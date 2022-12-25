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Что подарить подруге на Новый год

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Предновогодняя пора не только волнительно-радостная, но и полная раздумий о подарках. Маме, папе, подруге, второй половинке — никого не забыть и каждому подобрать презент, который порадовал бы и оказался бы к месту. Сегодня мы решили составить подробный гайд, как не ошибиться с выбором новогоднего подарка для подруги.

Списки

Брюнетка лежит на диване и думает о рождественском списке / Wavebreakmedia

Чтобы не держать в голове все, до чего вы додумались, и не упустить необычную или оригинальную идею, внезапно пришедшую в голову, не лишним будет составить на бумаге или в электронном виде список.

Подарком на Новый год может стать очень многое, ведь это праздник, который позволяет развернуться и пустить в ход всю свою фантазию. Однако перед тем как это сделать, важно определиться, что именно подарок будет выражать. И тут снова может пригодиться список. Особенно если презент не только будет демонстрировать важность вашей дружбы, но и окажется полезным.

Наверняка вы достаточно хорошо знаете свою подругу. Вспомните, чем она увлекается. Может, любит фотографировать или ходить в бассейн, обожает свою кошку или попугайчика, ей нравится керамика ручной работы или она интересуется артхаусным кино? Все, что вы сможете вспомнить, запишите: это поможет сориентироваться.

Бюджет

Женщина кладет подарки в багажник / belchonock

Стоимость новогоднего подарка — вопрос индивидуальный. Кто-то привык дарить на Новый год что-то оригинальное, но символическое, а кто-то, наоборот, откладывает понемногу в течение всего года, чтобы 31 декабря удивить чем-то по-настоящему фееричным.

Но все же оптимальным решением будет обговорить это заранее, чтобы не возникло неловкой ситуации. Представьте, что вы дарите подруге билет на концерт любимой группы в первый ряд, а она вам — носочки со снеговиком. Чтобы не случилось таких казусов, о стоимости подарка лучше договориться заранее.

Тематические подарки

Допустим, вы точно знаете, что ваша подруга обожает Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва» и все без исключения фильмы Тарантино. Что ж, вот целая серия вещиц, которые могут порадовать фанатов:

  • носки с узнаваемым принтом,
  • футболка или свитшот,
  • красивый брелок для ключей,
  • блокнот или скетчбук с тематической обложкой,
  • кружка,
  • коврик для мыши,
  • подушка в стиле кино или с известным персонажем,
  • красочный постер фильма,
  • чехол на телефон,
  • пижама,
  • значок,
  • набор стикеров и закладок для книг,
  • шопер,
  • шарф,
  • обложка для паспорта,
  • кошелек или кейс для пластиковых карточек,
  • бейсболка,
  • билет на концерт,
  • сережки или кулон,
  • кейс для наушников.

Не забудьте, что каждая из этих вещиц должна содержать частичку любимого произведения подруги. Например, на кружке или коврике для мыши может быть напечатан слоган или какой-нибудь символ, на брелоке — узнаваемый персонаж, на пижаме — забавная фраза и так далее.

Подарки для любительницы гаджетов

Ваша подруга — человек, который и дня не может прожить без умных часов, умных весов и умной лампочки? Отлично, ведь современный рынок предоставляет массу идей для людей, которые неровно дышат к различным электронным девайсам. Конечно, стоит заранее узнать, что у нее имеется, чтобы не подарить вещь, которая уже есть. И не стоит забывать о функциональности: модная вещица может сослужить неплохую службу. К примеру, для некоторых электронная книга будет верным другом на долгие годы, а качественная мышка поможет в работе и в увлечениях. Вот подборка идей для подарка на Новый год обожательнице техники:

  • мышка,
  • наушники,
  • электронная книга,
  • весы,
  • кружка с подогревом,
  • ночник с красивым освещением,
  • умная лампочка,
  • блютус-колонки,
  • VR-шлем,
  • фитнес-браслет,
  • портативный принтер для смартфона,
  • беспроводная зарядка,
  • пауэрбанк,
  • смарт-часы,
  • настольная лампа со встроенной беспроводной зарядкой,
  • флешка,
  • электроодеяло,
  • массажер для шеи,
  • электронный увлажнитель воздуха,
  • мини-пылесос для стола и клавиатуры.

Тепло и уют

Время Нового года как никакое другое подходит для того, чтобы подарить что-нибудь наполненное теплом и мягкой пушистостью пледов и домашних тапочек. И пусть такие презенты не отличаются большой оригинальностью, зато искренности и душевной заботы в них хоть отбавляй. А это, согласитесь, в любом подарке самое-самое важное. Итак, вы решили порадовать подругу чем-то уютным и атмосферным. Вот 20 идей:

  • плед,
  • пушистые тапочки,
  • заварочный чайник,
  • теплый свитер,
  • кружка из термостойкого стекла,
  • набор разных видов чая,
  • гирлянда,
  • ароматические палочки,
  • свечи,
  • мягкая маска для сна,
  • теплая пижама,
  • пало санто,
  • коврик с длинным ворсом,
  • покрывало,
  • подушки на стулья,
  • столик для ванны,
  • набор ароматных специй,
  • плетеная корзина-органайзер,
  • деревянная фоторамка,
  • неприхотливое растение в горшке.

Кухня и кулинария

Формы для печенья / rus7

Подруга, которая любит готовить, — настоящий подарок судьбы. Наверняка она с радостью угощает вас свежеиспеченными булочками и редкими блюдами, которые даже в ресторане-то не всегда попробуешь. Порадовать такого человека могут не только обычные подарки, но и узконаправленные, а если быть точными, направленными в сторону кухни. Предлагаем список приспособлений и просто милых вещиц, которые точно найдут свое место на кухне у любительницы кулинарного искусства:

  • кухонные весы,
  • набор стильных прихваток,
  • термометр для духовки,
  • формочки для новогоднего печенья,
  • набор ярких пищевых красителей,
  • стеклянная форма для выпечки,
  • хлопковые мешочки для хранения,
  • фартук,
  • хороший поварской нож,
  • красивые подставки под чашки,
  • гранитная разделочная доска,
  • кружка с отделением для печенья,
  • ножницы для пиццы,
  • фигурная скалка,
  • новогодняя скатерть,
  • таймер для варки яиц,
  • стильная турка,
  • мельница для специй,
  • набор емкостей для хранения,
  • перчатки для разделки устриц.

Подарки на все случаи жизни

Отдельная категория подарков — те, что подходят для всех. Но с ними нужно быть предельно аккуратными. Например, подушка для путешествий порадует любительницу переездов и перелетов, но окажется бесполезной для девушки-домоседки. Однако бывает важно собрать в одном месте пару десятков таких идей, чтобы хотя бы пара-тройка из них оказалась подходящей. Итак, внимание, это может стать идеальным подарком:

  • стильный термос,
  • набор баночек для специй,
  • картина для раскрашивания по номерам,
  • соль для ванны,
  • серебряный браслет,
  • винтажная пленочная камера,
  • сумка для ноутбука или рюкзачок,
  • косметичка,
  • набор кистей для макияжа,
  • керамическая кружка ручной работы,
  • сертификат в фитнес-клуб,
  • подушка для шеи для путешествий,
  • подарочный набор книг любимого писателя,
  • маникюрный набор,
  • гель для душа и пена для ванны,
  • магнитная доска,
  • силиконовые формы для кексов и печенья,
  • гамак для ног,
  • мультипекарь,
  • подставка для ноутбука.

Надеемся, после прочтения нашей статьи вопрос, что подарить подруге на Новый год, уже не будет стоять так остро и хотя бы с несколькими вариантами новогодних подарков вы определитесь. А может быть, мы упустили что-то любопытное и интересное? Добавляйте свои идеи и варианты в комментарии.

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AdMe/Культура/Что подарить подруге на Новый год
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