3. Галь Гадот: на 6-м месяце беременности
4. Рианна: на 5-м и 6-м месяце беременности
5. Натали Портман: на 3-м месяце беременности
6. Кристина Агилера: на 5-м месяце беременности
7. Николь Ричи: на 3-м месяце беременности
8. Мила Кунис: на 4-м месяце беременности
9. Дженнифер Лопес: на 5-м месяце беременности (ждет двойню)
10. Ева Мендес: на 3-м месяце беременности
11. Джессика Альба: на 6-м месяце беременности
12. Бейонсе: на 7-м месяце беременности
13. Адель: на 7-м месяце беременности
14. Дженнифер Гарнер: на 5-м месяце беременности
15. Сиара: на 4-м месяце беременности
На какой фотографии беременность звезды не была слишком заметна?
Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Dave Hogan / Getty Images Entertainment / Getty Images
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