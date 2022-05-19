18 пар звездных красавиц, которые вышли в свет в похожих нарядах. И мы не можем решить, кто из них краше

Ив Сен-Лоран однажды сказал: «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает». И эту мудрую мысль модельера собственным примером подтверждают известные актрисы, певицы и телеведущие, которые порой появляются на публике в одинаковых нарядах.

Мы в AdMe.ru рассматривали фото знаменитостей и еще раз убедились в том, что одни и те же наряды могут играть разными красками в зависимости от того, кто их носит.

Мэрилин Монро и Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес и Катрин Денев

Зоуи Дешанель и Тейлор Свифт

Сигурни Уивер и Кристен Белл

Роузи Хантингтон-Уайтли и Алисса Милано

Элизабет Олсен и Мишель Йео

Донателла Версаче и Кристина Агилера



Дженнифер Гарнер и Хэлли Берри

Элли Голдинг и Эванджелин Лилли

Кайли Миноуг и Эмми Россум

Лили Коллинз и Шэрон Осборн

Марго Робби и Рэйчел Билсон

Эмма Уотсон и Хлоя Грейс Морец

Сирша Ронан и Клеманс Поэзи

Кейт Бекинсейл и Селена Гомес

Зендея и Рита Ора

Наоми Харрис и Кирстен Данст

Блейк Лайвли и Эшли Грин