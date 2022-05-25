15+ фактов о Елизавете I и Марии Стюарт — двух сестрах-королевах, которые боролись за престол, хотя так ни разу и не встретились лично

История противостояния двух королев — Елизаветы I и Марии Стюарт — не дает покоя киношникам. То и дело на экраны выходят костюмированные драмы, в которых режиссеры пытаются рассказать зрителям, что же произошло между сестрами почти 500 лет назад.

Мы в ADME попытались разобраться, как складывались отношения Марии Стюарт и Елизаветы I и почему эта история закончилась так печально.

Кто такая Мария Стюарт и почему она претендовала на трон

Мария Стюарт — королева Шотландии.

Мария Стюарт и Елизавета I — двоюродные сестры. Мария — единственный законный выживший ребенок Якова V, короля Шотландии. Бабушка Марии приходилась родной сестрой королю Англии Генриху VIII. Елизавета же — дочь Генриха VIII. Детство обеих королев прошло вовсе не безоблачно. Их судьбы тесно переплелись в борьбе за британский престол. В те годы Шотландия и Англия были отдельными государствами, каждое со своим правителем.

Мария Стюарт — дочь короля Шотландии. Отец девочки умер через 6 дней после ее рождения. Марию короновали еще в младенчестве, а чуть позже отправили во Францию. Там она должна была стать супругой французского короля, а пока ее собственной страной управляли регенты.

Юная королева была умна не по годам, образованна и хороша собой. При французском дворе она была настоящей любимицей. Девушка умела играть на музыкальных инструментах, ездила верхом, была подкована в поэзии и говорила на 6 языках. Также Мария была необыкновенно высокой — ее рост был равен 180 см. В юном возрасте она все-таки вышла замуж за короля Франции Франциска II, однако уже в 18 лет овдовела и вернулась на родину.

Мария со вторым супругом лордом Дарнли.

Королева выходила замуж 3 раза. Второй муж девушки был недоволен своим положением мужа королевы и хотел править Шотландией наравне с супругой. Мария его просьбу отклонила, и отношения между ними стали напряженными. Лорд Дарнли ревновал Марию к ее личному секретарю Давиду Риччо, который, по слухам, был настоящим отцом ее ребенка.

Кто такая Елизавета и как она стала королевой Англии

Путь Елизаветы I к престолу был нелегок и тернист. Девочка была дочерью Генриха VIII и Анны Болейн. Когда брак короля с Анной был аннулирован, Елизавета перестала быть законнорожденной дочерью.

Девушка получила отличное образование: она владела более чем 7 языками, а в качестве хобби переводила труды великих авторов на различные языки. Когда в 1550 году будущая королева завершила обучение, ее называли одной из самых образованных женщин своего поколения. Несмотря на это, детство ребенка было полно лишений. В какой-то момент гувернантка Елизаветы умоляла о деньгах, жалуясь, что у девочки «нет ни платьев, ни юбок».

После смерти сводной сестры Марии Елизавета, несмотря на свое положение, стала королевой Англии. Она правила с постоянной оглядкой на свой Тайный совет и принимала все важные решения только после совещаний с этим органом власти.

Елизавета I — королева Англии.

Несмотря на свою красоту и обилие фаворитов, Елизавета так и не вышла замуж и не родила детей. А все потому, что в детстве муж мачехи обращался с девочкой плохо. Возможно, именно из-за этого королева так и не вступила в брак. А еще, по слухам, в возрасте 9 лет она дала клятву не выходить замуж.

Королева носила плотный макияж и сильно пудрила лицо. Елизавета пыталась скрыть шрамы, ведь в 29 лет она подхватила оспу. Болезнь оставила на коже женщины следы. Однако дело в том, что в те времена в пудре содержался свинец, что негативно сказывалось на здоровье королевы. Согласно некоторым данным, с возрастом Елизавета стала отказываться смотреться в зеркала и убрала их из своих покоев.

Елизавета и граф Лестер — один из ее фаворитов.

Несмотря на отказ от брака, у королевы было несколько фаворитов. С предложением руки и сердца к ней регулярно стекалось множество женихов. Ходили даже слухи, что королева все же родила ребенка: в 1561 году женщина «заболела» и была прикована к постели. Некоторые историки считают, что таинственной болезнью Елизавета пыталась скрыть беременность.

Почему королевы-сестры не могли договориться

Историки и режиссеры любят противопоставлять королев друг другу. С одной стороны — тактичная, идеальная, строгая, циничная Елизавета, а с другой — женственная, очаровательная, романтичная и безрассудная Мария.

Как пишет Джон Гай в книге «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии», Марии обычно приписывается образ невинной жертвы политических махинаций мужчин — женщины, которая совершила роковую ошибку, потому что прислушивалась к зову сердца, а не к доводам рассудка. С этого и началось противостояние двух королев.

Вернувшись в Шотландию, Мария решила возобновить общение с сестрой-соседкой, а также выразила свои претензии на английский трон. Когда Елизавета I признать ее права отказалась, Мария стала просить у Елизаветы лишь одного: назвать ее своей преемницей. Но из-за конфликтов внутри страны, а также страха потерять корону королева просьбу не удовлетворила.

Мария Стюарт.

В это же время умирает второй супруг Марии, лорд Дарнли. Королеву вынудили повторно выйти замуж за графа Ботвелла. Общественность сочла брак шокирующим, и Мария была осуждена как прелюбодейка. Вскоре она была вынуждена отречься от шотландского престола в пользу своего годовалого сына Якова, а после бежала в Англию.

Девушка жила в относительной роскоши, в компании небольшой свиты верных слуг. Своей сестре Елизавете Мария писала письма, надеясь убедить ее в том, что они обе — женщины, партнеры, а не враги. К слову, вопреки распространенному мнению, королевы так ни разу и не встретились лицом к лицу и общались только с помощью писем.

Через какое-то время Марию уличили в заговоре с целью свержения Елизаветы. Королеве Англии пришлось подписать сестре смертный приговор.

История двух сестер настолько завораживает киношников, что об их жизни сняли множество картин. Самые известные из них — «Две королевы» с Марго Робби и Сиршей Ронан и «Елизавета» с Кейт Бланшетт. Также популярность зрителей завоевала драма «Мария — королева Шотландии».