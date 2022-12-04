8 знаменитостей, которые не видят смысла принимать душ каждый день

Мы привыкли к тому, что знаменитости всегда выглядят ухоженно, ведь над созданием их безупречных образов работает целая команда. Но многие селебрити считают, что регулярные водные процедуры могут принести больше вреда, чем пользы. Некоторые из наших любимых звезд могут целыми днями обходиться без умывания, а другие моют только определенные части тела.

1. Роберт Паттинсон

TOLGA AKMEN / AFP / East News , DFY / KCS / East News

Звезда саги «Сумерки» не считает необходимым мыть голову каждый день. Он признался, что вообще делает это нечасто: «Я где-то уже недель 6 так хожу. Я правда не понимаю, зачем нужно мыть голову».

2. Кристен Белл

VALERIE MACON / AFP / East News

Звезда сериала «В пролете» считает, что совершенно необязательно мыться, если вы не чувствуете неприятного запаха тела. «Если вы почувствуете запах, значит, организм подсказывает, что настало время от него избавиться. А ведь это просто бактерии. Как только появляются бактерии, пора идти в ванну или душ», — заявила она.

3. Шарлиз Терон

Обладательница «Оскара» известна своей безупречной внешностью. Но актриса утверждает, что может 7 дней не мыться: «Могу неделю не принимать душ: меня все устраивает».

4. Тейлор Свифт

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , White Label / East News

Наши ноги выделяют 900 мл пота в день, поэтому лучше тщательно мыть их каждый раз, когда принимаете душ. Но певица не считает это необходимым. В одном интервью она сказала, что не уделяет много времени этой процедуре, потому что бреет ноги, а крем для бритья похож на мыло.

5. Шайа Лабаф

Sipa USA / Sipa USA / East News , Coleman-Rayner / EAST NEWS

Многим актерам приходится терпеть неудобства ради роли, и Шайа Лабаф не исключение. Чтобы вжиться в роль, которую он играл в фильме «Ярость», на съемочной площадке он мог неделями не принимать душ.

6. Джейк Джилленхол

Звезда драмы «Горбатая гора» считает, что если не принимать душ каждый день, то состояние кожи может улучшиться. «Все больше и больше я убеждаюсь в том, что не нужно умываться каждый день. Не думайте, что я не слежу за собой. Но мне все-таки кажется, что если не мыться ежедневно, то кожа и правда станет лучше», — объяснил он.

7. Эштон Кутчер

Вы, наверное, слышали, что Эштон Кутчер и его жена Мила Кунис не купают своих детей, если те не выглядят грязными. Звезда ромкома «Однажды в Вегасе» признался, что нечасто принимает душ: «Каждый день я мою подмышки и промежность, но на этом все».

8. Ким Кардашьян

Ким моет голову только раз в 5 дней. «Я не мою волосы каждый день. В 1-й день просто расчесываю, на следующий нужно немного растрепать их, на 3-й, наоборот, их нужно „прилизать“. На 4-й день можно зачесать волосы в конский хвост, а на 5-й уже помыть голову», — поделилась секретами личной гигиены звезда.

Как вы думаете, нужно ли принимать душ каждый день?

Фото на превью DFY / KCS / East News