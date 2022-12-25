Что подарить подруге на Новый год

Предновогодняя пора не только волнительно-радостная, но и полная раздумий о подарках. Маме, папе, подруге, второй половинке — никого не забыть и каждому подобрать презент, который порадовал бы и оказался бы к месту. Сегодня мы решили составить подробный гайд, как не ошибиться с выбором новогоднего подарка для подруги.

Списки

Брюнетка лежит на диване и думает о рождественском списке / Wavebreakmedia

Чтобы не держать в голове все, до чего вы додумались, и не упустить необычную или оригинальную идею, внезапно пришедшую в голову, не лишним будет составить на бумаге или в электронном виде список.



Подарком на Новый год может стать очень многое, ведь это праздник, который позволяет развернуться и пустить в ход всю свою фантазию. Однако перед тем как это сделать, важно определиться, что именно подарок будет выражать. И тут снова может пригодиться список. Особенно если презент не только будет демонстрировать важность вашей дружбы, но и окажется полезным. Наверняка вы достаточно хорошо знаете свою подругу. Вспомните, чем она увлекается. Может, любит фотографировать или ходить в бассейн, обожает свою кошку или попугайчика, ей нравится керамика ручной работы или она интересуется артхаусным кино? Все, что вы сможете вспомнить, запишите: это поможет сориентироваться.

Бюджет

Женщина кладет подарки в багажник / belchonock

Стоимость новогоднего подарка — вопрос индивидуальный. Кто-то привык дарить на Новый год что-то оригинальное, но символическое, а кто-то, наоборот, откладывает понемногу в течение всего года, чтобы 31 декабря удивить чем-то по-настоящему фееричным.



Но все же оптимальным решением будет обговорить это заранее, чтобы не возникло неловкой ситуации. Представьте, что вы дарите подруге билет на концерт любимой группы в первый ряд, а она вам — носочки со снеговиком. Чтобы не случилось таких казусов, о стоимости подарка лучше договориться заранее.

Тематические подарки

Допустим, вы точно знаете, что ваша подруга обожает Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва» и все без исключения фильмы Тарантино. Что ж, вот целая серия вещиц, которые могут порадовать фанатов: носки с узнаваемым принтом,

футболка или свитшот,

красивый брелок для ключей,

блокнот или скетчбук с тематической обложкой,

кружка,

коврик для мыши,

подушка в стиле кино или с известным персонажем,

красочный постер фильма,

чехол на телефон,

пижама,

значок,

набор стикеров и закладок для книг,

шопер,

шарф,

обложка для паспорта,

кошелек или кейс для пластиковых карточек,

бейсболка,

билет на концерт,

сережки или кулон,

кейс для наушников. Не забудьте, что каждая из этих вещиц должна содержать частичку любимого произведения подруги. Например, на кружке или коврике для мыши может быть напечатан слоган или какой-нибудь символ, на брелоке — узнаваемый персонаж, на пижаме — забавная фраза и так далее.

Подарки для любительницы гаджетов

Ваша подруга — человек, который и дня не может прожить без умных часов, умных весов и умной лампочки? Отлично, ведь современный рынок предоставляет массу идей для людей, которые неровно дышат к различным электронным девайсам. Конечно, стоит заранее узнать, что у нее имеется, чтобы не подарить вещь, которая уже есть. И не стоит забывать о функциональности: модная вещица может сослужить неплохую службу. К примеру, для некоторых электронная книга будет верным другом на долгие годы, а качественная мышка поможет в работе и в увлечениях. Вот подборка идей для подарка на Новый год обожательнице техники: мышка,

наушники,

электронная книга,

весы,

кружка с подогревом,

ночник с красивым освещением,

умная лампочка,

блютус-колонки,

VR-шлем,

фитнес-браслет,

портативный принтер для смартфона,

беспроводная зарядка,

пауэрбанк,

смарт-часы,

настольная лампа со встроенной беспроводной зарядкой,

флешка,

электроодеяло,

массажер для шеи,

электронный увлажнитель воздуха,

мини-пылесос для стола и клавиатуры.

Тепло и уют

Время Нового года как никакое другое подходит для того, чтобы подарить что-нибудь наполненное теплом и мягкой пушистостью пледов и домашних тапочек. И пусть такие презенты не отличаются большой оригинальностью, зато искренности и душевной заботы в них хоть отбавляй. А это, согласитесь, в любом подарке самое-самое важное. Итак, вы решили порадовать подругу чем-то уютным и атмосферным. Вот 20 идей: плед,

пушистые тапочки,

заварочный чайник,

теплый свитер,

кружка из термостойкого стекла,

набор разных видов чая,

гирлянда,

ароматические палочки,

свечи,

мягкая маска для сна,

теплая пижама,

пало санто,

коврик с длинным ворсом,

покрывало,

подушки на стулья,

столик для ванны,

набор ароматных специй,

плетеная корзина-органайзер,

деревянная фоторамка,

неприхотливое растение в горшке.

Кухня и кулинария

Формы для печенья / rus7

Подруга, которая любит готовить, — настоящий подарок судьбы. Наверняка она с радостью угощает вас свежеиспеченными булочками и редкими блюдами, которые даже в ресторане-то не всегда попробуешь. Порадовать такого человека могут не только обычные подарки, но и узконаправленные, а если быть точными, направленными в сторону кухни. Предлагаем список приспособлений и просто милых вещиц, которые точно найдут свое место на кухне у любительницы кулинарного искусства: кухонные весы,

набор стильных прихваток,

термометр для духовки,

формочки для новогоднего печенья,

набор ярких пищевых красителей,

стеклянная форма для выпечки,

хлопковые мешочки для хранения,

фартук,

хороший поварской нож,

красивые подставки под чашки,

гранитная разделочная доска,

кружка с отделением для печенья,

ножницы для пиццы,

фигурная скалка,

новогодняя скатерть,

таймер для варки яиц,

стильная турка,

мельница для специй,

набор емкостей для хранения,

перчатки для разделки устриц.

Подарки на все случаи жизни

Отдельная категория подарков — те, что подходят для всех. Но с ними нужно быть предельно аккуратными. Например, подушка для путешествий порадует любительницу переездов и перелетов, но окажется бесполезной для девушки-домоседки. Однако бывает важно собрать в одном месте пару десятков таких идей, чтобы хотя бы пара-тройка из них оказалась подходящей. Итак, внимание, это может стать идеальным подарком: стильный термос,

набор баночек для специй,

картина для раскрашивания по номерам,

соль для ванны,

серебряный браслет,

винтажная пленочная камера,

сумка для ноутбука или рюкзачок,

косметичка,

набор кистей для макияжа,

керамическая кружка ручной работы,

сертификат в фитнес-клуб,

подушка для шеи для путешествий,

подарочный набор книг любимого писателя,

маникюрный набор,

гель для душа и пена для ванны,

магнитная доска,

силиконовые формы для кексов и печенья,

гамак для ног,

мультипекарь,

подставка для ноутбука.