Что подарить подруге на Новый год
Предновогодняя пора не только волнительно-радостная, но и полная раздумий о подарках. Маме, папе, подруге, второй половинке — никого не забыть и каждому подобрать презент, который порадовал бы и оказался бы к месту. Сегодня мы решили составить подробный гайд, как не ошибиться с выбором новогоднего подарка для подруги.
Списки
Чтобы не держать в голове все, до чего вы додумались, и не упустить необычную или оригинальную идею, внезапно пришедшую в голову, не лишним будет составить на бумаге или в электронном виде список.
Подарком на Новый год может стать очень многое, ведь это праздник, который позволяет развернуться и пустить в ход всю свою фантазию. Однако перед тем как это сделать, важно определиться, что именно подарок будет выражать. И тут снова может пригодиться список. Особенно если презент не только будет демонстрировать важность вашей дружбы, но и окажется полезным.
Наверняка вы достаточно хорошо знаете свою подругу. Вспомните, чем она увлекается. Может, любит фотографировать или ходить в бассейн, обожает свою кошку или попугайчика, ей нравится керамика ручной работы или она интересуется артхаусным кино? Все, что вы сможете вспомнить, запишите: это поможет сориентироваться.
Бюджет
Стоимость новогоднего подарка — вопрос индивидуальный. Кто-то привык дарить на Новый год что-то оригинальное, но символическое, а кто-то, наоборот, откладывает понемногу в течение всего года, чтобы 31 декабря удивить чем-то по-настоящему фееричным.
Но все же оптимальным решением будет обговорить это заранее, чтобы не возникло неловкой ситуации. Представьте, что вы дарите подруге билет на концерт любимой группы в первый ряд, а она вам — носочки со снеговиком. Чтобы не случилось таких казусов, о стоимости подарка лучше договориться заранее.
Тематические подарки
Допустим, вы точно знаете, что ваша подруга обожает Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва» и все без исключения фильмы Тарантино. Что ж, вот целая серия вещиц, которые могут порадовать фанатов:
- носки с узнаваемым принтом,
- футболка или свитшот,
- красивый брелок для ключей,
- блокнот или скетчбук с тематической обложкой,
- кружка,
- коврик для мыши,
- подушка в стиле кино или с известным персонажем,
- красочный постер фильма,
- чехол на телефон,
- пижама,
- значок,
- набор стикеров и закладок для книг,
- шопер,
- шарф,
- обложка для паспорта,
- кошелек или кейс для пластиковых карточек,
- бейсболка,
- билет на концерт,
- сережки или кулон,
- кейс для наушников.
Не забудьте, что каждая из этих вещиц должна содержать частичку любимого произведения подруги. Например, на кружке или коврике для мыши может быть напечатан слоган или какой-нибудь символ, на брелоке — узнаваемый персонаж, на пижаме — забавная фраза и так далее.
Подарки для любительницы гаджетов
Ваша подруга — человек, который и дня не может прожить без умных часов, умных весов и умной лампочки? Отлично, ведь современный рынок предоставляет массу идей для людей, которые неровно дышат к различным электронным девайсам. Конечно, стоит заранее узнать, что у нее имеется, чтобы не подарить вещь, которая уже есть. И не стоит забывать о функциональности: модная вещица может сослужить неплохую службу. К примеру, для некоторых электронная книга будет верным другом на долгие годы, а качественная мышка поможет в работе и в увлечениях. Вот подборка идей для подарка на Новый год обожательнице техники:
- мышка,
- наушники,
- электронная книга,
- весы,
- кружка с подогревом,
- ночник с красивым освещением,
- умная лампочка,
- блютус-колонки,
- VR-шлем,
- фитнес-браслет,
- портативный принтер для смартфона,
- беспроводная зарядка,
- пауэрбанк,
- смарт-часы,
- настольная лампа со встроенной беспроводной зарядкой,
- флешка,
- электроодеяло,
- массажер для шеи,
- электронный увлажнитель воздуха,
- мини-пылесос для стола и клавиатуры.
Тепло и уют
Время Нового года как никакое другое подходит для того, чтобы подарить что-нибудь наполненное теплом и мягкой пушистостью пледов и домашних тапочек. И пусть такие презенты не отличаются большой оригинальностью, зато искренности и душевной заботы в них хоть отбавляй. А это, согласитесь, в любом подарке самое-самое важное. Итак, вы решили порадовать подругу чем-то уютным и атмосферным. Вот 20 идей:
- плед,
- пушистые тапочки,
- заварочный чайник,
- теплый свитер,
- кружка из термостойкого стекла,
- набор разных видов чая,
- гирлянда,
- ароматические палочки,
- свечи,
- мягкая маска для сна,
- теплая пижама,
- пало санто,
- коврик с длинным ворсом,
- покрывало,
- подушки на стулья,
- столик для ванны,
- набор ароматных специй,
- плетеная корзина-органайзер,
- деревянная фоторамка,
- неприхотливое растение в горшке.
Кухня и кулинария
Подруга, которая любит готовить, — настоящий подарок судьбы. Наверняка она с радостью угощает вас свежеиспеченными булочками и редкими блюдами, которые даже в ресторане-то не всегда попробуешь. Порадовать такого человека могут не только обычные подарки, но и узконаправленные, а если быть точными, направленными в сторону кухни. Предлагаем список приспособлений и просто милых вещиц, которые точно найдут свое место на кухне у любительницы кулинарного искусства:
- кухонные весы,
- набор стильных прихваток,
- термометр для духовки,
- формочки для новогоднего печенья,
- набор ярких пищевых красителей,
- стеклянная форма для выпечки,
- хлопковые мешочки для хранения,
- фартук,
- хороший поварской нож,
- красивые подставки под чашки,
- гранитная разделочная доска,
- кружка с отделением для печенья,
- ножницы для пиццы,
- фигурная скалка,
- новогодняя скатерть,
- таймер для варки яиц,
- стильная турка,
- мельница для специй,
- набор емкостей для хранения,
- перчатки для разделки устриц.
Подарки на все случаи жизни
Отдельная категория подарков — те, что подходят для всех. Но с ними нужно быть предельно аккуратными. Например, подушка для путешествий порадует любительницу переездов и перелетов, но окажется бесполезной для девушки-домоседки. Однако бывает важно собрать в одном месте пару десятков таких идей, чтобы хотя бы пара-тройка из них оказалась подходящей. Итак, внимание, это может стать идеальным подарком:
- стильный термос,
- набор баночек для специй,
- картина для раскрашивания по номерам,
- соль для ванны,
- серебряный браслет,
- винтажная пленочная камера,
- сумка для ноутбука или рюкзачок,
- косметичка,
- набор кистей для макияжа,
- керамическая кружка ручной работы,
- сертификат в фитнес-клуб,
- подушка для шеи для путешествий,
- подарочный набор книг любимого писателя,
- маникюрный набор,
- гель для душа и пена для ванны,
- магнитная доска,
- силиконовые формы для кексов и печенья,
- гамак для ног,
- мультипекарь,
- подставка для ноутбука.
Надеемся, после прочтения нашей статьи вопрос, что подарить подруге на Новый год, уже не будет стоять так остро и хотя бы с несколькими вариантами новогодних подарков вы определитесь. А может быть, мы упустили что-то любопытное и интересное? Добавляйте свои идеи и варианты в комментарии.