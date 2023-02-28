Пользователи сети рассказали, какие книги каждый должен прочитать хотя бы раз в жизни
Литература обладает определенной силой. Она влияет на наши мысли и чувства, помогает справляться с переживаниями. Пользователи сети рассказали о книгах, которые однажды произвели на них неизгладимое впечатление и стали надежной опорой в непростых жизненных ситуациях.
- «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес. Книга мотивировала меня изучать испанский язык. Так я мог прочесть ее в оригинале. Но даже в переводе эта вещь прекрасна. © tastycat / Reddit
- Не уверен, что эта книга считается великой. То есть она не меняет жизни, не является классикой, великой метафорой. «Искусство бега под дождем», Гарт Стайн. Я плакал. Сильно плакал. А я взрослый мужчина. © jshow85 / Reddit
- Мне понравилась «Ночь нежна» Фицджеральда. По-моему, книгу недооценивают. Очень грустная история любви. © kathyglo / Reddit
- «Кандид, или Оптимизм» Вольтера. Читается быстро, забавно и тонко. © 5thDarkHorse / Reddit
- «Дорога» Кормака Маккарти. Есть довольно жесткие моменты, но в целом история и общий посыл прекрасны. Последний абзац — лучшее из того, что я когда-либо читал. © WheeledBroom / Reddit
- «Над пропастью во ржи», я прочел ее дважды. Первый раз в подростковом возрасте, потом еще в 30 лет. © lordhellion / Reddit
- «Американские боги» Нила Геймана. Когда читал в первый раз, постоянно останавливался на некоторых абзацах. Теперь перечитываю книгу раз в год. И так уже лет 10. Персонажи будто бы стали моими старыми друзьями, наслаждаюсь процессом до сих пор. © Vickyinredditland / Reddit
- «Граф Монте-Кристо» Дюма. Прочитал ее, когда мне было за 20, и она оказала неизгладимое влияние на мою жизнь. Месть и навязчивое желание поквитаться никогда не наполнят душу и не успокоят ее. © special_leather / Reddit
- «Алхимик» Пауло Коэльо. Книга изменила мои взгляды. По сути, это история о путешествии мальчика, который возвращается обратно домой. В основе идея «у соседа и трава зеленее». Читал ее на 2-м курсе, сначала не понял, но потом полюбил всем сердцем. © Detectiveorange / Reddit
- Скотт Линч, «Хитрости Локка Ламоры». История с необычным сюжетом. Язык и диалоги впечатляют. До этого я никогда не смеялся вслух, читая книгу. © certifiedlurker / Reddit
- «Убить пересмешника». Проходили в школе, но мало что поняли тогда. Я перечитала эту книгу, уже будучи взрослой, и она меня поразила до глубины души. Слезы текли ручьем в определенные моменты. © Routine-Bumblebee / Reddit
- «Грозовой перевал» Эмили Бронте. В этой книге важно правильно ее трактовать. Хитклифф — персонаж, которого не стоит романтизировать, его стоит жалеть. Идея книги, по моему мнению, заключается в том, что у любви может быть темная сторона. И страдать из-за чувств не нужно, даже если очень больно. © jwal245 / Reddit
- «Маленький принц» Экзюпери. В детстве это была моя любимая книга. Но тогда я не понимала ее до конца из-за возраста. Перечитала книгу пару месяцев назад после тяжелого расставания, и она помогла мне его пережить. © mm2182 / Reddit
- «Шантарам». Наверное, моя любимая книга из прочитанных за последние пару лет. История заключенного, бежавшего в Индию. Хроника его приключений там. Понравится тем, кто интересуется жизнью в Индии. © WildlifeWiz / Reddit
- «О дивный новый мир» Хаксли. Это одна из немногих книг, которые мне правда нравилось читать в школе. Она все время держала меня на крючке, а концовка просто лишила дара речи — в хорошем смысле. © TheMurdocktor / Reddit
- «Маленькие женщины», Луиза Мэй Олкотт. Меня удивил выбор главного героя. Но мое представление о любви и романтике стало гораздо шире. © arden_alcott / Reddit
- «Код да Винчи». У Дэна Брауна удивительный стиль письма. Едва книга попадает в руки, от нее уже не оторваться. © Mldp1997 / Reddit
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