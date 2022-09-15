17 сравнений крупным планом, которые покажут, как менялась со временем внешность королевских особ

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К возрастным изменениям все относятся по-разному: кто-то прибегает к помощи пластических хирургов и косметологов, кто-то выступает за естественность, а кто-то и вовсе не зацикливается на внешности. Причем морщины по-разному воспринимают не только обычные люди, но и особы королевских семей.

Мы в ADME сравнили современные фото членов королевских династий со снимками минувших лет.

Кейт Миддлтон, 29 и 40 лет

AP / East News , CHRIS JACKSON / AFP / East News

Меган Маркл, 32 года и 40 лет

AFP / East News , MATT DUNHAM / AFP / East News

Королева-консорт Камилла, 58 лет и 74 года

ASSOCIATED PRESS / East News , DANIEL LEAL / AFP / East News

Принц Гарри, 29 и 37 лет

bauergriffinonline.com / East News , KENA BETANCUR / AFP / East News

Принцесса Беатрис Йоркская, 24 и 33 года

Jon Furniss / Invision / AP / East News , PPE / NIeboer / SIPA / Sipa Press / East News

Принцесса Евгения Йоркская, 22 и 32 года

MCPIX / NEWS PICTURES / East News , PPE / SIPA / SIPA / East News

Графиня Уэссекская Софи, 44 года и 57 лет

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News , CHRIS JACKSON / AFP / East News

Принц Уильям, 30 и 39 лет

BEImages / East News , PAUL ELLIS / AFP / East News

Зара Тиндалл, 27 лет и 41 год

AP / East News , PAUL ELLIS / AFP / East News

Королевская принцесса Анна, 60 лет и 71 год

Allstar Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News , DANIEL LEAL / AFP / East News

Королева Иордании Рания, 34 года и 50 лет

ASSOCIATED PRESS / East News , Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь, 44 и 53 года

NIVIERE / SIPA / East News , Stars Image Bank / KCS / East News

Королева Нидерландов Максима, 39 лет и 51 год

Semmer / face to face fot. Face2Face / Reporter / East News , Keystone / Associated Press / East News

Княгиня Монако Шарлен, 35 лет и 44 года

VILLARD / PDN / DUPUY / SIPA / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Королева Швеции Сильвия, 63 года и 78 лет

NIEBOER / PICTURE PRESS EUROPE / SIPA / East News , AP / Associated Press / East News

Кронпринцесса Швеции Виктория, 33 и 43 года

PICTURE PRESS EUROPE / SIPA / East News , JONATHAN NACKSTRAND / AFP / East News

Королева Испании Летиция, 33 года и 49 лет

Как по-вашему, королевским особам стоит прибегать к пластической хирургии? Или все же не монаршее это дело?