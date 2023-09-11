20 вопросов с подвохом из «Слабого звена», на которых засыпется кто угодно, но только не вы
Каверзные вопросы, которые задает эффектная ведущая телепередачи, частенько вызывают затруднение не только у участников шоу, но и у эрудитов, наблюдающих за ними через экран. Вопросы эти довольно просты и относятся к широкой области знаний. Но иногда и игроки, и зрители почему-то дают на них неправильные ответы.
1.
Вопрос: Какая пословица имеет малоизвестное продолжение «пирожка не поднесет»?
Ответ игрока: Теща на блины.
Правильный ответ: Голод не тетка.
2.
Вопрос: Пение какой птицы мечтал услышать барон Мюнхаузен в мультфильме?
Правильный ответ: Павлин.
3.
Вопрос: Как называются роды крольчихи, белки и кошки?
Правильный ответ: Окот.
4.
Вопрос: Персонаж какой комедии приглашал к столу со словами: «Садитесь жрать, пожалуйста!»
Игрок спасовал.
Правильный ответ: «Джентльмены удачи».
5.
Вопрос: Из какого моллюска добывают коричневую краску — сепию?
Правильный ответ: Каракатица.
6.
Вопрос: Название Бум-бум или Динь-динь носит сказочный городок в табакерке?
Правильный ответ: Динь-динь.
7.
Вопрос: Название каких фруктов получили брюки, которые сужаются к щиколоткам?
Ответ игрока: Дудочки.
Правильный ответ: Бананы.
8.
Вопрос: С телом какого животного обычно изображают мифического сфинкса?
Правильный ответ: Лев.
9.
Вопрос: Голый землекоп — это грызун или летучая мышь?
Правильный ответ: Грызун.
10.
Вопрос: Каким прилагательным называют и неочищенную нить, и холодную зиму, и строгую учительницу?
Ответ игрока: Студеная.
Правильный ответ: Суровая.
11.
Вопрос: Аристотель был учеником Платона или Сократа?
Ответ: Платона.
12.
Вопрос: Какой физический недостаток часто отличает белых голубоглазых кошек?
Правильный ответ: Глухота.
13.
Вопрос: Какая актриса в фильме «Сладкая женщина» исполнила роль работника кондитерской фабрики?
Правильный ответ: Наталья Гундарева.
14.
Вопрос: К какому своему роману в качестве эпиграфа Стивен Кинг выбрал название офорта Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ»?
Правильный ответ: «Сияние».
15.
Вопрос: Название какого кондитерского изделия переводится с арабского как «освежение горла»?
Правильный ответ: Рахат-лукум.
16.
Вопрос: На каком факультете учился Родион Раскольников из романа Достоевского «Преступление и наказание»?
Ответ игрока: На философском.
Правильный ответ: На юридическом.
17.
Вопрос: Какая поговорка имеет малоизвестное продолжение «да ключ потерян»?
Правильный ответ: Ума палата.
18.
Вопрос: Какое дерево, согласно греческим мифам, выросло после того как Афина воткнула в землю копье?
Правильный ответ: Оливковое.
19.
Вопрос: Какая мифическая страна, согласно поверьям, затеряна в горах Тибета?
Ответ игрока: Атлантида.
Правильный ответ: Шамбала.
20.
Вопрос: Что стало популярным по всему миру благодаря «Ресторану трех корон», работавшему на Всемирной выставке 1939-го года?
Правильный ответ: Шведский стол.
Еще одна интеллектуальная игра с богатой историей — «Что? Где? Когда?» Шоу существует вот уже 48 лет. За это время оно набрало огромное число почитателей, которые, сидя у своих экранов, вместе со знатоками пытаются найти ответы на заковыристые вопросы.