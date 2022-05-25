16 знаменитых мужчин, которые забыли о существовании краски для волос, ведь они гордятся своей сединой

Постепенно уходит в прошлое утверждение, что седина выдает возраст человека и ее нужно закрашивать и скрывать. Даже знаменитости сейчас щеголяют по красным дорожкам, не пряча серебряные виски или бороду. И эта деталь их совсем не портит, напротив, только добавляет им импозантности и очарования. Например, Джуд Лоу раньше был просто привлекательным юношей, а седина и время сделали его горячее солнца.