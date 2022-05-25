16 знаменитых мужчин, которые забыли о существовании краски для волос, ведь они гордятся своей сединой
Постепенно уходит в прошлое утверждение, что седина выдает возраст человека и ее нужно закрашивать и скрывать. Даже знаменитости сейчас щеголяют по красным дорожкам, не пряча серебряные виски или бороду. И эта деталь их совсем не портит, напротив, только добавляет им импозантности и очарования. Например, Джуд Лоу раньше был просто привлекательным юношей, а седина и время сделали его горячее солнца.
Нам в ADME нравится идея принятия седины, и мы разделяем точку зрения звезд: серебро в волосах может прибавить привлекательности.
Колин Ферт
Хьюго Уивинг
Тим Рот
Джон Корбетт
Джуд Лоу
Жан Дюжарден
Грег Киннир
Рассел Кроу
Мадс Миккельсен
Фрэнк Грилло
Дени Вильнёв
Руфус Сьюэлл
Кейси Аффлек
Джек Дэвенпорт
Джош Рэднор
Гийом Кане
А как вы считаете, седина украшает мужчину или лучше маскировать признаки старения? Кому из представленных нами звезд серебро в волосах идет больше всех?
Фото на превью AFP / East News, Invision / Invision / East News
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