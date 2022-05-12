9 загадок из мира живописи, которые поставят в тупик современных Шерлоков Холмсов

Многовековые шедевры живописи хранят в себе немало загадок. И, к сожалению, нам не дано узнать единственно верный смысл, который вложил художник в ту или иную работу. Однако приподнять завесу тайны поможет понимание культурных и бытовых особенностей эпохи, во времена которой творил мастер.

Мы в ADME выяснили значение деталей, свойственных разным направлениям живописи. И некоторые легендарные картины предстали перед нами совсем в ином свете.

Зачем герои портретов снимали одну перчатку

Герои портретов XVI–XIX веков часто предстают в одной лишь перчатке, вторую же просто держат в руке, а то и вовсе бросают на пол. Раньше это изделие было обязательным атрибутом костюма. Но по правилам этикета мужчины должны были оголить правую кисть перед рукопожатием. Джентльмен со снятой правой перчаткой демонстрирует дружелюбие и расположение, ведь он уже готов пожать руку зрителю. Таким образом, этот жест можно сопоставить с тем, как современные люди широко улыбаются, когда позируют для фото.

Немного по-другому обстоит ситуация с женскими портретами. Ведь дамы перчатки снимали лишь во время трапезы. Но и в их случае речь идет о символической улыбке зрителю, правда, скорее о кокетливой. Дело в том, что не один век был распространен обычай дарить возлюбленному перчатку на память. Потому леди на портретах держат ее в одной руке, будто флиртуя с мужчиной по ту сторону полотна.

Для чего дамам деревянные ящики

На полотнах европейских художников XVII века нередко можно увидеть необычный для современного человека предмет. А именно небольшой деревянный ящик, который либо служит опорой для героини картины, либо просто стоит на заднем плане. В свое время его изобразили Ян Стен, Самюэл ван Хогстратен, Ян Вермеер и другие художники. Этот загадочный объект — всего лишь грелка для ног. В деревянный ящик помещали емкость с горячими углями, чтобы живущая в холодном помещении барышня могла поставить на него ноги и погреться.

Некоторые искусствоведы считают, что если на картине изображен этот предмет рядом с девушкой, то перед нами не бытовая зарисовка, а картина с пикантным подтекстом. Он указывает на чувственные пороки героини полотна. Грелка для ног — это символ амурных дел, с помощью которого художники рассказывали зрителям о тайных возлюбленных женских персонажей.

Загадочный предмет бакалейщика и его значение

Недавно сайт Британской королевской коллекции предложил посетителям угадать предмет, изображенный на картине Геррита Доу «Лавка бакалейщика» в правом нижнем углу. Это оказалось не так уж и просто. Прямоугольная вещица напоминает то ли резной деревянный поднос, то ли подушку. Выяснилось, что это имбирный пряник, покрытый глазурью и украшенный миндалем. Вот таким большим его порой делали в XVII веке.

На полотнах Яна Стена «Пекарь Аствард и его жена Катарина» и Габриеля Метсю «Пекарь, трубящий в свой рожок» мы также можем увидеть похожие пряники, прислоненные к стене. Изображение хлеба на работах голландских художников символизирует изобилие, а порой даже чрезмерность в зависимости от контекста. Представленные выше картины, несмотря на идентичный сюжет, вызывают разные впечатления. Если слева мы видим счастливого трудягу, предлагающего хлеб, то упитанный пекарь с картины справа кажется надменным и деспотичным. Ведь за его спиной мы видим работницу с грустным лицом.

Откуда взялись единороги и как их приручить

На гобеленах, фресках и полотнах эпохи Средневековья или Возрождения нередко можно увидеть единорога. Образ этого мифического животного возник, когда в Европу по торговым путям попали бивни нарвала — морского животного. Ученые мужи ринулись к древним книгам, чтобы идентифицировать диковинку, и нашли у римлянина Плиния Старшего описание зверя с телом лошади и головой оленя. Они решили, что бивень — это рог именно такого существа. Так и «появился» единорог, чей образ вскоре оброс мифами, например о лекарственных свойствах его рога. В настоящее же время ученые сходятся во мнении, что Плиний Старший описывал носорога.

По легенде, приручить единорога могла только целомудренная девушка. Потому в искусстве образ этого мифического животного указывает на безгрешность и чистоту особы, которая изображена рядом.

Одной из самых известных работ Рафаэля является «Дама с единорогом». В конце 1950-х ученые сделали рентгеновский снимок полотна и обнаружили, что изначально на месте единорога была изображена собачка. Они сделали вывод, что портрет был заказан к свадьбе, так как пес всегда был символом верности и указывал на брак. Но, вероятно, помолвка по каким-то причинам была расторгнута, и художнику пришлось нарисовать поверх собаки единорога, свидетельствующего о целомудрии девушки.

Зачем художники «сажали» мух на свои картины

В XV–XVI веках художники нередко «сажали» муху на свои полотна. Конечно, можно предположить, что в этот период царила антисанитария, а потому от насекомых не было отбоя. Вот и рисовали их повсюду как часть обыденности. Но у искусствоведов есть и другие версии. Муха — это символ гниения и порока. Она может указывать, что тот или иной портрет сделан посмертно, а может изобличать коррумпированного чиновника или нечестного священнослужителя.

Но иногда муха — это всего лишь муха. Некоторые художники эпохи Возрождения изображением этого насекомого демонстрировали свое мастерство. Если зритель не может понять, нарисована ли муха или же она только что прилетела и села на полотно, то шалость удалась.

За что любили выпуклые зеркала в эпоху Возрождения

На шедеврах живописи XV века можно порой увидеть выпуклое круглое зеркало, с помощью которого художники могли вносить еще больше персонажей в сюжет. Например, Петрус Кристус изобразил в отражении потенциальных посетителей лавки ювелира. В быту такое зеркало выступало инструментом бдительности: ростовщики и торговцы наблюдали в него за происходящим в помещении. Его называли «ведьмин глаз». А домашнее выпуклое зеркало являлось символом высокого статуса. Ведь в нем была необходимость лишь тогда, когда нужно было следить за многочисленными слугами. Порой рама зеркала была сделана в виде лучей. Частное «солнце» также служило и оберегом дома от всего дурного. У четы Арнольфини на картине Яна ван Эйка как раз такое зеркало.

Знаменитый «Портрет четы Арнольфини», по словам некоторых искусствоведов, является не чем иным, как документальным подтверждением бракосочетания. И ключевым предметом на картине как раз является зеркало. С его помощью художник показал, что в помещении были и свидетели брака: в отражении видны посторонние люди.

Как прерафаэлиты изъяснялись на языке цветов

Викторианская эпоха славится своей цензурой, потому неудивительно, что именно в это время обрел небывалую популярность язык цветов. С его помощью можно было передавать друг другу тайные послания. Появившиеся во второй половине XIX века художники-прерафаэлиты также подхватили эту тенденцию. Для того чтобы «прочесть» ту или иную работу, нелишним будет уделить внимание цветочной символике.

«Офелия» Джона Эверетта Милле изобилует самыми разными видами растений. Потому на примере этого шедевра живописи искусствоведы попытались перевести язык цветов прерафаэлитов. Белый асфоделус в правой руке девушки и красный мак рядом символизируют гибель, маленький бутон розы у щеки — обреченную раннюю любовь, ирис на юбке — глубокую печаль, лютики в воде — неблагодарность, крапива на берегу — клевету, а куст шиповника — удовольствие и боль.

Что же находится за окном

Со времен эпохи Возрождения художники ассоциировали картину с окном. Потому полотна, на которых были изображены застекленные проемы в стене, позволяли еще больше обыграть иллюзионизм. И лишь в эпоху романтизма нарисованное окно приобрело новое значение и самостоятельную роль. Мастера живописи начали расценивать этот объект как символ стояния на грани между внешним и внутренним миром. Интерьеры комнаты, в которой находится персонаж, обозначают земную обыденность, а окошко с пейзажем за ним — душу героя картины. К примеру, на полотне Каспара Давида Фридриха «Женщина у окна» рама еще и крестообразной формы, что является христианским символом и также указывает на духовный мир леди.

Неопознанные летающие объекты на старинных полотнах

На картинах и фресках, относящихся к эпохам Средневековья и Возрождения, можно порой увидеть некий странный объект на фоне неба. Многие считают, что эти изображения стоит записать как доказательства визитов инопланетян на нашу Землю. Однако искусствоведы разочаруют мечтательно настроенных особ: художники рисовали не НЛО. Объекты, напоминающие инопланетные корабли, встречаются преимущественно в работах на религиозную тематику. Чтобы угодить заказчикам и покупателям, многие художники по-своему воспроизводили на полотнах фрагменты иконографии. Потому изображения «неопознанных летающих объектов» — это всего лишь символы ангельского присутствия в сюжете.