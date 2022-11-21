8 знаменитостей, которые однажды решились на пластическую операцию и сказали: «Больше ни за какие коврижки»

С развитием социальных сетей мы все больше зацикливаемся на своем внешнем виде. Вот почему многие люди, включая знаменитостей, соглашаются на косметические вмешательства, чтобы сохранить молодость и подстроиться под нынешние «стандарты красоты». Однако некоторые из них в конечном итоге сожалеют о сделанном и понимают, что выглядеть естественно — гораздо важнее, чем выглядеть безупречно.

Джейми Ли Кертис

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63-летняя актриса поделилась, что несколько десятилетий назад пыталась сделать пластическую операцию и «это не сработало».

Спустя годы звезда по-прежнему категорически против косметических вмешательств. Она отметила, что «в современном мире все одержимы „уколами красоты“, постоянно скрывают свою внешность за фильтрами. Эта нездоровая тяга к стандартам уничтожает индивидуальность». И добавила: «Как только вы сделаете что-то со своим лицом, назад дороги нет: оно уже никогда не будет прежним».

Кортни Кокс

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

58-летняя актриса рассказала о том, что делала косметические процедуры, чтобы «удержать» молодость. В какой-то момент звезда «Друзей» поняла, что из-за филлеров ее лицо стало выглядеть «странно». Так что в конце концов она растворила все филлеры. Оглядываясь на свой опыт, она объяснила: «Лицо должно двигаться, особенно если у вас тонкая кожа, как у меня». Она добавила: «Я научилась не бояться того, как эмоции отражаются на моем лице, и поняла, что филлеры мне не друзья».

Джессика Симпсон

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

42-летняя певица и актриса призналась, что вколола в губы филлеры. Однако результат ей не понравился. Симпсон считает, что «все это кажется фальшивым». К счастью для нее, эффект от косметической процедуры исчез через 4 месяца и ее губы вернулись к своей прежней форме.

Джейн Фонда

Invision / Invision / East News

Даже в возрасте 84 лет Фонде удается поддерживать тело в отличной форме. И хотя она говорит, что ее лицо — лишь результат здорового образа жизни и регулярных тренировок, актриса также призналась, что сделала подтяжку лица, чем, по ее словам, не гордится. Звезда объяснила, что остановилась, потому что не хотела «выглядеть странно».

Мелани Гриффит

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

65-летняя актриса сожалеет о том, что переборщила с пластической хирургией более 20 лет назад, и о том, как сильно изменилось в результате ее лицо. Она признает, что не осознавала, как процедуры отражались на ее лице, пока окружающие не начали ей на это указывать. Она вспоминает: «Мне было так тяжело». В результате актриса пошла к другому врачу и начала растворять все имеющиеся у нее филлеры в надежде выглядеть «более нормально».

Гвинет Пэлтроу



50-летняя актриса призналась, что косметические вмешательства были ее способом справиться с кризисом среднего возраста. Она рассказала, что, когда ей исполнилось 40, ей сделали инъекции против морщин по всему лицу, которые показались ей «ужасными». Пэлтроу отметила: «Я выглядела ужасно: один глаз был выше другого. Я совершила большую ошибку». Она добавила, что, к счастью, со временем эффект от процедуры прошел.

Дженнифер Грей

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

62-летняя актриса призналась, что сделала пластику носа еще в 1989 году, что негативно сказалось на ее карьере. Она легла под нож через 2 года после того, как стала популярна благодаря фильму «Грязные танцы». Актриса отметила: «Я вошла в операционную знаменитостью и вышла оттуда никому не известным человеком». Она добавила: «Я всегда буду этой некогда знаменитой актрисой, которую никто не узнает из-за пластики носа».

Кэмерон Диас

50-летняя актриса рассказала о том, что в прошлом делала инъекции ботокса, однако она не была довольна результатом. Диас призналась: «Лицо стало выглядеть настолько странно, что я подумала: „Нет, я не хочу быть такой“». Звезда добавила: «Уж лучше лицо, которое стареет, чем то, которое мне вообще не принадлежит». Она говорит, что не возражает против своих морщин вокруг губ, объясняя: «Они лишь показывают, что я улыбалась всю свою жизнь. Я люблю жизнь. Я счастлива, что у меня нет с этим проблем».