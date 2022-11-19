15 звезд, имена которых мы бы знать не знали, работай они по специальности

Каждый третий человек с высшим или средним образованием не работает по специальности, утверждает статистика. Это касается и людей непубличных профессий, и звезд шоу-бизнеса. Например, популярный комик Сергей Бурунов и не актер вовсе, он летчик-инженер. Ведущий Антон Комолов — инженер системы автоматизированного проектирования работ. А Юлия Снигирь — дипломированная переводчица, случайно ставшая актрисой. Мы покопались в биографиях звезд и подметили в их трудовых книжках много любопытных несоответствий.

Александр Пушной — физик

Телеведущий, шоумен, музыкант-мультиинструменталист, известный многим по программе «Галилео», родился в семье ученого-кибернетика и сам едва не пошел по стопам отца. Александр — выпускник Новосибирского государственного университета и имеет степень бакалавра и магистра по физике. Правда, поработать по специальности ему не удалось. Во время учебы талантливый студент стал играть в КВН, благодаря чему и обрел популярность.

Надежда Михалкова — журналист

Ivanov Sergey / East News

Продолжательница известной династии Надежда Михалкова с детских лет снимается в кино, выступает в роли режиссера и продюсера. Но запись в ее дипломе никак не связана с миром кино. По словам девушки, она никогда и не мечтала стать актрисой, поскольку воспринимала эту профессию как данность. Поэтому после 11-го класса Надежда выбрала другую сферу. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО и стала дипломированным журналистом.

Виктор Цой — резчик по дереву

Лидер группы «Кино» с детства любил и музыку, и рисование. Он учился в художественной школе, а затем поступил на оформительское отделение в Ленинградское художественное училище имени Серова. Год спустя из-за неуспеваемости был отчислен. После была вечерняя школа с работой на заводе и учеба в ПТУ на резчика по дереву. Окончив училище, Виктор даже успел поработать по распределению. К счастью, любовь к музыке и талант взяли свое, и Виктор Цой стал не просто музыкантом, а символом поколения.

Алексей Потехин — инженер-системотехник

East news

Стремительный взлет в музыкальной карьере помешал одному из основателей и солистов группы «Руки вверх!» работать согласно записи в дипломе. Алексей учился в Самарском речном техникуме на специальности «техник-судостроитель». А дальше он поступил в технический университет, став инженером-системотехником. Но диплом, как вы уже догадываетесь, оказался ему не нужен.

Андрей Мягков — химик-технолог

Андрей Васильевич родился в семье инженеров: папа был кандидатом технических наук, доцентом технологического института. А мама — инженером-механиком. Глава семейства настоял, чтобы сын продолжил династию и тоже освоил техническую профессию. Андрей выполнил просьбу отца: он окончил Ленинградский технологический институт по специальности «химик-технолог» и даже успел недолго поработать на научно-исследовательском предприятии. Там он выступал в кружке самодеятельности. На одном из любительских спектаклей его заметил преподаватель московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу. Андрей Васильевич успешно прошел вступительные экзамены и несколько лет спустя получил актерский диплом.

Роза Сябитова — инженер-программист

East news

Телеведущая и «профессиональная сваха» имеет в своем арсенале еще как минимум одну неожиданную профессию. Роза Сябитова — инженер-программист. Она окончила Московский институт электронного машиностроения, а затем институт социальной психологии. В юности же благодаря своему упорству она получила звание мастера спорта по фигурному катанию.

Антон Комолов — инженер системы автоматизированного проектирования работ

East news

Популярный теле- и радиоведущий Антон Комолов работает в развлекательном жанре, и представить его в какой-то иной сфере очень сложно. Однако он окончил МГТУ имени Баумана и получил специальность «инженер системы автоматизированного проектирования работ». Но годы учебы все же не прошли зря: будучи студентом, юноша стал играть в КВН и подрабатывать на радио, что открыло ему путь в шоу-бизнес.

Петр Мамонов — редактор

Рок-музыкант, лидер группы «Звуки Му», актер и поэт в детстве был редкостным хулиганом, которого дважды отчисляли из школы. Он учился в издательско-полиграфическом техникуме, а затем в полиграфическом институте на редакторском факультете, так и не окончив его. В любом случае и без оконченного образования Петр Мамонов успешно трудился и сменил с десяток работ. Он был наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем в журнале «Пионер». Работал банщиком-массажистом, лифтером, кочегаром, грузчиком и даже переводчиком с английского и норвежского языков, которыми он владел в совершенстве.

Семен Фарада — инженер-механик



С малых лет Семен Фарада проявлял интерес к театру и занимался в театральных кружках. Однако, когда настал момент выбирать профессию, юноша подал документы в Бауманский институт и получил диплом инженера-механика по котельным установкам. Долгих 7 лет мужчина отработал по специальности. В то же время он занимался в эстрадно-театральной студии и постепенно стал получать первые роли на телевидении и в кино.

Билли Новик — врач

East news

Солист группы Billy’s Band Билли Новик (он же Вадим) с самого детства с подсказки мамы стремился стать врачом. Он окончил школу с медицинским уклоном и поступил в педиатрический институт. Несколько лет работал врачом-патологоанатомом в детской больнице и лаборантом в военно-медицинской академии. Но музыка всегда оставалась его тайной страстью. В 1999 году вместе с другом они открыли музыкальный подвал, где перепевали песни Тома Уэйтса, что и стало началом его карьеры.

Юлия Снигирь — переводчик

Tarakanov Vadim/East News

Юлия окончила факультет иностранных языков Московского педагогического госуниверситета и стала дипломированным лингвистом, преподавателем английского и немецкого языков. Некоторое время девушка работала учителем. Волею случая она попала на кастинг в рекламу, а затем в модельное фотоагентство. Девушку увидел ассистент по актерам известного режиссера Валерия Тодоровского, который пригласил ее попробоваться в фильм «Стиляги». Роль Юлия не получила, зато приняла решение учиться актерской профессии.

Митя Фомин — педиатр

Lomohov Anatoly/East News

Фронтмен поп-группы Hi-Fi, по его признанию, с детства знал, что будет выступать на сцене. Тем не менее, став абитуриентом, он поступил в медицинский институт. Во время учебы он брал академический отпуск, чтобы уехать в США и записывать музыку. Но все же вернулся к учебе, сдал экзамены и уже с дипломом врача на руках поступил на актерский факультет ВГИКа. Его он, впрочем, бросил из-за напряженного графика, связанного с успехом образовавшейся тогда группы Hi-Fi.

Юлий Гусман — психиатр



Ivanov Sergey/East News

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН родился в семье военного врача. Вопрос о выборе его первой профессии даже не стоял. После школы Юлий поступил в медицинский институт в родном Азербайджане. Он получил специальность «врач-психиатр», затем окончил аспирантуру и написал диссертацию. А пару лет спустя дипломированный медик внезапно поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино, сменив медицину на кино и телевидение.

Сергей Бодров — историк



Актер, режиссер, телеведущий и сценарист Сергей Бодров — младший задумывался о поступлении во ВГИК, но отец, режиссер Сергей Бодров — старший, переубедил его. Звезда фильма «Брат» учился в школе с углубленным изучением французского языка, а затем поступил на исторический факультет МГУ имени Ломоносова на отделение истории и теории искусства. Сергей специализировался на живописи венецианского Возрождения. Защитил диссертацию и стал кандидатом искусствоведения, уже будучи известным актером и ведущим.

Равшана Куркова — журналист

Ugolnikova Ksenia/East News

Равшана Куркова родилась в актерской семье, училась в престижной музыкальной школе в Ташкенте и лицее-филиале Лондонского университета. Театральные кружки не фигурировали в списке ее интересов, и, даже несмотря на актерский опыт в подростковом возрасте, при выборе вуза она отдала предпочтение филологическому факультету Московского педагогического госуниверситета. После девушка работала редактором и помощником режиссера на телевидении. Со временем актерские гены взяли верх, и она стала сниматься в массовках сериалов.