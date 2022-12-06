В Египте нашли тоннель, который, возможно, ведет к гробнице Клеопатры. И это может стать величайшим открытием

Древний Египет — одна из самых загадочных и, несмотря на множество археологических и исторических свидетельств, малоизученных цивилизаций в истории. И хотя наследие древних египтян исследуют уже несколько сотен лет, оно, как и таинственный страж Сфинкс, еще полно неразгаданных тайн. Открытия делаются не так часто, но некоторые из них могут стать по-настоящему эпохальными. Такими, например, как находка усыпальницы Клеопатры.

Клеопатра была царицей из династии Птолемеев и последней правительницей Египта. Она прожила всего 39 лет, но время ее правления стало одним из cамых сложных и интересных периодов истории древнего государства. Конец царствования Клеопатры совпал с последними годами существования Древнего Египта как отдельного государства: Октавиан Август, основавший Римскую империю, сделал Египет одной из ее провинций. Жизнь Клеопатры VII Филопатор полна тайн и загадок, да и ее кончина окутана разнообразными легендами. Самая распространенная версия гласит, что она, не выдержав утраты возлюбленного и не желая стать пленницей Октавиана, дала ядовитой змее себя укусить. По другому предположению, яд был в одной из ее полых заколок для волос. Не меньшая тайна для историков и археологов и место ее захоронения.

Марк Антоний и Клеопатра, кадр из фильма «Клеопатра» 1963 года.

В 2008 году появилось предположение, что царица Египта вместе со своим возлюбленным, римским полководцем Марком Антонием, покоится в одной из гробниц, которой оканчивается какая-то из веток сложной системы тоннелей под храмовым комплексом в Александрии. При раскопках храма группа археологов во главе с доктором Кэтлин Мартинес обнаружила монеты с изображением Клеопатры. Кроме того, там же были найдены статуи богини Исиды, а позже, в 2021 году, необычная мумия с золотым языком. В районе храма Тапосирис Магна (так называют это сооружение, посвященное богу Осирису и его супруге Исиде) все той же группой исследователей были найдены гробницы с мумиями в греко-римском стиле. Именно это вкупе с обнаруженными артефактами дало ученым возможность предположить, что где-то здесь упокоена Клеопатра.

В ноябре 2022 года все та же группа исследователей во главе с Мартинес обнаружила новый тоннель длиной более 1 300 метров и высотой около 2. Он расположен на глубине 13 метров под землей и выглядит точно так же, как знаменитый Эвпалинов тоннель на острове Самос, считающийся одним из главных инженерных чудес древнего мира. Более того, тот тоннель, служивший акведуком, почти на 300 метров короче найденного в Александрии. Сложность в том, что часть найденного подземного укрепления затоплена водой. Назначение сооружения тоже пока неизвестно, несмотря на сходство с самосской постройкой. Пока рано говорить, станет ли это открытие первым шагом на пути к величайшей археологической находке XXI века, но энтузиазм ученых дает надежду на то, что тайна ненайденной гробницы будет разгадана.

Уникальность возможного открытия еще и в том, что до сих пор не было найдено ни одного сохранившегося захоронения фараонов из династии Птолемеев. Кроме того, находка усыпальницы Клеопатры помогла бы не только восстановить ее реальную внешность и узнать, была ли она настолько красива, как это показывают в современных фильмах, но и понять, как оценивали ее правление сами египтяне. Дело в том, что до наших времен дошли только греческие и римские записи, в которых говорится о личности легендарной царицы, а их авторы были изначально негативно настроены к последней правительнице Египта.

Тапосирис Магна, южная часть.



Сама доктор Мартинес считает, что, если есть хотя бы 1 % вероятности того, что в храме Тапосирис Магна будет найдена усыпальница Клеопатры, она обязана продолжать работу. Впрочем, и раскопки, которые она ведет здесь уже почти 2 десятка лет, подарили ученым немало интересных артефактов, изучать которые нужно будет долгие годы.