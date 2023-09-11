20 вопросов с подвохом из «Слабого звена», на которых засыпется кто угодно, но только не вы

Каверзные вопросы, которые задает эффектная ведущая телепередачи, частенько вызывают затруднение не только у участников шоу, но и у эрудитов, наблюдающих за ними через экран. Вопросы эти довольно просты и относятся к широкой области знаний. Но иногда и игроки, и зрители почему-то дают на них неправильные ответы.

1.

Вопрос: Какая пословица имеет малоизвестное продолжение «пирожка не поднесет»?

Слабое звено / Мир

Ответ игрока: Теща на блины.

Правильный ответ: Голод не тетка.

2.

Вопрос: Пение какой птицы мечтал услышать барон Мюнхаузен в мультфильме?

Правильный ответ: Павлин.

3.

Вопрос: Как называются роды крольчихи, белки и кошки?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: Окот.

4.

Вопрос: Персонаж какой комедии приглашал к столу со словами: «Садитесь жрать, пожалуйста!»

Слабое звено / Мир

Игрок спасовал.

Правильный ответ: «Джентльмены удачи».

5.

Вопрос: Из какого моллюска добывают коричневую краску — сепию?

Правильный ответ: Каракатица.

6.

Вопрос: Название Бум-бум или Динь-динь носит сказочный городок в табакерке?

Правильный ответ: Динь-динь.

7.

Вопрос: Название каких фруктов получили брюки, которые сужаются к щиколоткам?

Слабое звено / Мир

Ответ игрока: Дудочки.

Правильный ответ: Бананы.

8.

Вопрос: С телом какого животного обычно изображают мифического сфинкса?

Правильный ответ: Лев.

9.

Вопрос: Голый землекоп — это грызун или летучая мышь?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: Грызун.

10.

Вопрос: Каким прилагательным называют и неочищенную нить, и холодную зиму, и строгую учительницу?

Слабое звено / Мир

Ответ игрока: Студеная.

Правильный ответ: Суровая.

11.

Вопрос: Аристотель был учеником Платона или Сократа?

Ответ: Платона.

12.

Вопрос: Какой физический недостаток часто отличает белых голубоглазых кошек?

Правильный ответ: Глухота.

13.

Вопрос: Какая актриса в фильме «Сладкая женщина» исполнила роль работника кондитерской фабрики?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: Наталья Гундарева.

14.

Вопрос: К какому своему роману в качестве эпиграфа Стивен Кинг выбрал название офорта Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ»?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: «Сияние».

15.

Вопрос: Название какого кондитерского изделия переводится с арабского как «освежение горла»?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: Рахат-лукум.

16.

Вопрос: На каком факультете учился Родион Раскольников из романа Достоевского «Преступление и наказание»?

Ответ игрока: На философском.

Правильный ответ: На юридическом.

17.

Вопрос: Какая поговорка имеет малоизвестное продолжение «да ключ потерян»?

Правильный ответ: Ума палата.

18.

Вопрос: Какое дерево, согласно греческим мифам, выросло после того как Афина воткнула в землю копье?

Правильный ответ: Оливковое.

19.

Вопрос: Какая мифическая страна, согласно поверьям, затеряна в горах Тибета?

Слабое звено / Мир

Ответ игрока: Атлантида.

Правильный ответ: Шамбала.

20.

Вопрос: Что стало популярным по всему миру благодаря «Ресторану трех корон», работавшему на Всемирной выставке 1939-го года?

Слабое звено / Мир

Правильный ответ: Шведский стол.

Еще одна интеллектуальная игра с богатой историей — «Что? Где? Когда?» Шоу существует вот уже 48 лет. За это время оно набрало огромное число почитателей, которые, сидя у своих экранов, вместе со знатоками пытаются найти ответы на заковыристые вопросы.

Фото на превью Слабое звено / Мир