15 знаменитостей, которые успешно скрывали беременность с помощью крутого гардероба

За последние несколько лет одежда для беременных стала выглядеть совершенно иначе. В наши дни будущим мамам не нужно прятать свой живот: они могут демонстрировать его, надев облегающие наряды. Тем не менее некоторые знаменитости предпочитают не сразу рассказывать миру о своем интересном положении и скрывают животик с помощью одежды.