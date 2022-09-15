17 сравнений крупным планом, которые покажут, как менялась со временем внешность королевских особ
К возрастным изменениям все относятся по-разному: кто-то прибегает к помощи пластических хирургов и косметологов, кто-то выступает за естественность, а кто-то и вовсе не зацикливается на внешности. Причем морщины по-разному воспринимают не только обычные люди, но и особы королевских семей.
Мы в ADME сравнили современные фото членов королевских династий со снимками минувших лет.
Кейт Миддлтон, 29 и 40 лет
Меган Маркл, 32 года и 40 лет
Королева-консорт Камилла, 58 лет и 74 года
Принц Гарри, 29 и 37 лет
Принцесса Беатрис Йоркская, 24 и 33 года
Принцесса Евгения Йоркская, 22 и 32 года
Графиня Уэссекская Софи, 44 года и 57 лет
Принц Уильям, 30 и 39 лет
Зара Тиндалл, 27 лет и 41 год
Королевская принцесса Анна, 60 лет и 71 год
Королева Иордании Рания, 34 года и 50 лет
Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь, 44 и 53 года
Королева Нидерландов Максима, 39 лет и 51 год
Княгиня Монако Шарлен, 35 лет и 44 года
Королева Швеции Сильвия, 63 года и 78 лет
Кронпринцесса Швеции Виктория, 33 и 43 года
Королева Испании Летиция, 33 года и 49 лет
Как по-вашему, королевским особам стоит прибегать к пластической хирургии? Или все же не монаршее это дело?
Фото на превью AFP / East News, MATT DUNHAM / AFP / East News
AdMe/Культура/17 сравнений крупным планом, которые покажут, как менялась со временем внешность королевских особ
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