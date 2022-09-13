Мы перевели фамилии 17 знаменитостей и не можем перестать улыбаться

Есть масса фамилий, которые вызывают на лице улыбку, а вот иностранные Хью Грант или Софи Тернер звучат для нашего уха загадочно и даже как-то величественно. Мы решили узнать больше про любимых актеров и посмотрели, как переводятся их фамилии. Взяли даже тех селебрити, которых весь мир знает только по именам.

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Зендая Человек-Капуста

Invision / Invision / East News

Певица Зендая раскрыла свой актерский талант в сериале «Эйфория», став самым молодым лауреатом премии «Эмми» за лучшую женскую роль. Ру Беннет в ее исполнении тронула сердца и зрителей, и кинокритиков. Во всем мире девушка известна лишь по одному имени, мало кто знает, что фамилия ее отца — Coleman, что дословно означает «человек-капуста».

Джансу Речкина

Красавица Джансу Дере (Cansu Dere) сыграла в «Великолепном веке» загадочную и чувственную Фирузе. Девушка влюбила в себя султана Сулеймана, и, если бы не досадная оплошность, она могла бы победить Хюррем. Словарь говорит, что Dere с турецкого переводится как «ручеек или река, которая пересыхает летом».

Мэтт Кузнецов

С уверенностью можно сказать, что Мэтт Смит (Matt Smith) отлично играет харизматичных персонажей, правда, не всегда таких хороших, как в сериале «Доктор Кто». Мы видели его в роли искусителя в триллере «Прошлой ночью в Сохо», а теперь его персонаж Деймон борется за железный трон в «Доме Дракона». Фамилия Smith происходит от слова «кузнец» и в различных формах является одной из самых распространенных в Европе, как и ее аналог в России — Кузнецов.

Бейонсе Незнайкина-Извозчик

Invision / Invision / East News

Бейонсе с детства принимала участие во всевозможных танцевальных и вокальных конкурсах. И хотя знают ее в основном по эстраде, она также снималась в кино, а еще озвучивала Налу в «Короле Льве». У девушки двойная фамилия — Knowles-Carter. Слово carter переводится как «извозчик». С первой частью фамилии сложнее: с двумя буквами s слово knowless означает невежественный. Так что приблизительно в итоге получается Незнайкина-Извозчик.

Ифэй Секирина

Китайская актриса Лю Ифэй сыграла главную героиню в диснеевской «Мулан». В 2022 году с актрисой вышел сериал «Мечта о процветании», который получил очень хорошие отзывы. Лю — это фамилия, так как в Поднебесной фамилия ставится перед именем. Одно из значений иероглифа Лю (刘) - «секира».

Хью Даров

У британского актера Хью Гранта (Hugh Grant), прославившегося после «Ноттинг Хилла» и «Дневника Бриджит Джонс», короткая и звучная фамилия. Переводится она как «грант», «стипендия», «дар» или же «пожертвование». Вы могли видеть артиста у Гая Ричи в «Джентльменах», где он играл прощелыгу-детектива.

Люси Хулиганкина

Люси Лоулесс (Lucy Lawless) — исполнительница роли главной героини в сериале «Зена — королева воинов», персонаж получился настолько сильным, что Зена стала кумиром многих девчонок. Фамилия актрисы переводится не только как «беззаконный» (lawless youths — «несовершеннолетние преступники»), но и «непокорный» и «безудержный». Отличная, даже можно сказать, хулиганская фамилия для той, которая сыграла смелую воительницу с непростым прошлым.

Небахат Лицова

Небахат Чехре (Nebahat Çehre) — именитая турецкая актриса, за границей она стала известной благодаря образу высокомерной валиде-султан в «Великолепном веке». Да уж, Хюррем пришлось натерпеться от своей «любимой» свекрови. Слово Çehre переводится как «лицо» или «физиономия». Что ж, это лицо и правда незабываемое.

Дэвид Портов

Дэвид Харбор (David Harbour) — суровый на вид, но добрый и самоотверженный шериф из «Очень странных дел». Слово Harbour — это «бухта» или «порт». Да, Джим Хоппер действительно стал тихой гаванью для могущественной, но одинокой Оди.

Кэндис Королёва

Кэндис Кинг (Candice King) — эффектная и амбициозная блондинка из «Дневников вампира». Одно время ее любовная линия с вампиром Клаусом в сериале захватила внимание даже больше, чем отношения главных героев. Так как king — это «король», то наша героиня — Королёва.

Чжэхань Широков

В «Далеких странниках» Чжан Чжэхань сыграл мастера, виртуозно владеющего искусством маскировки. Когда по сюжету его персонаж упал в озеро и грим смылся, многие зрители даже не сразу поверили, что это один и тот же актер. Чжан — одна из самых распространенных фамилий в Китае. Сам иероглиф Чжан (张) в качестве прилагательного имеет значение «широкий, мощный и могучий».

Софи Гончарова

Софи Тернер (Sophie Turner) — незабвенная Санса Старк из «Игры престолов». Вероятно, фамилия девушки произошла от рабочей профессии, потому что есть несколько вариантов ее перевода — «токарь», «гончар» или «гимнаст».

Никки Дудкина

Никки Рид (Nikki Reed) подарила свое лицо вампирше Розали из сумеречной саги. Своенравная блондинка вначале невзлюбила главную героиню, но потом все-таки признала ее частью семьи Каллен. Фамилия Никки переводится и как «камыш» и как «свирель» или «дудочка».

Майкл Рощин

Иолай — веселый, иногда попадающий в нелепые ситуации друг главного героя в «Удивительных странствиях Геракла». Свое лицо этому персонажу подарил Майкл Херст (Michael Hurst). А с английского его фамилия переводится как «роща» или «поросший деревьями холм».

Глория Блюдцева

В бразильском сериале «Секрет тропиканки» Глория Пирес (Glória Pires) предстала в 2 ипостасях — доброй Рут и ее злой близняшки Ракел. Глория так виртуозно менялась на экране, играя сестер, что зрителям сложно было поверить, что в жизни это один и тот же человек. По-португальски pires — это «блюдце».

Милли Бобби Коричнёва

Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) носит одну из самых распространенных англоязычных фамилий. Раньше такая давалась людям с каштановыми волосами или карими глазами, ведь дословно brown — это «коричневый». Больше всего Милли известна по роли девочки с суперспособностями в «Очень странных делах».

Джек Веселый Сын

Фамилия Джека Глисона (Jack Gleeson) дословно — «веселый сын». Персонаж Джека явно знал толк в веселье, но особого рода, за что его ненавидели не только подданные, но и некоторые зрители «Игры престолов». Парень был весьма убедителен в роли капризного принца-садиста Джоффри. В 2013 году он даже получил награду «Лучший злодей на телевидении».