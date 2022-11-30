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15 знаменитостей, которые успешно скрывали беременность с помощью крутого гардероба

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За последние несколько лет одежда для беременных стала выглядеть совершенно иначе. В наши дни будущим мамам не нужно прятать свой живот: они могут демонстрировать его, надев облегающие наряды. Тем не менее некоторые знаменитости предпочитают не сразу рассказывать миру о своем интересном положении и скрывают животик с помощью одежды.

1. Ирина Шейк: на 6-м месяце беременности

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

2. Николь Кидман: на 3-м месяце беременности

3. Галь Гадот: на 6-м месяце беременности

AFP PHOTO / HFPA / East News

4. Рианна: на 5-м и 6-м месяце беременности

© Raymond Hall / GC Images / Getty Images, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

5. Натали Портман: на 3-м месяце беременности

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

6. Кристина Агилера: на 5-м месяце беременности

7. Николь Ричи: на 3-м месяце беременности

Quasar / starmaxinc.com / East News

8. Мила Кунис: на 4-м месяце беременности

Thomas Janssen, Pacificcoastnews / EAST NEWS

9. Дженнифер Лопес: на 5-м месяце беременности (ждет двойню)

10. Ева Мендес: на 3-м месяце беременности

11. Джессика Альба: на 6-м месяце беременности

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

12. Бейонсе: на 7-м месяце беременности

Ray Tamarra / Everett Collection / East News

13. Адель: на 7-м месяце беременности

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News

14. Дженнифер Гарнер: на 5-м месяце беременности

15. Сиара: на 4-м месяце беременности

На какой фотографии беременность звезды не была слишком заметна?

Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Dave Hogan / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Культура/15 знаменитостей, которые успешно скрывали беременность с помощью крутого гардероба
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