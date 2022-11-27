Сандра Буллок уходит с экранов, снявшись в 49 фильмах, и мы уже скучаем по ней

Сыграв множество культовых ролей за более чем 3 десятилетия, Сандра Буллок сумела очаровать нас всех. И хотя последние ее работы имели огромный кассовый успех, в 57 лет Сандра Буллок объявила о своем временном уходе из киноиндустрии. Возможно, сейчас самое подходящее время пересмотреть наши любимые фильмы с участием актрисы.

От студентки драматического факультета до голливудской актрисы

Сандра Буллок родилась в США, но детство провела в Германии со своей матерью, которая была оперной певицей, и отцом — служащим армии. Она унаследовала артистизм своей матери и вернулась в США, чтобы изучать драматургию в Университете Восточной Каролины. Прежде чем дебютировать в качестве киноактрисы, она изучала театральное искусство в Нью-Йорке.

Первую роль в кино актриса получила в фильме «Палачи» (1987), а первую главную роль — в ленте «Кто стрелял в Пэта?» (1989). Карьера пошла в гору, когда она, работая бок о бок с Киану Ривзом, снялась в триллере «Скорость» (1994). Неуклонно поднимаясь по карьерной лестнице, Сандра продолжала сниматься в кино различных жанров. В 2006 году она воссоединилась с Киану Ривзом в известной романтической драме «Дом у озера».

Мировое признание и премия «Оскар»

В 2000–2010-х годах теперь уже хорошо зарекомендовавшая себя актриса сыграла культовые и свои самые знаменитые роли. Например, она снялась в комедии «Мисс Конгениальность», которая также стала кассовым хитом, в «Гравитации» с Джорджем Клуни и в биографической драме «Невидимая сторона».

За последний фильм Сандра получила премию «Оскар». Она сыграла роль женщины, усыновляющей мальчика, который позже становится успешным футболистом.

В 46 лет актриса стала матерью и вскоре нашла свою настоящую любовь

Sam Sharma/Miguel Aguilar, Pacif/EAST NEWS

Сандра встречалась с некоторыми своими голливудскими коллегами. Отношения с бывшим коллегой по фильму Тейтом Донованом продлились 3 года, а позже у нее был роман с Мэттью Макконахи. Хотя пара рассталась спустя 2 года, они по-прежнему хорошие друзья.

В 46 лет актриса стала матерью, когда усыновила мальчика Луиса Бардо. 5 лет спустя она удочерила девочку по имени Лейла. Когда актриса стала матерью, она сказала, что все ее ожидания оправдались: «Мне постоянно говорили: „Идеальный ребенок найдет тебя сам“».

В 2015 году Сандра Буллок также познакомилась со своим нынешним партнером, фотографом Брайаном Рэндаллом, когда наняла его для вечеринки по случаю дня рождения своего сына. «Я нашла любовь всей своей жизни. У нас 3 прекрасных детей (включая дочь Брайана). Я даже мечтать о таком не могла», — рассказала Сандра.

«Я так устала», — делится Сандра, объявляя о своем временном уходе из индустрии

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Сандра Буллок участвовала в масштабных и успешных проектах и сейчас решила сделать перерыв в своей карьере. В недавнем интервью актриса рассказала о своем решении временно уйти с экранов: «Я не хочу подстраиваться под чей-то график. Я так устала. Я чувствую, что у меня просто нет сил принимать адекватные решения на холодную голову».

И если вам интересно, чем наша любимая актриса будет заниматься во время перерыва, — она будет «там, где счастлива», — со своей семьей: «Я просто хочу быть со своими детьми и своей семьей 24/7». И хотя Сандра еще не сообщила, как долго продлится этот перерыв, одно можно сказать наверняка: мы будем с нетерпением ждать ее возвращения.