16 доказательств того, что королева Елизавета II — образец английского юмора

В июне 2022 года королева Великобритании будет отмечать юбилей: 70 лет на троне. Корреспонденты из пула Ее Величества утверждают, что она выглядит слишком серьезной, но на самом деле у нее отличное чувство юмора. Елизавета часто хмурится, когда пытается сдержать смех. «Когда она глубоко взволнована и пытается контролировать это, она похожа на разъяренную грозовую тучу», — говорят приближенные.