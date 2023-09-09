Шер рассказала, как ей удается поворачивать время вспять, и этот трюк может использовать каждая

Шер недавно исполнилось 77, а она крутит роман с 36-летним, затмевает на подиуме профессиональных моделей и явно даже не думает о цифрах в паспорте. При этом выглядит певица так, будто уже давно питается исключительно молодильными яблоками. А недавно звезда рассказала о трюке, благодаря которому она поворачивает время вспять. И генетика с дорогостоящей пластической хирургией тут ни при чем.

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Шер честно призналась, что никак не соотносит себя с собственным возрастом. Она чувствует себя молодой и потому даже слышать не хочет о том, как «положено» выглядеть в ее годы. Певица прямо заявляет, что даже в 80 лет будет продолжать носить джинсы и длинные волосы — так, как она это делает уже десятилетия.

«Помню, как мы с подругой были уверены в том, что нам придется подстричься и перестать носить джинсы — ведь так делают „взрослые“. Что ж, этот момент все еще не настал» Шер

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

При этом звезда признается, что не пытается молодиться — так выглядеть для нее просто естественно. Шер следит за всеми современными трендами, вращается в кругу молодых людей, и ее внешность отражает внутренний возраст, который гораздо меньше цифр в паспорте.

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

С волосами певица придерживается еще одного правила. Она сохраняет не только их длину, но и цвет. Иссиня-черные локоны Шер уже давно стали ее фирменной фишкой, и она не позволяет ни единому седому волоску увидеть свет. По словам звезды, это просто не ее.

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Derek Storm / Everett Collection / East News

Еще одна вещь, благодаря которой певица буквально сияет, — это, как ни странно, мороженое. Несмотря на суровые тренировки и строгий режим питания, Шер позволяет себе эту сладость и честно признается, что оно делает ее счастливее. Звезда настолько обожает мороженое, что даже запустила собственную компанию по его производству.



И судя по тому, как блистает певица на каждом фото, это действительно работает.

Vianney Le Caer / Invision / East News

Шер в 2023 году.

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