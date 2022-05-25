16 доказательств того, что королева Елизавета II — образец английского юмора
В июне 2022 года королева Великобритании будет отмечать юбилей: 70 лет на троне. Корреспонденты из пула Ее Величества утверждают, что она выглядит слишком серьезной, но на самом деле у нее отличное чувство юмора. Елизавета часто хмурится, когда пытается сдержать смех. «Когда она глубоко взволнована и пытается контролировать это, она похожа на разъяренную грозовую тучу», — говорят приближенные.
Мы в ADME с уважением относимся к британскому юмору и по праву считаем королеву его достойным образцом. И в доказательство приводим ее лучшие шутки.
- Однажды Елизавету II не пустили на Виндзорскую выставку лошадей. Охранник остановил ее и ласково сказал: «Я сожалею, моя дорогая, но вы не можете пройти сюда без специального пропуска. Ее Величество ответила: «Я думаю, если вы все внимательно проверите, то разрешите мне войти». Позже охранник признался, что не узнал королеву и принял ее за случайно заблудившуюся старушку.
- Однажды Ee Величество «испортила» фото австралийских спортсменок. Елизавета II увидела, что девушки делают селфи, в то время как она стояла за их спинами. Королева не растерялась и улыбнулась в камеру. Снимок, который девушки выложили в Twitter, стал не менее популярным, чем знаменитое «оскаровское селфи».
- Королева всегда на работе, невзирая даже на знаковые для нее даты. Однажды в 72-ю годовщину своей свадьбы с принцем Филиппом Елизавета находилась с визитом в Королевском институте международных отношений. Она расписалась в гостевой книге и в шутку спросила: «Какое сегодня число?»
- В замке Балморал, принадлежащем королеве, очень много летучих мышей. И Елизавета придумала развлечение: охотиться на них с помощью сачков для бабочек. «Ее Величество ловила животных, отдавала мне и говорила, чтобы я отпустил их на улицу. Она всегда очень строго следила за тем, чтобы им не причиняли вреда», — рассказывал королевский летописец Брайан Хоуи.
- Любопытный разговор был подслушан ожидавшими знаменитостями, когда Елизавета и ее мать прибыли в театр Вест-Энда. «Кем ты себя возомнила?» — возмущенно спрашивала родительница. «Королевой, мама, королевой», — отвечала дочь.
- Гуляя рядом со своим поместьем, Елизавета разговорилась с туристами. Они не узнали ее и спросили, встречала ли она когда-нибудь королеву. Ее Величество, указав на своего охранника, ответила: «Я — нет, а вот он встречал».
- В другой раз Ее Величество не узнали во время визита в Шотландию. Ей сказали, что она выглядит точь-в-точь как королева. Вместо того чтобы устроить сцену, Елизавета ответила: «Как обнадеживающе».
- После посещения Канады Елизавета очень лаконично высказала свои впечатления о Ниагарском водопаде. «Он выглядит очень влажным», — заявила королева.
- На выставке цветов в Челси в 2016 году королева узнала, что ландыш можно использовать как яд. «На этой неделе мне подарили 2 букета. Возможно, они хотят меня отравить», — невозмутимо сказала Елизавета.
- Несколько лет назад на одной из официальных встреч Ее Величеству задали дежурный вопрос «Как дела?». Вместо обычного ответа вроде: «Хорошо, а у вас?» — королева произнесла: «Все еще жива».
- В июне 1982 года родился внук королевы принц Уильям. Увидев его, Елизавета обрадовалась и сказала: «Слава богу, у него не такие уши, как у его отца».
- Летом 2013 года весь мир с нетерпением ожидал появления на свет принца Джорджа — сына Уильяма и Кейт Миддлтон. Правда, тогда еще никто не знал, мальчик родится или девочка. Когда королеву попросили высказать свое мнение на этот счет, она ответила: «Я надеюсь, он появится на свет как можно быстрее, потому что у меня скоро отпуск».
- Однажды во время вечеринки в саду Букингемского дворца королева разговаривала с гостьей, и у той внезапно зазвонил телефон. Девушка очень смутилась. «Вам стоит ответить на звонок, — сказала Елизавета. — Возможно, это кто-то важный».
- Когда Ее Величество приехала с официальным визитом в Новую Зеландию, ее закидали яйцами. Позже она упомянула об этом инциденте: «Эта страна давно известна своими молочными продуктами, хотя я должна сказать, что сама предпочитаю новозеландские яйца на завтрак».
- Когда Елизавета выходит из дома, она почти всегда одета в ослепительно-яркий наряд. По словам королевского биографа Роберта Хардмана, причина, по которой она это делает, проста. «Я не могу носить одежду бежевых цветов, потому что меня никто не узнает», — сказала королева.
- Королеве Великобритании поставили памятник в Аделаиде (Австралия). Она приняла участие в церемонии открытия скульптуры по видеосвязи. Скульптор Роберт Ханнафорд создал статую Елизаветы II в полный рост, и в ней без труда узнают черты монархини. «Должно быть, волнительно вдруг увидеть это из окна. Можно подумать: „Боже милостивый, неужели она вдруг нагрянула?“» — сказала Ее Величество.
А кто ваш любимый член британской королевской семьи?
Фото на превью Adrian Dennis / AFP / East News
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