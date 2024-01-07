9 знаменитостей, по которым судьба чуть ли не катком проехалась, прежде чем они добились успеха

Знаменитые и популярные сейчас люди, естественно, не сразу стали таковыми. Кем только не приходилось им работать, чтобы заработать на кусок хлеба. Брэд Питт, вон, в костюме цыпленка ходил, завывая прохожих в ресторан, а Крис Прэтт — звезда «Мира Юрского периода» — вообще спал на пляже, так как спать ему больше было негде.

Хью Джекман

Сегодя Хью Джекман — один из самых известных актеров. Но до начала актерской карьеры будущий исполнитель Росомахи успел поработать во многих сферах. Так Джекман некоторое время работал клоуном на детских праздниках. Актер рассказывает: «Я был клоуном Коко. У меня в арсенале не было фокусов. Я помню, как на одной из вечеринок 6-летний ребенок встал и громко сказал: „Мама, это какой-то ужасный клоун, он даже фокусов никаких не знает!“ И тот малыш, по правде говоря, был прав». Помимо этого Хью Джекман работал учителем физкультуры в одной из английских школ. А ранее Хью работал кассиром в круглосуточном магазине 7-Eleven. Его уволили оттуда через 6 недель из-за того, что он слишком много разговаривал с клиентами. Так посчитал начальник Джекмана.

Хэлли Берри

Хэлли Берри начала свою карьеру в 1980-х в качестве модели, а в 1986 году даже заняла 6-е место на «Мисс Мира-86». В 1989 году будущая женщина-кошка переехала в Нью-Йорк, чтобы заняться актерским мастерством. Но уже через 3 месяца у нее закончились деньги и некоторое время Хэлли пришлось жить в приюте для бездомных. К концу того же года, когда она получила роль модели в недолговечном телесериале «Живые куклы», ее дела немного улучшились. Кстати, во время съемок одной из серий того сериала актриса впала в кому. Ей поставили диагноз диабет 1 типа. После закрытия «Живых кукол» Берри переехала в Лос-Анджелес. Сегодня Хэлли Берри — одна из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, лауреат множества премий.

Рэйчел МакАдамс

В 2002 году Рэйчел МакАдамс сыграла в фильме «Идеальный пирог», за роль в котором была номинирована на награду Genie Award (престижнейшая канадская кинопремия). Но настоящее признание актриса получила после роли Реджины Джордж в фильме «Дрянные девчонки» (2004). А вот до актерской карьеры Рэйчел 3 года проработала в одной из известных сетей фастфуда. «Я была не очень ответственным сотрудником. А однажды я даже сломала автомат по производству апельсинового сока», — вспоминала в одном из интервью актриса.

Брэд Питт

До актерской карьеры Брэд Питт проявлял свой талант, работая в ресторане El Pollo Loco в Лос-Анджелесе. Питту приходилось одеваться в костюм цыпленка и на улице завлекать прохожих посетить ресторан El Pollo Loco. Об этом заявил сам актер в одном из телевизионных шоу. «И мне не стыдно, человеку ведь надо что-то есть», — заявил актер. Помимо этого актер работал грузчиком, а также частным извозчиком. Одна из клиенток училась на уроках актерского мастерства у известного преподавателя, и Питт решил попробовать, на что он способен. А сегодня мы его знаем как одного из самых красивых, талантливых и успешных актеров современности.

Анна Винтур

Анна Винтур — британская журналистка, которая с 1988 года занимает должность главного редактора американского издания Vogue. Она признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды. Она известна своим перфекционизмом и профессионализмом. Отчасти из-за этого Винтур потеряла работу в начале своей карьеры. В 1975 году Анна устроилась младшим редактором отдела моды в журнал для женщин «Harper’s Bazaar» в Нью-Йорке. Но через 9 месяцев редактор Тони Маццола уволил ее. Он посчитал снимки Анны слишком резкими. Вспоминая тот опыт, Винтур говорит: «Я рекомендую всем пережить опыт увольнения. Это отличный опыт». Через несколько месяцев Анна стала редактором моды в другом журнале, который вскоре закрылся. Винтур снова осталась без работы. После этого она заняла должность редактора моды в журнале Savvy, который тоже спустя время закрылся. А сегодня Анна Винтур по праву возглавляет индустрию моды.

Крис Хемсворт

Во время шоу с Джимми Фэллоном актер Крис Хемсворт, знаменитый по роли Тора из вселенной Marvel, признался, что когда-то он работал в аптеке. Его обязанностью была чистка и починка молокоотсосов, которые аптека сдавала в аренду. Сегодня Крис — один из самых востребованных ведущих актеров Голливуда, который снялся во многих фильмах-блокбастерах.

Гарри Стайлз

До того как стать популярным певцом, Гарри Стайлз подрабатывал в пекарне W Mandeville, расположенной в одном из английских городков. В 2013 году во время съемок документального фильма о его музыкальной группе, Стайлз снова посетил ту самую пекарню. Его бывший начальник, вспоминая своего работника, заявил: «Он был самым вежливым сотрудником, который у нас только работал. Клиентам он очень нравился».

Крис Прэтт

Сегодня Крис Прэтт известен благодаря главным ролям в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры». А в молодости ему пришлось несладко. Крис проучился в местном колледже всего семестр, а потом устроился коммивояжером и проработал полтора года, продавая скидочные купоны на самые разные услуги, например, на замену масла или поездку в спа-центр. Потом по приглашению друга Прэтт переехал на остров Мауи, Гавайи, где ему приходилось спать в палатке на пляже или в фургоне. На острове он работал официантом в ресторане Bubba Gump Shrimp Co. Рассказывая о тех днях, актер говорит: «Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, я вспоминаю сколько тысяч креветок я съел с тарелок ушедших посетителей, когда уносил их на кухню».

А однажды Криса заметила актриса Рэй Дон Чонг, она пригласила его в свой короткометражный фильм ужасов, который сама режиссировала. Он переехал в Лос-Анджелес с одним свитером, двумя парами шорт и несколькими роликовыми коньками, сложенными в спортивной сумке. Там он продолжил подрабатывать официантом, пока не получил свою заметную роль в телесериале «Эвервуд». Так и началась его успешная карьера. Кстати, актер с 2019 года женат на Кэтрин Шварценеггер — дочери Арнольда Шварценеггера.

Мадонна

В 1978 году никому не известная Мадонна Луиза Чикконе приехала из Детройта в Нью-Йорк, надеясь начать карьеру в сфере развлечений. У нее в кармане было всего $ 35, поэтому будущая звезда перебивалась случайными заработками. В интервью в 2015 году Мадонна рассказала, что она работала в сети кофеен Dunkin’ Donuts. Но продержалась там всего около недели. «Я рассматривала машину, предназначенную для впрыскивания варенья в сладкую выпечку», — призналась Мадонна. — И в тот момент случайно выплеснула варенье на клиента.« Певица также подтвердила, что сотрудники Dunkin’ Donuts злились на нее, потому что она «не относилась к своей работе серьезно». А сегодня Мадонна — самая известная и популярная певица на планете.