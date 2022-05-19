18 пар звездных красавиц, которые вышли в свет в похожих нарядах. И мы не можем решить, кто из них краше
Ив Сен-Лоран однажды сказал: «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает». И эту мудрую мысль модельера собственным примером подтверждают известные актрисы, певицы и телеведущие, которые порой появляются на публике в одинаковых нарядах.
Мы в AdMe.ru рассматривали фото знаменитостей и еще раз убедились в том, что одни и те же наряды могут играть разными красками в зависимости от того, кто их носит.
Мэрилин Монро и Ким Кардашьян
Дженнифер Лопес и Катрин Денев
Зоуи Дешанель и Тейлор Свифт
Сигурни Уивер и Кристен Белл
Роузи Хантингтон-Уайтли и Алисса Милано
Элизабет Олсен и Мишель Йео
Донателла Версаче и Кристина Агилера
Дженнифер Гарнер и Хэлли Берри
Элли Голдинг и Эванджелин Лилли
Кайли Миноуг и Эмми Россум
Лили Коллинз и Шэрон Осборн
Марго Робби и Рэйчел Билсон
Эмма Уотсон и Хлоя Грейс Морец
Сирша Ронан и Клеманс Поэзи
Кейт Бекинсейл и Селена Гомес
Зендея и Рита Ора
Наоми Харрис и Кирстен Данст
Блейк Лайвли и Эшли Грин
Чей образ вам больше всего приглянулся?
Фото на превью AP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
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