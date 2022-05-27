9 распространенных убеждений о Викторианской эпохе, которые оказались всего лишь мифами

От XIX века нас отделяет не так уж много времени. И кажется, что о Викторианской эпохе мы знаем достаточно много фактов и четко представляем себе, как выглядела жизнь в том столетии. Однако многие общеизвестные вещи на поверку оказываются вымыслом, который закрепился в наших головах благодаря литературе и кинематографу.

Мы в ADME решили выяснить, какие же наши представления о жизни в XIX веке всего лишь легенды, к которым стоит относиться скептически.

Люди были настолько стыдливы, что прикрывали ножки столов и роялей

Считается, что викторианцы были невероятно чопорны, чурались всего плотского и даже в совершенно невинных предметах им видилось нечто непристойное. В действительности это далеко не так. Многие вопросы в отношениях между мужчинами и женщинами живо обсуждались, и им даже посвящали научные трактаты. В больших городах существовали анатомические музеи, куда пускали не только врачей, но и невинных девушек. А сама королева Виктория славилась любовью к фривольным картинам. Она не только собирала коллекцию из таких произведений, но и сама рисовала подобные вещи.

Миф о том, что люди в XIX веке специально прикрывали ножки роялей и столов, чтобы не смутить трепетных дам неприличными ассоциациями, родился из одного анекдота. Вымышленная история обрела такую популярность, что вскоре ее использовали в своих произведениях многие писатели. Мебель в то время драпировали тканью, чтобы защитить ценные предметы от повреждений. Или же таким образом пытались скрыть от взоров гостей дешевую древесину. Кроме того, на Викторианскую эпоху пришлось открытие множества красителей и всем хотелось похвастаться яркой материей.

Девушки выходили замуж в нежном возрасте

В XIX веке барышни не вступали в брак, только что покинув школьную скамью. В начале столетия средний возраст замужества был 28 лет для мужчин и 26 — для женщин. Впоследствии перед алтарем оказывались уже более юные женихи и невесты. Но девушки редко стремились связать себя брачными узами до 22 лет. Обычно знатные барышни давали брачную клятву в чуть более раннем возрасте, чем представительницы рабочего класса. Но в любом случае их не стремились сбыть с рук, как только они выходили из подросткового возраста. А некоторые дамы вообще впервые обретали семейное счастье в 40-летнем возрасте.

Процесс одевания занимал часы

В Викторианскую эпоху дамам приходилось облачаться во множество слоев одежды. При желании барышня могла потратить на подобный процесс приличный отрезок времени. Но это было совсем не обязательно. Если девушка действовала быстро и умело, то можно было уложиться в 10 минут.

Корсеты тоже не затягивали слишком туго. Этот предмет туалета нужен был не для того, чтобы уменьшить талию в несколько раз. Просто с корсетом платье сидело лучше и не собирались складки на талии. Узкие и маленькие платья, которые зрители встречают в музеях, вряд ли отражали истинные размеры дам, живших в XIX веке. Просто в коллекции зачастую попадали самые ценные наряды. Леди надевали их 1–2 раза в юности, а потом бережно хранили всю жизнь.

На протяжении всего XIX века большие города буквально утопали в грязи

Некоторые люди ошибочно предполагают, что на протяжении Викторианской эпохи ничего не менялось. Однако этот исторический период занимал более 60 лет и в это время как технологии, так и общество переживали бурные изменения. В XIX столетии большие города действительно страдали от перенаселения и несовершенных систем утилизации отходов. Однако начиная с середины века власти и меценаты старались по возможности изменить эту ситуацию. Так, разрабатывались и внедрялись новые канализационные системы, строились набережные, прокладывались водопроводные трубы для обеспечения всех слоев населения чистой питьевой водой.

Знаменитые лондонские трущобы действительно были не самым приятным местом. Но так как условия проживания в них были далеки от идеальных, некоторые богатые горожане старались облегчить жизнь беднякам. Например, общественный деятель и реформатор Октавия Хилл смогла найти инвесторов для строительства удобных и комфортабельных домов, где могли обитать люди с низким или непостоянным доходом.

Октавия Хилл — реформатор, которая многое сделала для улучшения жизни городских обитателей. Особенно в Лондоне.

Женщина сама посещала все здания и постоянно общалась с арендаторами, чтобы быть в курсе проблем и трудностей. Кстати, на работу Хилл нанимала исключительно женщин. Представление же об этих районах Лондона как о прибежище бедности и преступности — это во многом заслуга журналистов и писателей тех времен. Они стремились обратить внимание современников на проблемы города и тем самым несколько исказили общую картину.

Только знатные дамы носили модные платья и кринолины

До середины XIX века знатную даму легко было отличить от скромной работницы. Достаточно было лишь взглянуть на ее одежду. Все изменилось с изобретением металлических кринолинов. Эти дешевые и легкие конструкции позволили барышням избавиться от целого вороха нижних юбок. И даже не слишком обеспеченные слуги могли позволить себе такую модную новинку. Это крайне возмущало блюстителей нравов. Ведь появление простого люда в нарядах, похожих на платья высокородных леди, было просто оскорбительным. Но обычных девушек это нисколько не смущало. Наконец-то они могли примерить туалеты, в которых видели своих господ.

Условия работы на фабриках и заводах были невыносимы

Благодаря произведениям известных авторов мы представляем себе жизнь фабричных рабочих в прошлые века как нечто беспросветное и полное лишений. В те время труд на заводах действительно был непростым делом и им занимались не только взрослые, но и дети. В том числе и благодаря литераторам и журналистам на эту проблему начали обращать внимание еще с 30-х годов XIX века.

На всем протяжении XIX столетия принималось множество законов, которые должны были защитить работников от произвола владельцев предприятий, охранить их здоровье и закрепить определенные рабочие часы. К концу века у квалифицированных мастеров и клерков были оплачиваемые отпуска и выходные дни, которые включали в себя часть субботы и воскресенье. Теперь они могли вывозить свою семью к морю на отдых. Это привело к появлению массового туризма. Но даже без строгих законов и правительственных комиссий некоторые хозяева фабрик заботились о работниках. Они строили для них дома, организовывали школы и больницы.

Танцевать и веселиться могли только знатные дамы и господа

Все знают, что викторианцы обожали танцевать. Но принято считать, что таким радостям могли предаваться только представители высших слоев общества. А у остальных для этого не было ни времени, ни возможности. На самом деле поплясать вволю могли все. Простой люд с удовольствием резвился в тавернах или на ярмарках, где стояли специальные танцевальные палатки.

Люди посещали танцевальные академии вовсе не для учебы. Просто в этих заведениях можно было регулярно плясать на балах для студентов. Многие владельцы танцевальных залов таким образом старались избежать бдительного ока властей и дополнительных трат. Некоторые академии действительно пытались обучить своих студентов определенным па в меру своих возможностей и желания. Но основной причиной открытия учебных заведений были танцевальные вечера. За возможность поплясать представителям среднего и рабочего класса приходилось платить. Но стоимость этого развлечения обычно была невысока.

Все бедняки были поголовно безграмотны

Жители трущоб в Викторианскую эпоху отнюдь не были безграмотными, как принято считать. Довольно много людей, проживающих в беднейших кварталах, не только умели читать, но и с удовольствием обращались к печатному слову. Большинство детей учили их старшие родственники: родители, братья и сестры. Те, кто не могли ознакомиться с произведениями сами, объединялись в группы с друзьями и соседями, которые декламировали им последние новости или романы.

В эти районы приходили профессиональные чтецы, которые за несколько монеток развлекали публику. Причем люди не внимали печатному слову молча. Они живо задавали вопросы и обсуждали услышанное. Их интересовали не только последние события или бульварная пресса — творения Мильтона и Шекспира тоже пользовались популярностью.

Викторианцы хранили слезы в бутылочках

Викторианцы смогли возвести траур в степень высокого искусства. Именно в этот период появился строгий этикет относительно одежды, которую следовало носить. Люди делали специальные украшения в память о своих близких. И, как считают многие, собирали слезы в специальные бутылочки. Как только жидкость испарялась, с трауром следовало покончить. На самом деле флаконы для хранения слез — это всего лишь красивая легенда. Нет никаких документальных подтверждений того, что они существовали в реальности. Скорее всего, те бутылочки, которые сейчас демонстрируют в качестве таких артефактов, служили для хранения парфюмерии.